«По дружбе»: 16 просьб от халявщиков, которые уже достали

«Люди просят дать им бесплатный совет или диагностировать их просто потому, что я психотерапевт».

«Даже если у тебя просто степень бакалавра по психологии, твои друзья при первой же возможности начнут вываливать на тебя свои проблемы в надежде, что ты их исправишь».