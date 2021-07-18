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Самые любимые советские колбасы

Самые любимые советские колбасы (11 фото)

Автор:
18 июля 2021 19:18
Метки: СССР   интересно   продукты   
314
11

В СССР не было изобилия вареных и сырокопченых колбас. В свободной продаже чаще были докторская, ливерная или чайная. Однако и сегодня их вспоминают с большой нежностью.

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Метки: СССР   интересно   продукты   
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630
Stopbandera Час назад
А Молочная?
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6k
Ковыль Перистый 22 минуты назад
Я ещё кровяная колбаса была. Но только в нашем городе я ее ни разу не видела.
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269
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 23 минуты назад
Не знаю в каком СССР я жил, до 25 лет, но помню только "Ливерную", "Чайную" и "Докторскую"...
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6k
klop 24 минуты назад
Сейчас тоже есть хорошие колбасы, главное надо знать места и не покупать в сетевых магазинах.
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5k
М С Полчаса назад
Любительскую люблю до сих пор.
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62
Улыбака 46 минут назад
Фоточки то современные. Не знаю, в 36 я колбасу не ел, но, думаю, если варёную колбасу 80х сейчас дать ностальгирующим и не сказать, что это "раритет", будут плеваться. Не даром в СССР родились анекдоты про то, что не хватает туалетной бумаги потому что она вся идёт на мясо комбинат.

Не буду утверждать, что сейчас в нижнем и среднем ценовом диапазоне все натуральное, химии в разы больше, но технологии дурения покупателя настолько продвинулись, вкусовые добавки стали лучше....
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62
Улыбака Татьяна Юсова 36 минут назад
Читайте внимательно .... не хватает туалетной бумаги, то есть в дефиците.

А в 90е уже не до анекдотов про колбасу было.
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62
Улыбака Татьяна Юсова 4 минуты назад
Избирательная у вас память. Или на Камчатке снабжение другое было.

А в некоторых регионах вообще колбасы не было. Про "колбасные электрички" из Москвы помните?
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14k
vikklu 46 минут назад
"...если для производства «Краковской» использовался только первый сорт мяса,..."
Автор, если ты действительно в это веришь, мне тебя искренне жаль. Только сырокопчёные колбасы делали из мяса и то, далеко не из самых лучших кусков.
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14k
vikklu 50 минут назад
Тот, кто любит сосиски и политику, не должен знать, как готовится ни то, ни другое.
Ещё году в 90-м перестали семьёй употреблять эту пакость. Если колбаса, так СК и с мелким салом, ну типа настоящего сервелата, а не той пародии, что на картинках здесь. Ну и мясо. А этого не ем и вам не советую.
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10k
котегRUS Час назад
С детства люблю колбасу «Русская», с легким вкусом чеснока..

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326
Дедуля котегRUS 52 минуты назад
Только не найти сейчас настоящую русскую колбасу. Почти не найти.
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