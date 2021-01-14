30 честных иллюстраций о недостатках современного общества

Иранский художник-карикатурист Алиреза Пакдел в своих работах критикует существующие модели поведения в обществе и предлагает поразмышлять над проблемами, которые большинство людей игнорирует или старается не замечать.
Он обращается к серьезным темам, таким как капитализм, консьюмеризм (потребительство), технологии, загрязнение окружающей среды и вред, причиняемый людьми природе и животным.
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Метки: Проблемы общества иллюстрации карикатуры карикатуры на общество критика критика и размышление недостатки
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