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Отдохни и ностальгни!

Отдохни и ностальгни! (35 фото)

Автор:
20 июля 2021 23:19
Метки: СССР   артефакты   ностальгия   
489
35
Подборка фотографий о том с чем мы жили, и что нас окружало в недавнем прошлом
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Метки: СССР   артефакты   ностальгия   
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4  комментария
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334
Дедуля 2 часа назад
Деньги не те, надо было желтенькие рублики, зеленые трешки, синие пятерки, красные червонцы, сиреневые по 25. Вот это были деньги! А эти с нулями...бумага.
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Аж олдскулы свело)))
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11k
Вася 6 часов назад
28. "Львёнок".. дорогущий и дефицитный с камерными покрышками и свободным ходом !.. у меня был дешёвый "Буратино" на цельнорезиновых с прямой передачей и долбасеньем педалей если крутить устал
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18k
Ego sum qui sum 7 часов назад
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