FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 1952 поста • 357 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Что не так с современным обществом: жесткие и честные иллюстрации Джона Холкрофта

Что не так с современным обществом: жесткие и честные иллюстрации Джона Холкрофта (28 фото)

Автор:
03 сентября 2020 13:35
Сообщество : Искусство
Метки: Проблемы общества   Сатира и Юмор   иллюстратор   карикатуры на общество   сатирический рисунок   современное общество   художник   
930
28
В современном обществе много проблем. Пристрастие к социальным сетям, обесценивание рабочего труда, нездоровый образ жизни - и это лишь некоторые из них. Многие из нас этих проблем даже не замечают; мы с ними либо не сталкиваемся, либо игнорируем. Однако художник Джон Холкрофт не прячет голову в песок, а честно иллюстрирует проблемы сегодняшнего мира в присущем ему сатирическом стиле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Проблемы общества   Сатира и Юмор   иллюстратор   карикатуры на общество   сатирический рисунок   современное общество   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Лучший комментарий
Скрыть
63
Бодан Бачевский Полчаса назад
Фото №8. Усманов разве курит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9 мужских вещей, которые приводят женщин в ужас (26 фото) 9 мужских вещей, которые приводят женщин в ужас (26 фото) Драконья чума: великолепные фэнтезийные работы Джастина Джерарда Драконья чума: великолепные фэнтезийные работы Джастина Джерарда Польский карикатурист удивительно точно описывает болезни нашего общества Польский карикатурист удивительно точно описывает болезни нашего общества 27 остросоциальных иллюстраций, опубликованных в польском журнале "Политика" 27 остросоциальных иллюстраций, опубликованных в польском журнале "Политика" Российский художник нарисовал ретро-обложки для всех серий "Мандалорца" Российский художник нарисовал ретро-обложки для всех серий "Мандалорца" Художник-иллюстратор рассказывает о мировом хаосе Художник-иллюстратор рассказывает о мировом хаосе
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

435878



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин
1
73
1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
2
65
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему у людей разный цвет кожи?
0
9
Почему у людей разный цвет кожи?
Лица
0
11
Лица
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересно#подборка#кино#в мире#картинки#позитив#шуфутинский#movienews.film
#юмор#животные#интересное#сша#шоу бизнес#еда#настроение#спорт#фильмы#короткопост
#прикол#история#дтп#авария#актеры#знаменитости#новинки#школа#автомобиль#1 сентября

На что жалуетесь?

Вернуться