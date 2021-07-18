30 глубоких иллюстраций, наводящих на размышления о жизни

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Общество и его проблемы - это тема, которую обсуждают многие, особенно художники. Один из них - иллюстратор из Швейцарии Стефан Шмитц. В каждом из его рисунков заложена некая общечеловеческая идея, и каждый найдет что-то близкое для себя.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Проблемы общества Стефан Шмитц иллюстрации карикатуры на общество о жизни современное общество
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