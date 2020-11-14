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Что не так с нашим обществом: 25 иллюстраций, заставляющих задуматься

Что не так с нашим обществом: 25 иллюстраций, заставляющих задуматься (26 фото)

Автор:
14 ноября 2020 12:28
Сообщество : Искусство
Метки: Проблемы общества   иллюстратор   иллюстрации   ирония   сатира   современное общество   социальные проблемы   соцсети   
1017
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Мир, особенно в сумасшедшем 2020 году, дает благодатную почву для социальной критики. Далеко и ходить не надо, ведь каждый день подбрасывает новые темы. Итальянский художник Элиа Коломбо отображает недостатки современного общества в своих концептуальных иллюстрациях. Они "неудобны", заставляют задуматься и содержат хорошую дозу иронии и юмора.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Проблемы общества   иллюстратор   иллюстрации   ирония   сатира   современное общество   социальные проблемы   соцсети   
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5  комментариев
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KOSTELLO Час назад
Такое ощущение, что автор комиксов, пессимист в глубокой депрессии
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Letar KOSTELLO 3 секунды назад
Реалист скорее, не надо с депрессией здравый смысл путать)
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[email protected]@bux 54 минуты назад
Теперь понятно почему новогодние игрушки радовать перестали.
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