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30 честных иллюстраций о недостатках современного общества

30 честных иллюстраций о недостатках современного общества (31 фото)

Автор:
14 января 2021 16:12
Сообщество : Комиксы
Метки: Проблемы общества   иллюстрации   карикатуры   карикатуры на общество   критика   критика и размышление   недостатки   
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Иранский художник-карикатурист Алиреза Пакдел в своих работах критикует существующие модели поведения в обществе и предлагает поразмышлять над проблемами, которые большинство людей игнорирует или старается не замечать.
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Метки: Проблемы общества   иллюстрации   карикатуры   карикатуры на общество   критика   критика и размышление   недостатки   
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mtonaka 22 минуты назад
И не поспоришь...
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−74
anton.s.davydov 19 минут назад
О, как достали либерасты, пытающиеся вызвать сочувствие к тому, что не касается большинства
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