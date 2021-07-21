Подполковник МВД с 22 квартирами, накануне был задержан полицией

Как сообщают РИА Новости, Качкин был задержан в Воронеже 19 июля.

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"По предварительным данным, 41-летний начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством в целях дальнейшего получения водительского удостоверения", — сообщил агентству источник в СУ СК по региону.





В региональном управлении МВД уточнили, что данный сотрудник уже отстранён от исполнения служебных обязанностей и по его душу назначено служебное разбирательство.



