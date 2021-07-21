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Подполковник МВД с 22 квартирами, накануне был задержан полицией

Подполковник МВД с 22 квартирами, накануне был задержан полицией (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 07:30
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   взятки   видео   воронеж   мвд   отстранение   подполковник   проверки   
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Правоохранители всё-таки задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области подполковника МВД России Игоря Качкина, ранее получившего известность благодаря большому количеству недвижимости в собственности - у него было найдено 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей.

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Метки: Россия   взятки   видео   воронеж   мвд   отстранение   подполковник   проверки   
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39  комментариев
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29
dds89@tut.by 2 часа назад
Если всех мусоров и чиновников проверить, то внезапно в России можно найти бюджет Канады
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−143
Сергей 10 минут назад
Никого уже такие новости не удивляют, нормой стало
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34k
Alex 14 минут назад
22 квартиры за 50 лямов? Этот дебил 22 однушки купил что ли?
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14k
kotovski 19 минут назад
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554
manul74 20 минут назад
22 квартиры...
это как заипешся заполнять комунальные квитанции и каждый месяц их оплачивать. Даже в электронном виде. У меня плата комуналки по инету занимает минут 10.
22 квартиры это 3.5 часа. Или он это делает как то по другому?
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11k
Евгений Полчаса назад
Никто не будет разбазаривать такие ценные кадры. Пойдет в другой регион после выборов. Н пожурят немного конечно
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28k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Хреналион постов об этом тоже был накануне, эстонец вы наш
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1k
ВазгенСемёнович Полчаса назад
воровство в России старая добрая традиция, пресеки его и чиновники потеряют смысл в жизни
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1k
ВазгенСемёнович Полчаса назад
Рассказывали вчера как на золотых приисках стали тщательно проверять работников, показатели добычи золота сразу увеличились в два раза и половина работников написали заявления на увольнение )) в стране воруют не только чиновники, эта забава по нраву и простому народу. Тащи что плохо лежит иначе это утащат другие.
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562
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 46 минут назад
Воры специально идут в такие структуры.
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−16
^^^^ 48 минут назад
хер гестапо пуй-полициай !
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2k
tessio 49 минут назад
ОН начала чистку!
Или нет, такие новости каждый год....
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−86
горби 56 минут назад
после выборов отпустят и посадят в более хлебное место
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7k
Natrogrii 57 минут назад
Скоро выборы, начинаются показательные чистки.
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204
Nаnе First NameLаst Час назад
После выборов им всё вернут и отправят на повышение.
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169
⛔ Александр ⛔ Час назад
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3k
ride Час назад
22 квартиры за 50 миллионов? Это что, квартирка по 20к евро? 22 дыры у него, а не квартиры
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10k
Джон Уик Час назад
А что за бабёнка на видео в нижнем углу так старается и ржёт? Что ржачного в этой информации.
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10k
Джон Уик Час назад
Удивительно что эти Квартиры не были завалены деньгами.
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7k
Кенвуд Час назад
Квартиры на 50 млн, машины на 50 млн, дачи на 50 млн, проел и пропил и прокатал по морям 100 млн.... За каждый лям по году тюряги, пусть сидит пожизненно скотина.
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581
Николай Краснов Час назад
МВД - махровый воровской департамент !
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169
⛔ Александр ⛔ Николай Краснов 11 минут назад
МусАрской воровской департамент.
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