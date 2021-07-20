Как Павел I подготовил русскую армию к Отечественной войне

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Для оценки деятельности императора Павла I у отечественных историков обычно не находится добрых слов. Особенно это касается его политики в военной области. Это совершенно несправедливо, потому что как раз в этой части император сделал очень много полезного.
Негативную характеристику смене русского мундира на прусский, данную знаменитым Суворовым, необоснованно распространяют на всю военную реформу Павла. Между тем, замена униформы – малозначительный и совсем не определяющий штрих деятельности императора
Дисциплина для офицеров
Для начала надо понимать, в каком состоянии находилась русская армия к окончанию царствования Екатерины II. Благодаря хозяйничанью её последнего фаворита, Платона Зубова, и его бездарных братьев, армия были доведена до крайней степени небрежения. Офицерство, особенно гвардейское, забыло службу и думало всё больше о светских развлечениях. Профессиональный уровень командного состава (а, следовательно, и рядового), вследствие отсутствия тренировок, упал до катастрофически низкого уровня.
В последние годы Екатерины II, как вспоминал генерал Евграф Комаровский, офицеры только и заняты были балами да тем, какой светский костюм надеть к очередному визиту в театр. Упражнения с оружием, обучение на плацу были совершенно заброшены. С воцарением Павла образ жизни офицеров совершенно переменился. «С утра до вечера на полковом дворе, и учили нас всех, как рекрут». Понятно, что многим это не нравилось.
Не по нраву большинству распустившихся офицеров были и другие меры Павла по поднятию дисциплины, а в конечном счёте и боеспособности русской армии. Все мы помним главного героя пушкинской «Капитанской дочки», Петра Гринёва, как он был с рождения записан в полк, чтобы к 15 годам, когда реально станет служить, он бы уже стал офицером гвардии. Это была обычная практика, превращавшая службу для большинства дворян в фикцию. Естественно, такие офицеры не обладали способностями командира, когда дело доходило до реальной войны. Бывали исключения, но они, понятно, не делали погоды.
При Екатерине пышным цветом расцвело привлечение солдат на сельскохозяйственные работы, ставшее бичом российской армии. Многие офицеры, которым не хватало своих крепостных крестьян, просто-напросто направляли рекрутов, а иногда и целые воинские части, на работу в поместья. Солдат из воинских частей офицеры сдавали помещикам внаём для работы за деньги. Из 400 тысяч числившихся на бумаге строевых реально к 1796 году в русской армии было не более 320 тысяч.
Главные реформы Павла касались наведения порядка в офицерском корпусе. Было запрещено записывать недорослей в полки прежде начала отбывания ими действительной службы. Отпуска офицеров ограничили 30 днями в году. Привилегии гвардии, которая почти весь XVIII век играла роль какого-то корпуса янычар, урезали. Так, армейские и гвардейские чины уравнивались (прежде же, например, майор гвардейского полка мог быть армейским генерал-майором). Ну и обучению войск император стал уделять огромное внимание.
В последние годы Екатерины II, как вспоминал генерал Евграф Комаровский, офицеры только и заняты были балами да тем, какой светский костюм надеть к очередному визиту в театр. Упражнения с оружием, обучение на плацу были совершенно заброшены. С воцарением Павла образ жизни офицеров совершенно переменился. «С утра до вечера на полковом дворе, и учили нас всех, как рекрут». Понятно, что многим это не нравилось.
Не по нраву большинству распустившихся офицеров были и другие меры Павла по поднятию дисциплины, а в конечном счёте и боеспособности русской армии. Все мы помним главного героя пушкинской «Капитанской дочки», Петра Гринёва, как он был с рождения записан в полк, чтобы к 15 годам, когда реально станет служить, он бы уже стал офицером гвардии. Это была обычная практика, превращавшая службу для большинства дворян в фикцию. Естественно, такие офицеры не обладали способностями командира, когда дело доходило до реальной войны. Бывали исключения, но они, понятно, не делали погоды.
При Екатерине пышным цветом расцвело привлечение солдат на сельскохозяйственные работы, ставшее бичом российской армии. Многие офицеры, которым не хватало своих крепостных крестьян, просто-напросто направляли рекрутов, а иногда и целые воинские части, на работу в поместья. Солдат из воинских частей офицеры сдавали помещикам внаём для работы за деньги. Из 400 тысяч числившихся на бумаге строевых реально к 1796 году в русской армии было не более 320 тысяч.
Главные реформы Павла касались наведения порядка в офицерском корпусе. Было запрещено записывать недорослей в полки прежде начала отбывания ими действительной службы. Отпуска офицеров ограничили 30 днями в году. Привилегии гвардии, которая почти весь XVIII век играла роль какого-то корпуса янычар, урезали. Так, армейские и гвардейские чины уравнивались (прежде же, например, майор гвардейского полка мог быть армейским генерал-майором). Ну и обучению войск император стал уделять огромное внимание.
«Бесцельная» муштра?
