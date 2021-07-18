Евгений Леонов и Ванда Стойлова

Она была студенткой музыкально-педагогического училища и очаровала Евгения сразу. Он пригласил девушку на спектакль, после которого они всю ночь гуляли по городу. Леонов сразу влюбился в Ванду и решил, что она обязательно должна стать его женой. Однако родители девушки были категорически против того, чтобы дочь выходила замуж за артиста.

Долгое время их роман был «телефонным», а потом Ванда, не послушав маму и отца, уехала в Москву, и Евгений Павлович познакомил ее со своими родителями. Серьезная девушка сразу понравилась его семье, а через некоторое время Ванда стала женой Евгения Леонова и единственной женщиной в его жизни. Первое время они жили с родителями и братом Евгения в коммунальной квартире. В их доме всегда было много народа – постоянно приезжали то одни, то другие родственники, приходили друзья, и всех мама Евгения Павловича встречала, как самых дорогих гостей.



Щедрость и великодушие перенял Леонов от своей мамы, и потом, когда они с женой зажили своим домом, традиция гостеприимства сохранилась и в нем. Ванда бросила музучилище, а перебравшись к мужу в столицу, поступила в ГИТИС на отделение театроведения.

После окончания вуза жена артиста устроилась в его театр в литературную часть. В пятьдесят девятом году, спустя два года после свадьбы в личной жизни артиста произошло важное событие - родился первый и единственный сын Евгения Леонова – Андрей.

Ванда была для Леонова защитой и главным человеком в жизни. Он не мог долго не видеться с ней, и когда Ванда Владимировна где-то задерживалась, не отходил от окна, дожидаясь ее возвращения.



Жена Евгения Павловича Леонова тоже любила мужа, но в силу своего характера редко внешне проявляла свои чувства. Она была великолепной хозяйкой – дома был идеальный порядок, а Евгения Павловича всегда ждал вкусный ужин. Ванда Владимировна принимала многочисленных друзей и коллег мужа – у нее всегда находилось, что поставить на стол.

Личная жизнь Леонова складывалась счастливо – свою семью он любил больше всего на свете, а других женщин кроме Ванды для него просто не существовало, хотя вокруг всегда было много поклонниц. Из зарубежных поездок Евгений Павлович привозил любимой супруге изысканные наряды и всегда спешил с гастролей домой.



Жена Евгения Леонова была рядом с ним, когда на гастролях в Гамбурге остановилось его сердце. Она не отходила от постели находившегося в коме мужа и разговаривала с ним, стараясь вернуть к жизни. Сын Евгения Леонова Андрей тоже прилетел в Германию, чтобы помочь отцу, и их любовь помогла Евгению Павловичу вернуться к жизни.



Когда артист встал на ноги, врачи советовали ему беречь себя, но он не мог подолгу оставаться без работы. Кроме того, он всегда старался сделать все, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, поэтому даже после болезни не перестал сниматься, играть в театре, ездить с концертами.

С Вандой артист прожил до конца жизни – Евгений Леонов покинул этот мир в 1994 году. Это случилось на пути в театр – оторвался тромб. В этот вечер он должен был появиться в «Поминальной молитве».



В мае этого года на 86-м году жизни скончалась Ванда Стойлова.