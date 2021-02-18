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Итальянская художница создает иллюстрации о нашем обществе и отношениях между людьми

Итальянская художница создает иллюстрации о нашем обществе и отношениях между людьми (41 фото)

Автор:
18 февраля 2021 13:43
Сообщество : Искусство
Метки: Картины для души   иллюстрации   люди   наша жизнь   отношения   современное общество   трогательно   художница   
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Кристина Бернаццани живет в маленьком итальянском городке Роббьяте. Она социальный работник и, кроме того, входит в число лучших авторов на онлайн-платформе Depositphotos. Там ее ник - Nuvolanevicata. У Кристины 30-летний опыт работы в области иллюстраций, и по ее работам вы это наверняка увидите.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Картины для души   иллюстрации   люди   наша жизнь   отношения   современное общество   трогательно   художница   
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noName 2 часа назад
Замечательная иллюстрация к слову "одиночество"
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