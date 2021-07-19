Церковь из пенопласта

По новым технологиям в украинском городе за один день построили церковь.
Строительство новых храмов теперь может занять всего несколько часов, даже на отделку будет потрачено гораздо больше времени. Кирпич, бетон и прочие строительные материалы в одном украинском городе заменили на пенополистирол, собрав храм как конструктор.
Иногда религиозные здания строят из очень необычных материалов. Целью этого могут быть новые веяния в архитектуре, усовершенствованные материалы или творческий эксперимент с глубоким посылом. Например, в Китае есть церковь из воздуха, и это сооружение просто невероятное и несет в себе глубокий смысл. Ну а церковь, которую можно построить быстро, несет в себе несколько другую идею ― привнести веру даже в небольшие городки. Так что, возможно, храмы скоро будут строить за один день, как это когда-то делали на Руси. И прямое тому доказательство ― город Херсон, где 3 июля собрали храм из пенопласта за несколько часов.
Как будет выглядеть храм уже понятно
Пенополистирол чаще всего используют для утепления зданий и прочих строительных работ, однако при должном подходе он может стать и основой для строительства. Сборка храма, словно конструктора, была записана на видео, и выглядит впечатляюще.
Облик храма уже понятен, и в нем уже даже отслужили благодарственный молебен. Но все же работы предстоит еще много, примерно на полгода. Так, все сооружение укрепят цементом, а затем займутся и внутренней отделкой.
Церковь строят на пожертвования горожан. И если этот метод оправдает себя и здание простоит долго, подобные недорогие по строительству храмы появятся во многих небольших городках Украины.
Источник:
- 7 невероятных находок, обнаруженных при строительстве
- Как строят дороги в Китае
- Какая толщина у песка в пустыне?
- 15 самых необычных видов бананов
- Зачем французы строят мост не на суше, а вокруг нее
Понравилось13
Ещё тогда там на Авала филме строили городские квартали из пенополистирола и деревяних балок .Потом На ету форму клеитса матерял от которого делают джинси . После 24 часа когда клей застинет наносят штукатурку и красят в желаний цвет .
Снимают филм и уходят а реквизити ( здания , скулптури и осталное )остаётса тут .Некоторие реквизити хранятса на будующее а некоторие сразу уничтожают . Я Вам могу сказат что такие реквизити могут сохранятса и 20 лет на откритом просторе.
На пример, вес средневековий замок после снятия италианского филма переделали в дискотеку которая работала 20 лет пока там некоторие части етого замка не пришли в негодност . Как Ви и сами понимаете внутри таких замков били и домики и
ринок и магазини и казарми. Всё ето делалос из пенополистирола и обрабативалос по вперёд написаной процедуре .Я знаю что люди которие такое не видели своими глазами и не пощупали готов такой домик скептически относятса к тому.Однаждий даже троянского коня так сорудили и у его помещалос 20 взрослих мужиках которие много раз залезали и вилезали из его .Вот я Вам тут кину несколко фотографии с такими зданиями , скулптурами животних и улицами. В нормалних погодних условях ето может долго просуществоват . Думаю что не может пережит шторм с силним ветром .Я ещё не видел способа бистрее построит дом.Когда работал там шли слухи что некоторие режисёри и актёри себе таким способом строили дачи. Всё ето художники строят в ангаре , разбирают по частям и соружают потом где надо .На фотке на Украине ясно видно что церков там собрали а на другом месте делали её части . Такое здание пожароопасно . Если поджеч , згорит за пару минут . Акустика внутри плохая и все шуми снаружи слишни внутри .Какбудто на улице сидиш . И что ми имеем тут на конце? Президент Украини несчастний Зеленски встречалса с такими технологиями на работе и решил
ету технологию продвинут в народ .Комуто из церковних главарей ето показалос приемлимим и вот что получилос . Посмотрим как такая технология будет вести себя на протежение времени .
Особенно понравилось сравнение с главным храмом мо за кучу ахулиардов из бюджета. Ахренительный повод для гордости. Тут хоть из налогов не берут.
Раньше много раз сталкивался с подобными "новыми технологиями". Что это за "чудо" не понимаю. Ладно бы была не съёмная опалубка, а это надо штукатурить и армировать со всех сторон.
Возможно, это просто макет храма, который собрали для демонстрации внешнего вида. Подробной информации кроме подобных статеек нет.
Попизация Украины продолжается. Точно так же, как и России. Коммунизм рухнул, теперь попы торопятся взять реванш.