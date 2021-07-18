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Евгений Леонов и Ванда Стойлова

Евгений Леонов и Ванда Стойлова (1 фото)

Автор:
18 июля 2021 21:58
Метки: актер   история   факты   
363
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Стеснительность в общении с девушками стали причиной того, что свою личную жизнь Евгений Леонов устроил уже после тридцати. Во время гастролей в далеком Свердловске актер переступил через свою робость и познакомился с симпатичной блондинкой по имени Ванда.

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Метки: актер   история   факты   
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Шура ОсЕчкин Час назад
Эталон семейной жизни.
Для многих - несбыточный эталон....
Плюс.
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