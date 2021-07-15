35 безумно дорогих ошибок и катастроф, на которые даже смотреть больно

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Сообщество «Выглядит недешево» посвящено фотографиям, гифкам и видео различных ошибок, несчастных случаев и аварий, которые влетели кому-то в копеечку. В этой подборке вас ждет сгоревший дотла ангар с суперкарами, скульптура ценой десятки тысяч долларов, которую разбили дети в музее, и многие другие уморительные и очень дорогие неудачи.
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4. Грузовой корабль "Золотой луч". На нем было 4200 автомобилей. Потребовалось 14 месяцев, чтобы подготовиться к его утилизации
8. Дети играли в салочки в музее и свалили скульптуру в виде диснеевского замка за 70 000 долларов
9. Дети разбили скульптуру LEGO за 15 000 долларов спустя всего час после открытия выставки
19. Бэтмобиль на основе Lamborghini стоимостью 1,4 миллиона долларов столкнулся с Renault Scenic
32. Молодые люди случайно испортили картину стоимостью 500 000 долларов. Рядом лежали кисти и краски, и они решили, что это такая интерактивная выставка
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор аварии катастрофы неудачи ошибки
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БЕЕЕЕЗЗЗЗУУУММММНООО дорого
он ж не в море.
хз, как он туда попал, но сейчас он висит на стойке шасси, зафиксирован тросом тягача, и примерено 152 долбо2,718ба, на это дело таращятся, и небось на деньги спорят, когда он 2,718бнется...
аргументов-то нету, сразу на личности переходишь! фу!