Как выглядят вагоны метро разных стран и эпох

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«Вагончик тронется, перрон останется». Чтобы прокатиться в вагонах метро всех городов мира, понадобится целая жизнь. Мы же предлагаем вам более быстрый способ путешествия: в сегодняшней подборке — вагоны метро городов разных стран. Желаем приятного путешествия!
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Лиссабон, Португалия
А сейчас заглянем в прошлое и посмотрим на каких метро ездили наши бабушки и дедушки. Вернее совсем не наши.
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Метки: интересное метро фотографии
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