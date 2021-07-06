Стресса меньше, а счастья больше: в Исландии провели эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Успешное исследование уже позволило исландским профсоюзам с 2019 года постепенно уменьшать рабочие часы для своих членов, а это тысячи человек. Считается, что в ближайшие годы до 86% всего работающего населения страны может попасть в число счастливчиков с сокращённой рабочей неделей.

В Ассоциации за устойчивость и демократию Исландии (Alda) и британском центре Autonomy, которые проводили эксперимент, отметили прогрессивность подхода и заявили, что будут рекомендовать исследователям из других стран присоединяться к новым испытаниям.

Кстати, в Исландии не собираются останавливаться на достигнутом, и собираются проводить новые эксперименты. Парламент страны уже поставил задачу проверить, как население будет реагировать на 30-часовую рабочую неделю.