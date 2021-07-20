Как Павел I подготовил русскую армию к Отечественной войне

Многие удивятся, но такие привычные ныне атрибуты, как чёткий срок военной службы, зимнее обмундирование войск и казармы для их размещения впервые появились в русской армии именно благодаря Павлу I.



Со времён Петра I рекрут был обязан служить, «пока силы и здоровье позволят». Немногие счастливчики выходили в отставку полными инвалидами. Большинство же умирало во время службы (чаще – от болезней). Павел впервые ограничил срок службы призывника 25 годами. Конечно, нам сейчас и это кажется неимоверной продолжительностью. Но в те времена это было, несомненным, прогрессом.



Павел взял цифру 25 лет не с потолка, а из древнеримской истории – столько служили легионеры. Самое же главное: отслужив 25 лет (если повезло не погибнуть за это время) солдат, даже из крепостных, становился свободным! Он мог, согласно царскому указу от 23 декабря 1800 года, получить земельный надел в Саратовской или Оренбургской губернии.



До Павла казармы для размещения войск, и то одних гвардейских, имелись только в Петербурге. Во всех прочих местностях обывателям вменялось в обязанность содержать войска на постое в своих домах. При Павле развернулось широкое и повсеместное строительство казарм, что значительно облегчило населению страны бремя по содержанию армии.



Наверное, самым гуманным и дальновидным из распоряжений императора было введение в русской армии казённых тёплых шинелей. До Павла солдаты были вынуждены приобретать тёплые вещи за свой счёт. При этом носить их на службе они могли только с разрешения начальства. Шинели для солдат да ещё валенки для караульных значительно снизили количество случаев обморожений в русской армии.



Можно представить себе, во что превратилось бы для русских войск преследование отступавшей армии Наполеона в 1812 году, если бы не шинели! Без них мало кто дошёл бы тогда до западной границы… Павловская шинель в Отечественную войну спасла десятки тысяч солдатских жизней.



Важным шагом по гуманизации условий службы стало введение Павлом права на отпуск для нижних чинов. Причём в этом отношении солдат практически уравнивался с офицером – ему полагалось до 28 дней отпуска в году! Неудивительно, что солдаты гвардейских полков, чудо-богатыри, плакали в голос, когда им 12 марта 1801 года зачитывали извещение о внезапной смерти императора…



До Павла противником русской армии были в основном малобоеспособные турки. Военные реформы Павла подготовили русские войска к встрече с лучшей европейской армией того времени – французской.