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15 самых необычных видов бананов

15 самых необычных видов бананов (17 фото)

Автор:
18 июля 2021 07:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: банан   в мире   виды бананов   интересно   удивительно   фото   ягода   
1169
17

Предлагаю познакомиться с интересными фактами об этой культуре, а также посмотреть на самые необычные виды.

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Метки: банан   в мире   виды бананов   интересно   удивительно   фото   ягода   
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3  комментария
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
И чего только негры не придумали, лишь бы не работать, а лежать в тенечке под пальмой с бананами!
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−1
Князь Курбский 6 минут назад
В חизду
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703
ekolog67 47 минут назад
Многие сорта на радость дамам)
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