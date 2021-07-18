15 самых необычных видов бананов

Предлагаю познакомиться с интересными фактами об этой культуре, а также посмотреть на самые необычные виды.
Кажется, мы знаем об этой ягоде (да-да, вы не ослышались, ягоде) все, ведь бананы сейчас можно купить хоть где. Однако на самом деле даже тот факт, что бананы ― это ягода, говорит о том, что мы ничего о них не знаем.
Для начала давайте разберемся, как так сложилось, что бананы ― это ягода. Дело в том, что банановые деревья ― это вовсе не деревья, а трава. Хотя внешне, конечно, трава очень похожа на дерево: «ствол» формируют сами листья, которые плотно прилегают друг к другу. Это значит, никакой древесины банановый ствол не содержит, и именно поэтому плоды этой гигантской травы ― ягода.
Банановая пальма с гроздью: грозди некоторых видов могу весить больше пятидесяти килограммов
Всего насчитывается более тысячи видов банановых растений, но далеко не все из них плодоносят и далеко не все имеют какую-то пищевую ценность. Ну, а все популярные съедобные виды фактически вывели селекционеры: это вариации одного искусственного вида, который придумал человек, и в их основе лежит всего лишь три сорта. И, кстати, селекционеров не остановить и сегодня: например, они создали бананы со съедобной шкуркой. Предлагаем вам посмотреть на все разнообразие этой ягоды.
Дикий банан бальбиса, один из предков всех съедобных бананов: его используют в качестве корма для свиней
Голубой бирманский банан, который представляет пищевую ценность разве что для слонов
Сорт Musa velutina отличается розовой кожурой и небольшими плодами, которые не употребляют в пищу
А это не перезревшие бананы, это особый сорт черного цвета, который только и отличается, что шкуркой
Очень красивый Musella lasiocarpa (или банан золотого лотоса) растет в горах Китая и не дает вообще плодов
Сорт «голубая ява» растет на Гавайях, Филиппинах, в Южной Америке и по вкусу напоминает заварной крем
Кровавый банан с очень маленькими и несъедобными плодами: его выращивают как декоративное растение
Плантан: внешне он похож на банан, однако это овощной вид, и его обычно жарят
Крошки Musa acuminata señorita очень сладкие и вкусные, растут на Филиппинах
От крошек ― к гигантам: этот сорт называется «рог носорога» за 60-сантиметровую длину плода
Имбирь ― родственник банана: оба вида относятся к имбирноцветным
А этот редкий сорт называется «аeae», и он ― полосатый
Этот банан растет на островах Тихого океана и отличается яркой оранжевой кожурой
Зеленые бананы, которые никогда не желтеют (не розовеют и не чернеют), но все же сладкие
Самый большой сорт банановой пальмы Musa ingens и ее плод: она высотой 15 метров
А вы какие из этих бананов хотели бы попробовать?
Источник:
- Опасная, но завораживающая красота плесени
- Грандиозные и удивительные мегалиты
- Кит заглотил и выплюнул американца
- Шахтерская глубинка в Австралии
- Почему дорожки перед американскими домами могут не портиться несколько лет
Понравилось34