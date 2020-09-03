Что не так с современным обществом: жесткие и честные иллюстрации Джона Холкрофта

1. Поводырь и его последователи
2. Психическое здоровье во времена социальной изоляции
3. Когда-нибудь этот мир станет твоим
4. Сказано достаточно
5. Борьба с изменением климата
6. Соцсети могут негативно влиять на самооценку подростков, создавая у них ложное представление о том, как должно выглядеть тело
7. Чрезвычайная климатическая ситуация и как мы с ней справляемся
8. Получение прибыли от причин изменения климата
9. Делание денег
10. Любовь ранит
11. Выселение тех, кто ищет убежища, и замена замков
12. Стоимость лекарств
13. Интернет-мошенничество
14. Лестница привилегий
15. По пути в никуда
16. Работа из дома на самоизоляции
17. Лжец (Liar liar pants on fire)
18.
19. Тестирование вакцины от коронавируса
20. Кража личных данных
21. Вирус, который остановил весь механизм
22. Лестница успеха
23. Интернет-безопасность
24. Бюрократия в сфере здравоохранения
25. Фишинг-мошенничество по электронной почте активизировалось с новой силой
26. О пенсионных сбережениях
27. Пандемия ударила по самому больному - по финансам
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Польский карикатурист удивительно точно описывает болезни нашего общества
- Комиксы с неожиданным финалом от Танг Яу Хунга
- Российский художник нарисовал ретро-обложки для всех серий "Мандалорца"
- 40 честных иллюстраций, открывающих глаза на современное общество
- Художник-иллюстратор рассказывает о мировом хаосе