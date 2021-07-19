FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 941 пост • 212 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Церковь из пенопласта

Церковь из пенопласта (4 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:15
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Украина   Церковь   Церковь из пенопласта   в мире   пенопласт   стройка   фото   
268
4

По новым технологиям в украинском городе за один день построили церковь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Украина   Церковь   Церковь из пенопласта   в мире   пенопласт   стройка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Ser 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр 10 минут назад
Пожертвование готово!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MihailoSerbiya 20 минут назад
Технология не новая вобще. 40 лет назад я работал на каникулах в Авала филме .Очен хотел мотоцикл себе приобрести а родители не хотели мне купит "смерт" и сказали иди работай и купи себе сам .Так я и попал в киноиндустрию.
Ещё тогда там на Авала филме строили городские квартали из пенополистирола и деревяних балок .Потом На ету форму клеитса матерял от которого делают джинси . После 24 часа когда клей застинет наносят штукатурку и красят в желаний цвет .
Снимают филм и уходят а реквизити ( здания , скулптури и осталное )остаётса тут .Некоторие реквизити хранятса на будующее а некоторие сразу уничтожают . Я Вам могу сказат что такие реквизити могут сохранятса и 20 лет на откритом просторе.
На пример, вес средневековий замок после снятия италианского филма переделали в дискотеку которая работала 20 лет пока там некоторие части етого замка не пришли в негодност . Как Ви и сами понимаете внутри таких замков били и домики и
ринок и магазини и казарми. Всё ето делалос из пенополистирола и обрабативалос по вперёд написаной процедуре .Я знаю что люди которие такое не видели своими глазами и не пощупали готов такой домик скептически относятса к тому.Однаждий даже троянского коня так сорудили и у его помещалос 20 взрослих мужиках которие много раз залезали и вилезали из его .Вот я Вам тут кину несколко фотографии с такими зданиями , скулптурами животних и улицами. В нормалних погодних условях ето может долго просуществоват . Думаю что не может пережит шторм с силним ветром .Я ещё не видел способа бистрее построит дом.Когда работал там шли слухи что некоторие режисёри и актёри себе таким способом строили дачи. Всё ето художники строят в ангаре , разбирают по частям и соружают потом где надо .На фотке на Украине ясно видно что церков там собрали а на другом месте делали её части . Такое здание пожароопасно . Если поджеч , згорит за пару минут . Акустика внутри плохая и все шуми снаружи слишни внутри .Какбудто на улице сидиш . И что ми имеем тут на конце? Президент Украини несчастний Зеленски встречалса с такими технологиями на работе и решил
ету технологию продвинут в народ .Комуто из церковних главарей ето показалос приемлимим и вот что получилос . Посмотрим как такая технология будет вести себя на протежение времени .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Пётровыч 22 минуты назад
Комиссию по пожарке пройдёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
691
luber0206 Полчаса назад
Гуньдяю не показывайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
Улыбака 51 минуту назад
Было уже. И наши "патриоты" вовсю веселились.

Особенно понравилось сравнение с главным храмом мо за кучу ахулиардов из бюджета. Ахренительный повод для гордости. Тут хоть из налогов не берут.

Раньше много раз сталкивался с подобными "новыми технологиями". Что это за "чудо" не понимаю. Ладно бы была не съёмная опалубка, а это надо штукатурить и армировать со всех сторон.

Возможно, это просто макет храма, который собрали для демонстрации внешнего вида. Подробной информации кроме подобных статеек нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Из говна и палок. На тебе, боже, что самому негоже.
Попизация Украины продолжается. Точно так же, как и России. Коммунизм рухнул, теперь попы торопятся взять реванш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
какая страна - такие и храмы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце Какая толщина у песка в пустыне? Какая толщина у песка в пустыне? В Китае скала откладывает каменные яйца В Китае скала откладывает каменные яйца 15 самых необычных видов бананов 15 самых необычных видов бананов Отель, который построен в виде трех китайских святых Отель, который построен в виде трех китайских святых Самые зрелищные скульптуры из автомобилей Самые зрелищные скульптуры из автомобилей
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

823996



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
О том, что придумал хитрый рыжий кот и как о нём позаботились хозяева
0
7
О том, что придумал хитрый рыжий кот и как о нём позаботились хозяева
Не показывайте людям с ЧСВ: пост о самоиронии
3
27
Не показывайте людям с ЧСВ: пост о самоиронии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Все долги на козла отпущения!
0
42
Все долги на козла отпущения!
Автовсячина
0
0
Автовсячина
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#люди#приколы#прикольные#кино#сша#Москва#Германия
#интересно#факты#картинки#Россия#животные#ynews#наводнение#подборка#фильм#страна
#фото#фотографии#удивительно#в мире#комментарии#роль#смешно#природа#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться