Итальянская художница создает иллюстрации о нашем обществе и отношениях между людьми

Даже непростые и грустные темы Кристине удается представить таким образом, что вместо печали и отчаяния зритель чувствует теплоту и надежду.



В этих иллюстрациях вы можете найти множество отсылок и намеков на известные сюрреалистические произведения искусства, в том числе работы Рене Магритта. И это вполне объяснимо: Магритт - один из любимейших художников Кристины, и она чувствует с ним близкую связь. Также ей нравится более современный магический реализм, отражающий наше настоящее, и такие авторы, как Роб Гонсалвес или Пейл Бонд.



Основные творческие инструменты художницы - ирония, "веселые" палитры и оптимизм. "Я думаю, что рассмешить кого-то намного сложнее, чем плакать. Моя постоянная задача - создавать изображения, которые заставляют людей смеяться или хотя бы улыбаться", - говорит она.