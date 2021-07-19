Церковь из пенопласта





Строительство новых храмов теперь может занять всего несколько часов, даже на отделку будет потрачено гораздо больше времени. Кирпич, бетон и прочие строительные материалы в одном украинском городе заменили на пенополистирол, собрав храм как конструктор.





Сборка храма





Иногда религиозные здания строят из очень необычных материалов. Целью этого могут быть новые веяния в архитектуре, усовершенствованные материалы или творческий эксперимент с глубоким посылом. Например, в Китае есть церковь из воздуха, и это сооружение просто невероятное и несет в себе глубокий смысл. Ну а церковь, которую можно построить быстро, несет в себе несколько другую идею ― привнести веру даже в небольшие городки. Так что, возможно, храмы скоро будут строить за один день, как это когда-то делали на Руси. И прямое тому доказательство ― город Херсон, где 3 июля собрали храм из пенопласта за несколько часов.





Как будет выглядеть храм уже понятно





Пенополистирол чаще всего используют для утепления зданий и прочих строительных работ, однако при должном подходе он может стать и основой для строительства. Сборка храма, словно конструктора, была записана на видео, и выглядит впечатляюще.





Облик храма уже понятен, и в нем уже даже отслужили благодарственный молебен. Но все же работы предстоит еще много, примерно на полгода. Так, все сооружение укрепят цементом, а затем займутся и внутренней отделкой.





Молебен у будущей церкви





Церковь строят на пожертвования горожан. И если этот метод оправдает себя и здание простоит долго, подобные недорогие по строительству храмы появятся во многих небольших городках Украины.