Что не так с современным обществом: жесткие и честные иллюстрации Джона Холкрофта

Джон Холкрофт работает и живет в Великобритании. Он занимается иллюстрацией с 1996 года и сотрудничал с такими известными изданиями, Guardian, Telegraph, Times, BBC и др. Рисунки этого художника выглядят простыми и наглядными, но всегда имеют "двойное дно". Удивительно, как ему удается описывать такие серьезные темы с помощью одной простой иллюстрации.