Павла упрекают в «бесцельной муштре». На самом деле, для армии XVIII века коллективные упражнения в строю и обретенные при этом навыки имели важнейшее значение при ведении боя. От того, как ловко воинская шеренга маневрирует, зависела устойчивость подразделения и слаженность его действий на поле битвы.
Павел обновил уставы службы родов сухопутных войск и флота, взяв за основу современные иностранные уставы. В частности, для пехоты и кавалерии образцом послужили прусские уставы. За это Павла беспощадно критиковали поколения историков, опираясь на авторитет Суворова. Историческая объективность требует признать, что в заочном споре между Павлом и Суворовым прав оказался император.
Суворов придавал решающее значение импровизации и был категорическим противником стандартизации действий. Он считал, что павловские уставы равняют всех командиров под одну гребёнку и не дают выдвинуться талантам. История показала, что со временем роль личности во главе армии сводится на нет господством технических средств войны. В конечном итоге, гениального Наполеона разгромили средние по своим способностям Шварценберг, Витгенштейн, Блюхер и Веллингтон. Следовательно, стремление Павла максимально предусмотреть в воинских уставах стандартные ситуации боя было прогрессивной тенденцией, велением времени
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Павел обновил уставы службы родов сухопутных войск и флота, взяв за основу современные иностранные уставы. В частности, для пехоты и кавалерии образцом послужили прусские уставы. За это Павла беспощадно критиковали поколения историков, опираясь на авторитет Суворова. Историческая объективность требует признать, что в заочном споре между Павлом и Суворовым прав оказался император.
Суворов придавал решающее значение импровизации и был категорическим противником стандартизации действий. Он считал, что павловские уставы равняют всех командиров под одну гребёнку и не дают выдвинуться талантам. История показала, что со временем роль личности во главе армии сводится на нет господством технических средств войны. В конечном итоге, гениального Наполеона разгромили средние по своим способностям Шварценберг, Витгенштейн, Блюхер и Веллингтон. Следовательно, стремление Павла максимально предусмотреть в воинских уставах стандартные ситуации боя было прогрессивной тенденцией, велением времени
Отец солдатам
Многие удивятся, но такие привычные ныне атрибуты, как чёткий срок военной службы, зимнее обмундирование войск и казармы для их размещения впервые появились в русской армии именно благодаря Павлу I.
Со времён Петра I рекрут был обязан служить, «пока силы и здоровье позволят». Немногие счастливчики выходили в отставку полными инвалидами. Большинство же умирало во время службы (чаще – от болезней). Павел впервые ограничил срок службы призывника 25 годами. Конечно, нам сейчас и это кажется неимоверной продолжительностью. Но в те времена это было, несомненным, прогрессом.
Павел взял цифру 25 лет не с потолка, а из древнеримской истории – столько служили легионеры. Самое же главное: отслужив 25 лет (если повезло не погибнуть за это время) солдат, даже из крепостных, становился свободным! Он мог, согласно царскому указу от 23 декабря 1800 года, получить земельный надел в Саратовской или Оренбургской губернии.
До Павла казармы для размещения войск, и то одних гвардейских, имелись только в Петербурге. Во всех прочих местностях обывателям вменялось в обязанность содержать войска на постое в своих домах. При Павле развернулось широкое и повсеместное строительство казарм, что значительно облегчило населению страны бремя по содержанию армии.
Наверное, самым гуманным и дальновидным из распоряжений императора было введение в русской армии казённых тёплых шинелей. До Павла солдаты были вынуждены приобретать тёплые вещи за свой счёт. При этом носить их на службе они могли только с разрешения начальства. Шинели для солдат да ещё валенки для караульных значительно снизили количество случаев обморожений в русской армии.
Можно представить себе, во что превратилось бы для русских войск преследование отступавшей армии Наполеона в 1812 году, если бы не шинели! Без них мало кто дошёл бы тогда до западной границы… Павловская шинель в Отечественную войну спасла десятки тысяч солдатских жизней.
Важным шагом по гуманизации условий службы стало введение Павлом права на отпуск для нижних чинов. Причём в этом отношении солдат практически уравнивался с офицером – ему полагалось до 28 дней отпуска в году! Неудивительно, что солдаты гвардейских полков, чудо-богатыри, плакали в голос, когда им 12 марта 1801 года зачитывали извещение о внезапной смерти императора…
До Павла противником русской армии были в основном малобоеспособные турки. Военные реформы Павла подготовили русские войска к встрече с лучшей европейской армией того времени – французской.
Со времён Петра I рекрут был обязан служить, «пока силы и здоровье позволят». Немногие счастливчики выходили в отставку полными инвалидами. Большинство же умирало во время службы (чаще – от болезней). Павел впервые ограничил срок службы призывника 25 годами. Конечно, нам сейчас и это кажется неимоверной продолжительностью. Но в те времена это было, несомненным, прогрессом.
Павел взял цифру 25 лет не с потолка, а из древнеримской истории – столько служили легионеры. Самое же главное: отслужив 25 лет (если повезло не погибнуть за это время) солдат, даже из крепостных, становился свободным! Он мог, согласно царскому указу от 23 декабря 1800 года, получить земельный надел в Саратовской или Оренбургской губернии.
