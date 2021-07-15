FISHKINET
Сообщество Юмор 12570 постов • 2675 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
35 безумно дорогих ошибок и катастроф, на которые даже смотреть больно

35 безумно дорогих ошибок и катастроф, на которые даже смотреть больно (36 фото)

Автор:
15 июля 2021 21:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аварии   катастрофы   неудачи   ошибки   
1489
36

Сообщество «Выглядит недешево» посвящено фотографиям, гифкам и видео различных ошибок, несчастных случаев и аварий, которые влетели кому-то в копеечку. В этой подборке вас ждет сгоревший дотла ангар с суперкарами, скульптура ценой десятки тысяч долларов, которую разбили дети в музее, и многие другие уморительные и очень дорогие неудачи.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   аварии   катастрофы   неудачи   ошибки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Ego sum qui sum 56 минут назад
я не искусствовед, но по-моему эту картину невозможно испортить

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Иван 5 минут назад
тоже совсем недёшево вышло

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Viktor 19 минут назад
Аккуратненько так сошёл, даже уголёк не просыпался!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
denis karablev Полчаса назад
"Молодые люди случайно испортили картину стоимостью 500 000 долларов. Рядом лежали кисти и краски, и они решили, что это такая интерактивная выставка." ...и после этого стала стоить 700 000..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
au3 Час назад
"30. Примерно 600 тарелок"

БЕЕЕЕЗЗЗЗУУУММММНООО дорого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
schmubu Час назад

он ж не в море.
хз, как он туда попал, но сейчас он висит на стойке шасси, зафиксирован тросом тягача, и примерено 152 долбо2,718ба, на это дело таращятся, и небось на деньги спорят, когда он 2,718бнется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
Показать ещё
Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления? Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления? 18 фотографий, которые вернут вам веру в себя 18 фотографий, которые вернут вам веру в себя 25 человек, чей день действительно не задался 25 человек, чей день действительно не задался 15 случаев, за которые женщинам стыдно перед своими мужьями 15 случаев, за которые женщинам стыдно перед своими мужьями 23 человека, которым изменила удача 23 человека, которым изменила удача 33 ошибки горе-строителей, от которых хочется плакать 33 ошибки горе-строителей, от которых хочется плакать
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

285245



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
2
68
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
Само небо ополчилось на образ "иконы Америки"
2
79
Само небо ополчилось на образ "иконы Америки"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 известных пар, которые познакомились во время киносъемок
0
10
10 известных пар, которые познакомились во время киносъемок
Автовсячина
0
0
Автовсячина
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
3
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#дтп#автомир#подборка#интересное#картинки#война#екатеринбург#пешехода сбили
#фото#история#прикол#аварии#животные#ynews#сша#Москва#кино#приколы
#интересно#Россия#автомобили#люди#СССР#инцидент#авто аварии#авария дня#отдых#происшествие

На что жалуетесь?

Вернуться