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Как Павел I подготовил русскую армию к Отечественной войне

Как Павел I подготовил русскую армию к Отечественной войне (1 фото)

Автор:
20 июля 2021 18:28
Метки: Павел 1   армия   отечественная война   
658
1
Для оценки деятельности императора Павла I у отечественных историков обычно не находится добрых слов. Особенно это касается его политики в военной области. Это совершенно несправедливо, потому что как раз в этой части император сделал очень много полезного.

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Метки: Павел 1   армия   отечественная война   
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555k
Alexey Berestenko 4 часа назад
Что же изменил в армии Павел I ?

Все - ли, что сделал он, пошло во вред армии и России? Вот только несколько неоспоримых фактов, говорящих об ином.

1.Павел ввел реальную дисциплинарную и уголовную ответственность офицеров за сохранение жизни и здоровья солдат.

2. Ввел понятие "беспорочная служба" для нижних чинов. За беспорочную выслугу 20 лет нижние чины навсегда освобождались от телесных наказаний.

3. Регламентировал телесные наказания нижних чинов, особо отметив что "…оные допускать в крайних случаях, памятуя, что служат для исправления нерадивых солдат, а отнюдь не для их калечения".

4. Ввел впервые в Европе награждение нижних чинов знаками отличия орденов "св.Анны" и "донатом ордена св.Иоанна Иерусалимского".

5. Уволил со службы всех нижних чинов из дворян, числившихся при полках, но находящихся в длительных отпусках.

6. Приказал - все вновь открывающиеся офицерские вакансии занимать только выпускниками военно-учебных заведений или опытными унтер-офицерами из дворян, сдавших экзамены на грамотность и знание устава.

7. Запретил офицерам и генералам отпуска более одного месяца в году.

8. Ввел отпуска нижним чинам по 28 дней в году.

9. Ввел для нижних чинов как предмет формы суконную шинель с рукавами для зимнего и холодного времени (до этого времени солдаты имели на все сезоны только мундир, под который они поддевали кто, что мог). Этот предмет военной одежды солдаты носят и по сей день!

10. Ввел для зимнего времени для часовых караульные овчинные шубы и валенки, причем в караульном помещении валенок должно быть столько, сколько требуется для того, чтобы каждая смена часовых надевала сухие валенки. Это правило караульной службы существует и сегодня!!

11.Уволил со службы 333 генерала и 2261 офицера, не сумевших ответить на элементарно простые вопросы по военному делу.

12. Приказал, чтобы лекарями в полк допускались только лица, сдавшие лекарский экзамен в Медицинской коллегии.

13. Под страхом каторги запретил делать удержания из солдатской зарплаты и под страхом смерти невыдачу солдатского жалования.

14.Учредил лазареты при каждом полку.

15. Ввел для отставленных от службы из-за увечий или прослуживших более 25 лет солдат пенсии с содержанием таких солдат в подвижных или гарнизонных инвалидных ротах.

16. Приказал умерших и погибших солдат хоронить с воинскими почестями, могилы передавать на присмотрение инвалидным гарнизонным ротам.

17.Запретил производство в унтер-офицерские чины неграмотных.

18. Запретил использовать солдат в качестве рабочей силы в офицерских или генеральских имениях.

Кто оставил нам письменные свидетельства эпохи Павла I, на основе коих мы сегодня хаем императора, так много сделавшего для простых солдат и незнатных офицеров? Не те - ли генералы и дворяне, коих по непригодности Павел выгнал со службы? Павел как и Петр I потребовал от дворян службы своему государству. Мог ли оставаться в живых царь, покусившийся на вольности дворянства, взваливший на хрупкие плечи дворянских детей все тяготы армейской службы?
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11k
info-kozirev 3 часа назад
До Павла,противниками русской армии были шведы,коих Петр I на кукан посадил (лучшая армия Европы своего времени),а "малобоеспособные" турки-османы,трахнули всю южную Европу и Балканы (да и к рукам прибрали почти весь кавказ на тот момент),раздал 600 тысяч крестьян,как скот на рынке,отозвал войска с кавказа (и кавказ какое то время продолжал набеги на наши земли,поддерживаемый турками) начал дружить с Наполеоном (и англичане,против которых Павел готовился вступить в войну) решили,что пора поменять Императора в России (и Павла грохнули,а на его место взошел Александр I (который и отменил кучу указов своего папеньки).....так что,Павел,как и его потомок Николашка II,правители никчемные,Николашке то,так вообще жена писала в письмах все правление,вплоть до цен на хлеб (не удивительно,что такого расписдяя скинули с престола (Керенский), а добили большевики)
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−57
Улыбака 4 часа назад
Дворянство при Петре - суть служилое, военное сословие, при Екатерине 2 превратилось в подобие боярства или западной феодальной знати (именуемый к нас тоже дворянством). При этом гвардия была не только опорой трона, но и силой, на этот трон воздействующей. После смерти Петра при всех переворотах и воцарениях гвардия играла решающую роль. И получала за это различные вольности и блага.
Павел прижал эту вольность и попытался вернуть дворянство в рамки. Ему это не понравилось.

Недаром взошедший на престол Александр 1 сразу заявил "все будет, как при бабке", то есть все вольности вернуть, чтобы получить поддержку гвардии
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28k
Fat Lynx 4 часа назад
"Военные реформы Павла подготовили русские войска к встрече с лучшей европейской армией того времени – французской" - е-бать! Такой лютой х-у-й-ни я давно не читал! Это же надо... Оху-е-нно подготовил: сдали стольный град и сидели ждали пока само собой все зимой рассосется. ОХ-УЕН-НО подготовил...
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