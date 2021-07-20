«По дружбе»: 16 просьб от халявщиков, которые уже достали

Недавно пользователь Reddit попросил людей рассказать о случаях, когда их просили сделать какую-то работу бесплатно, поскольку другие думают, что это задача на раз плюнуть. Представители самых разных профессий тут же пришли в комментарии пожаловаться на халявщиков, и некоторые ответы вас точно удивят.
1. Присмотреть за детьми
«Раньше я работала из дома, и многим казалось, что раз я дома и вожусь со своими детьми, я смогу присмотреть и за их чадами. Вот уж нет уж».
2. Связать что-нибудь
«Во-первых, если вы хотите изделие из шерсти или натуральной ткани, это уже куча денег только на пряжу. Не говоря уже о том, сколько рабочих часов на это уйдет».
3. Починить машину
«Люди думают, что автомобили не менялись с 70-х годов и что можно диагностировать и устранить проблему, всего лишь заглянув под капот и «открутив пару винтов на карбюраторе». Мне приходится объяснять людям, что в большинстве современных автомобилей есть несколько компьютеров, и какой-то модуль может вызвать проблемы с системой, с которой он даже не связан напрямую. На диагностику сложных случаев могут уйти часы, а люди ждут, что вы приедете бесплатно починить их машину, потому что вы когда-то учились в одной школе».
4. Провести интернет
«Да, я зарабываю этим на жизнь. Но я не собираюсь тянуть к тебе кабель и дышать стекловолокном на чердаке ради одного пива».
5. Подшить/зашить что-нибудь
«Чинить одежду – отстой. Вскрывать швы очень сложно, даже с помощью специального инструмента. Когда люди думают о том, сколько времени уходит на шитье, они обычно просто представляют себе ту часть работы, когда используется швейная машинка. Крой ткани – это ГОРАЗДО более трудоемкий процесс, чем работа со швейной машинкой».
6. Дать врачебный совет
«У моего сына кровь в стуле, что мне делать?». Я не могу поставить диагноз и назначить лечение по телефону. Придется пойти к врачу и, возможно, сдать образец стула. Ребенка нужно осмотреть и составить полную история болезни, чего я не буду делать через переписку в Facebook с женщиной, с которой я училась в школе и не виделась 16 лет».
7. Вычитать текст
«Я потерял счет, сколько раз меня просили что-то «вычитать», на самом деле подразумевая «переделай мой ужасный первый черновик в хороший текст».
8. Починить компьютер
«Ты разбираешься в компьютерах, можешь взглянуть на мой?». Мои знания не достались мне бесплатно. Заплати мне, если хочешь, чтобы программист починил твою порномашину, кишащую вирусами...»
9. Устроить фотосессию
«У меня только что родился ребенок, и я решил приобрести хороший фотоаппарат, чтобы сохранить наши семейные воспоминания. Прошло шесть недель, и уже двое родственников, которые пришли навестить ребенка, попросили сфотографировать их для LinkedIn и на паспорт».
10. Нарисовать что-нибудь
«Никогда, никогда не признавайтесь в том, что вы художник, потому что в девяти из 10 случаев от вас потребуют либо сходу придумать татуировку, либо скопировать чужую из Интернета. И когда я называю цену или говорю, что не буду воровать у другого художника, люди злятся и говорят мне, что это же так просто и не займет у меня много времени. Я вот чего не понимаю: если это так быстро и легко, почему они сами этого не сделают, избавившись от посредника?».
11. Сделать сайт
«Я сомневаюсь, что люди понимают, как много на это уходит усилий. Они каждый раз презрительно усмехаются, даже если я называю какую-то минимальную цену».
12. Приготовить что-нибудь
«Да, готовить на семью из четырех человек – это, конечно, прекрасно, но отвечать за кейтеринг компании из 250 человек куда сложнее».
13. Поработать техником на мероприятии
«Бесплатно настроить освещение, звук, камеру и т.д. Нет уж, я этим зарабатываю на жизнь, и мне не нужна «реклама».
14. Оказать психологическую помощь
«Люди просят дать им бесплатный совет или диагностировать их просто потому, что я психотерапевт».
«Даже если у тебя просто степень бакалавра по психологии, твои друзья при первой же возможности начнут вываливать на тебя свои проблемы в надежде, что ты их исправишь».
15. Поработать диджеем
«На то, чтобы подобрать музыку и настроить оборудование, уходит много сил. Слишком много, чтобы бесплатно помочь другу, который хочет устроить вечеринку у костра с настоящим диджеем».
16. Подстричь кого-нибудь
«Я окончила курсы 16 лет назад, заплатила за них кучу денег и никогда не работала в салоне, потому что возненавидела профессию на полпути. Я ненавижу работать с волосами, и мне делали операции на ОБОИХ запястьях, но ты хочешь, чтобы я приехала и бесплатно тебя подстригла??? Бесплатные стрижки получают только мои родители, партнер и дети!».
Источник:
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Предпочитаю сотрудничать с совершенно посторонними людьми и организациями.
Максимум могу спросить рекомендации.
Вот как-то так))