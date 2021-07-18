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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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12.
1927 год
Ford T имел потрясающий коммерческий успех, ведь это был ни в чем не уступающий своим конкурентам автомобиль, но за счет конвеерной сборки стоил на порядок дешевле.
Стандартный 4-местный Ford T в 1909 году стоил $ 850 (эквивалент $ 20 513 сейчас), тогда как конкурирующие машины стоили примерно $ 2500 (эквивалент $ 60033 сегодня); в 1913, цена упала до $ 550 (эквивалент $ 12 067 сейчас), и $ 440 в 1915 году (эквивалент $ 9431 сегодня).
К 1914 году Генри выпустил свой 10-миллионный автомобиль, 10 процентов всех автомобилей в мире были Ford T, выпуск которого начался 1 октября 1908 года и завершился 26 мая 1927года.
А за все время было изготовлено 15 миллионов Ford T.
Технические характеристики Ford Model T:
Двигатель: бензиновый, 4х-цилиндровый, 2896 см3, развивал 22,5 л.с., при 1800 об/мин.
Коробка передач: планетарная, двухступенчатая.
Кузов: длина 3350 мм, ширина 1650 мм, клиренс 250 мм, масса: 880 кг.
Макс. скорость: 70 км\ч.
Стандартный 4-местный Ford T в 1909 году стоил $ 850 (эквивалент $ 20 513 сейчас), тогда как конкурирующие машины стоили примерно $ 2500 (эквивалент $ 60033 сегодня); в 1913, цена упала до $ 550 (эквивалент $ 12 067 сейчас), и $ 440 в 1915 году (эквивалент $ 9431 сегодня).
К 1914 году Генри выпустил свой 10-миллионный автомобиль, 10 процентов всех автомобилей в мире были Ford T, выпуск которого начался 1 октября 1908 года и завершился 26 мая 1927года.
А за все время было изготовлено 15 миллионов Ford T.
Технические характеристики Ford Model T:
Двигатель: бензиновый, 4х-цилиндровый, 2896 см3, развивал 22,5 л.с., при 1800 об/мин.
Коробка передач: планетарная, двухступенчатая.
Кузов: длина 3350 мм, ширина 1650 мм, клиренс 250 мм, масса: 880 кг.
Макс. скорость: 70 км\ч.
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