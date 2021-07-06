Стресса меньше, а счастья больше: в Исландии провели эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что является сторонником новой трудовой реформы, итогом которой станет четырёхдневная рабочая неделя. Пока дальше разговоров в России не зашло. А вот в Исландии перешли от слов к делу и провели четырёхлетний эксперимент.
В маленькой, но гордой Исландии (население около 368 тыс человек) провели эксперимент с участием 2,5 тыс человек (это около 1% работающего населения). С 2015 по 2019 гг. испытуемым людям рабочая неделя была уменьшена с 5 до 4 дней, а количество рабочих часов с 40 до 35-36. В эксперименте участвовали не только служащие со стандартным рабочим днём, но и с ночными сменами. Заработная плата оставалась без изменений.
Учёные назвали итоги исследования "ошеломительными". Люди стали меньше подвергаться стрессу, лучше планировать своё время на работе, у работников улучшилось настроение, ведь времени для отдыха с семьёй и друзьями стало больше.
Успешное исследование уже позволило исландским профсоюзам с 2019 года постепенно уменьшать рабочие часы для своих членов, а это тысячи человек. Считается, что в ближайшие годы до 86% всего работающего населения страны может попасть в число счастливчиков с сокращённой рабочей неделей.
В Ассоциации за устойчивость и демократию Исландии (Alda) и британском центре Autonomy, которые проводили эксперимент, отметили прогрессивность подхода и заявили, что будут рекомендовать исследователям из других стран присоединяться к новым испытаниям.
Кстати, в Исландии не собираются останавливаться на достигнутом, и собираются проводить новые эксперименты. Парламент страны уже поставил задачу проверить, как население будет реагировать на 30-часовую рабочую неделю.
Источник:
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Как я понимаю 5-дневная рабочая неделя и 8-часовой раб день тоже раньше были чем-то немыслимым