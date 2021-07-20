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«По дружбе»: 16 просьб от халявщиков, которые уже достали

«По дружбе»: 16 просьб от халявщиков, которые уже достали (1 фото + 16 гиф)

Автор:
20 июля 2021 08:01
Сообщество : Жизнь
Метки: бесплатный труд   бесячие люди   любители халявы   по дружбе   профессия   работа   
766
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Недавно пользователь Reddit попросил людей рассказать о случаях, когда их просили сделать какую-то работу бесплатно, поскольку другие думают, что это задача на раз плюнуть. Представители самых разных профессий тут же пришли в комментарии пожаловаться на халявщиков, и некоторые ответы вас точно удивят.

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Метки: бесплатный труд   бесячие люди   любители халявы   по дружбе   профессия   работа   
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6  комментариев
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8k
Клёст 53 минуты назад
Стараюсь никогда не обращаться за услугой ,,по дружбе,, или ,,по знакомству,, - в случае чего очень сложно, да и неловко предъявлять претензии к качеству)
Предпочитаю сотрудничать с совершенно посторонними людьми и организациями.
Максимум могу спросить рекомендации.
Вот как-то так))
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30k
russger 8 секунд назад
Куетень какая-то. Прям вот сидят они крутые дома без работы, а им все друзья/знакомые названивают сутками и просят нахаляву что-то сделать
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11k
Taximaxi 56 минут назад
Обычно манипуляторы,вознамерившись меня использовать спрашивают;-у тебя найдётся немного времени? На что я отвечаю-поцелуй меня в плечо. На вопрос,а почему в плечо,отвечаю-ты тоже издалека начал.
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25k
blus Час назад
согласен.
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