Итальянская художница создает иллюстрации о нашем обществе и отношениях между людьми

Кристина Бернаццани живет в маленьком итальянском городке Роббьяте. Она социальный работник и, кроме того, входит в число лучших авторов на онлайн-платформе Depositphotos. Там ее ник - Nuvolanevicata. У Кристины 30-летний опыт работы в области иллюстраций, и по ее работам вы это наверняка увидите.
Даже непростые и грустные темы Кристине удается представить таким образом, что вместо печали и отчаяния зритель чувствует теплоту и надежду.
В этих иллюстрациях вы можете найти множество отсылок и намеков на известные сюрреалистические произведения искусства, в том числе работы Рене Магритта. И это вполне объяснимо: Магритт - один из любимейших художников Кристины, и она чувствует с ним близкую связь. Также ей нравится более современный магический реализм, отражающий наше настоящее, и такие авторы, как Роб Гонсалвес или Пейл Бонд.
Основные творческие инструменты художницы - ирония, "веселые" палитры и оптимизм. "Я думаю, что рассмешить кого-то намного сложнее, чем плакать. Моя постоянная задача - создавать изображения, которые заставляют людей смеяться или хотя бы улыбаться", - говорит она.
В этих иллюстрациях вы можете найти множество отсылок и намеков на известные сюрреалистические произведения искусства, в том числе работы Рене Магритта. И это вполне объяснимо: Магритт - один из любимейших художников Кристины, и она чувствует с ним близкую связь. Также ей нравится более современный магический реализм, отражающий наше настоящее, и такие авторы, как Роб Гонсалвес или Пейл Бонд.
Основные творческие инструменты художницы - ирония, "веселые" палитры и оптимизм. "Я думаю, что рассмешить кого-то намного сложнее, чем плакать. Моя постоянная задача - создавать изображения, которые заставляют людей смеяться или хотя бы улыбаться", - говорит она.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Картины для души иллюстрации люди наша жизнь отношения современное общество трогательно художница
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