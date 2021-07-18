Самые любимые советские колбасы

Самая известная и всенародно любимая советская колбаса называется «Докторской». Она по внешнему виду похожа на итальянскую болонью. Появилась она в 1936 году и была рекомендована для питания после длительного голодания («имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма») - отсюда название. А рецепт состоят из говядины (25%), свинины (70%), яиц (3%) и молока (2%), причем мясо должно было быть высшего сорта.

В 1970-х годах из-за дефицита продуктов в колбасу начали добавлять крахмал, однако некоторые заводы по-прежнему производили «ту самую» колбасу. Сегодня мяса в колбасе осталось еще меньше, теперь туда кладут сою.