Что не так с нашим обществом: 25 иллюстраций, заставляющих задуматься

Мир, особенно в сумасшедшем 2020 году, дает благодатную почву для социальной критики. Далеко и ходить не надо, ведь каждый день подбрасывает новые темы. Итальянский художник Элиа Коломбо отображает недостатки современного общества в своих концептуальных иллюстрациях. Они "неудобны", заставляют задуматься и содержат хорошую дозу иронии и юмора.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Проблемы общества иллюстратор иллюстрации ирония сатира современное общество социальные проблемы соцсети
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