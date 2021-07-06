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Стресса меньше, а счастья больше: в Исландии провели эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Стресса меньше, а счастья больше: в Исландии провели эксперимент с четырехдневной рабочей неделей (2 фото)

Автор:
06 июля 2021 14:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   исландия   исследование   работа   рабочее время   эксперимент   
295
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Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что является сторонником новой трудовой реформы, итогом которой станет четырёхдневная рабочая неделя. Пока дальше разговоров в России не зашло. А вот в Исландии перешли от слов к делу и провели четырёхлетний эксперимент.

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Метки: ynews   исландия   исследование   работа   рабочее время   эксперимент   
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7  комментариев
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19k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Ну а что, я за. Если можно работать меньше, а получать столько же, почему бы и нет?)
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1k
Incognito 14 минут назад
Ну, это до тех пор пока у них нефть и газ есть на продажу. А дальше что?! Воспитают поколение ленивых жоп с высокой зарплатой, и когда ресурсы кончатся, то может произойти жесткий сбой в приоритетах и в ведении страны экономически, т.к. народ обленится, привыкнет к большим зарплатам, а любой мало мальский кризис просто обрушит эту сказку и страна сдохнет финансово, т.к. деньги из воздуха тоже не берутся.
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230
Mazter Incognito 3 минуты назад
С одной стороны да, как вы и говорите. С другой роботизация и автоматизация делают возмодным производить тот же объем продукции с меньшей нагрузкой на людей.
Как я понимаю 5-дневная рабочая неделя и 8-часовой раб день тоже раньше были чем-то немыслимым
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12k
Юрий Николаевич 15 минут назад
Интересно какой день сделают выходным, пятницу, или понедельник?
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20k
Ратибор 21 минуту назад
Всё бы ничего, если бы не Медведев. Этот видный государственный деятель за всю свою жизнь ничего путного не предложил.
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