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30 глубоких иллюстраций, наводящих на размышления о жизни

30 глубоких иллюстраций, наводящих на размышления о жизни (31 фото)

Автор:
18 июля 2021 12:37
Сообщество : Искусство
Метки: Проблемы общества   Стефан Шмитц   иллюстрации   карикатуры на общество   о жизни   современное общество   
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31
Общество и его проблемы - это тема, которую обсуждают многие, особенно художники. Один из них - иллюстратор из Швейцарии Стефан Шмитц. В каждом из его рисунков заложена некая общечеловеческая идея, и каждый найдет что-то близкое для себя.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Проблемы общества   Стефан Шмитц   иллюстрации   карикатуры на общество   о жизни   современное общество   
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17k
Марина 2 часа назад
Банальщина.
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Шлагбаумэн 11 минут назад
Наитупейшее дерьмо, которое я видел за последние года два.
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