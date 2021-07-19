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Как выглядят вагоны метро разных стран и эпох

Как выглядят вагоны метро разных стран и эпох (31 фото)

Автор:
19 июля 2021 06:01
Метки: интересное   метро   фотографии   
526
31
«Вагончик тронется, перрон останется». Чтобы прокатиться в вагонах метро всех городов мира, понадобится целая жизнь. Мы же предлагаем вам более быстрый способ путешествия: в сегодняшней подборке — вагоны метро городов разных стран. Желаем приятного путешествия!
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Метки: интересное   метро   фотографии   
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55k
Андрей Полчаса назад
А почему нет последних поездов Москвы?
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4k
ZmeyUA 2 часа назад
Киев. Вагон Крюковского завода
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