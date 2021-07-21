Подполковник МВД с 22 квартирами, накануне был задержан полицией

Правоохранители всё-таки задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области подполковника МВД России Игоря Качкина, ранее получившего известность благодаря большому количеству недвижимости в собственности - у него было найдено 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей.
Как сообщают РИА Новости, Качкин был задержан в Воронеже 19 июля.
"По предварительным данным, 41-летний начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством в целях дальнейшего получения водительского удостоверения", — сообщил агентству источник в СУ СК по региону.
В региональном управлении МВД уточнили, что данный сотрудник уже отстранён от исполнения служебных обязанностей и по его душу назначено служебное разбирательство.
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Ранее, в феврале, по итогам прокурорской проверки оказалось, что в собственности семьи полицейского находятся дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. Руководство ведомства, естественно, задалось вопросом: откуда у двух братьев полицейских и их родителей, живущих на пенсию такое счастье? В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована. А поскольку всё богатство было оформлено на родителей - пенсионеров, то подполковник Качкин, формально не в чём не виноват. Его слегка пожурили и... Отправили в ссылку, командовать тылом в региональном управлении МВД, как теперь мы знаем - не надолго.
Ранее сообщалось, что прокуратура на Ставрополье не стала размениваться по мелочам. В результате было задержано всё руководство ГИБДД.
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это как заипешся заполнять комунальные квитанции и каждый месяц их оплачивать. Даже в электронном виде. У меня плата комуналки по инету занимает минут 10.
22 квартиры это 3.5 часа. Или он это делает как то по другому?
Или нет, такие новости каждый год....