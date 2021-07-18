12.

Ford T имел потрясающий коммерческий успех, ведь это был ни в чем не уступающий своим конкурентам автомобиль, но за счет конвеерной сборки стоил на порядок дешевле.

Стандартный 4-местный Ford T в 1909 году стоил $ 850 (эквивалент $ 20 513 сейчас), тогда как конкурирующие машины стоили примерно $ 2500 (эквивалент $ 60033 сегодня); в 1913, цена упала до $ 550 (эквивалент $ 12 067 сейчас), и $ 440 в 1915 году (эквивалент $ 9431 сегодня).

К 1914 году Генри выпустил свой 10-миллионный автомобиль, 10 процентов всех автомобилей в мире были Ford T, выпуск которого начался 1 октября 1908 года и завершился 26 мая 1927года.

А за все время было изготовлено 15 миллионов Ford T.



Технические характеристики Ford Model T:

Двигатель: бензиновый, 4х-цилиндровый, 2896 см3, развивал 22,5 л.с., при 1800 об/мин.

Коробка передач: планетарная, двухступенчатая.

Кузов: длина 3350 мм, ширина 1650 мм, клиренс 250 мм, масса: 880 кг.

Макс. скорость: 70 км\ч.