До Павла казармы для размещения войск, и то одних гвардейских, имелись только в Петербурге. Во всех прочих местностях обывателям вменялось в обязанность содержать войска на постое в своих домах. При Павле развернулось широкое и повсеместное строительство казарм, что значительно облегчило населению страны бремя по содержанию армии.
Наверное, самым гуманным и дальновидным из распоряжений императора было введение в русской армии казённых тёплых шинелей. До Павла солдаты были вынуждены приобретать тёплые вещи за свой счёт. При этом носить их на службе они могли только с разрешения начальства. Шинели для солдат да ещё валенки для караульных значительно снизили количество случаев обморожений в русской армии.
Можно представить себе, во что превратилось бы для русских войск преследование отступавшей армии Наполеона в 1812 году, если бы не шинели! Без них мало кто дошёл бы тогда до западной границы… Павловская шинель в Отечественную войну спасла десятки тысяч солдатских жизней.
Важным шагом по гуманизации условий службы стало введение Павлом права на отпуск для нижних чинов. Причём в этом отношении солдат практически уравнивался с офицером – ему полагалось до 28 дней отпуска в году! Неудивительно, что солдаты гвардейских полков, чудо-богатыри, плакали в голос, когда им 12 марта 1801 года зачитывали извещение о внезапной смерти императора…
До Павла противником русской армии были в основном малобоеспособные турки. Военные реформы Павла подготовили русские войска к встрече с лучшей европейской армией того времени – французской.
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Метки: Павел 1 армия отечественная война
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Все - ли, что сделал он, пошло во вред армии и России? Вот только несколько неоспоримых фактов, говорящих об ином.
1.Павел ввел реальную дисциплинарную и уголовную ответственность офицеров за сохранение жизни и здоровья солдат.
2. Ввел понятие "беспорочная служба" для нижних чинов. За беспорочную выслугу 20 лет нижние чины навсегда освобождались от телесных наказаний.
3. Регламентировал телесные наказания нижних чинов, особо отметив что "…оные допускать в крайних случаях, памятуя, что служат для исправления нерадивых солдат, а отнюдь не для их калечения".
4. Ввел впервые в Европе награждение нижних чинов знаками отличия орденов "св.Анны" и "донатом ордена св.Иоанна Иерусалимского".
5. Уволил со службы всех нижних чинов из дворян, числившихся при полках, но находящихся в длительных отпусках.
6. Приказал - все вновь открывающиеся офицерские вакансии занимать только выпускниками военно-учебных заведений или опытными унтер-офицерами из дворян, сдавших экзамены на грамотность и знание устава.
7. Запретил офицерам и генералам отпуска более одного месяца в году.
8. Ввел отпуска нижним чинам по 28 дней в году.
9. Ввел для нижних чинов как предмет формы суконную шинель с рукавами для зимнего и холодного времени (до этого времени солдаты имели на все сезоны только мундир, под который они поддевали кто, что мог). Этот предмет военной одежды солдаты носят и по сей день!
10. Ввел для зимнего времени для часовых караульные овчинные шубы и валенки, причем в караульном помещении валенок должно быть столько, сколько требуется для того, чтобы каждая смена часовых надевала сухие валенки. Это правило караульной службы существует и сегодня!!
11.Уволил со службы 333 генерала и 2261 офицера, не сумевших ответить на элементарно простые вопросы по военному делу.
12. Приказал, чтобы лекарями в полк допускались только лица, сдавшие лекарский экзамен в Медицинской коллегии.
13. Под страхом каторги запретил делать удержания из солдатской зарплаты и под страхом смерти невыдачу солдатского жалования.
14.Учредил лазареты при каждом полку.
15. Ввел для отставленных от службы из-за увечий или прослуживших более 25 лет солдат пенсии с содержанием таких солдат в подвижных или гарнизонных инвалидных ротах.
16. Приказал умерших и погибших солдат хоронить с воинскими почестями, могилы передавать на присмотрение инвалидным гарнизонным ротам.
17.Запретил производство в унтер-офицерские чины неграмотных.
18. Запретил использовать солдат в качестве рабочей силы в офицерских или генеральских имениях.
Кто оставил нам письменные свидетельства эпохи Павла I, на основе коих мы сегодня хаем императора, так много сделавшего для простых солдат и незнатных офицеров? Не те - ли генералы и дворяне, коих по непригодности Павел выгнал со службы? Павел как и Петр I потребовал от дворян службы своему государству. Мог ли оставаться в живых царь, покусившийся на вольности дворянства, взваливший на хрупкие плечи дворянских детей все тяготы армейской службы?
Павел прижал эту вольность и попытался вернуть дворянство в рамки. Ему это не понравилось.
Недаром взошедший на престол Александр 1 сразу заявил "все будет, как при бабке", то есть все вольности вернуть, чтобы получить поддержку гвардии