Любопытные испанцы повредили яхту российского миллиардера

Судно Андрея Мельниченко стало местной достопримечательностью.
Небольшой испанский парусник врезался в мегаяхту миллиардера Андрея Мельниченко и оставил на корпусе внушительную царапину.
Футуристическая Sailing Yacht A стоит на якоре у портового города Виго в Галиссии уже несколько дней. Для жителей города, которые на протяжении всей жизни видят различные суда, яхта Мельниченко стала настоящей достопримечательностью. Что тут сказать? Российские миллиардеры удивлять умеют.
Местные жители на своих суденышках то и дело подплывали к одной из самых дорогих в мире частных яхт, чтобы прикоснуться к прекрасному. И один из парусников с несколькими людьми на борту сделал это в буквальном смысле. Он приблизился слишком близко, рулевой не справился с управлением и парусник "притерло" к борту яхты.
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Как сообщают испанские СМИ, удар был не сильным, однако капитан яхты все же сообщил об инциденте в полицию, поскольку на судне осталась царапина длиной больше метра.
О судьбе любопытных испанцев не сообщается. Но местные жители уже шутят, что вскоре их попросят предъявить страховку.
Стоимость парусной яхты Sailing Yacht A, спущенной на воду в 2017 году, составляет около 400 миллионов евро. Ее длина - 142 м, ширина - 25 м, высота мачт - 91,5 м. На яхте 8 палуб и одна подводная комната, в корпусе установлено одно из самых больших гнутых стекол в мире, площадь которого составляет 60 квадратных метров при весе в 2 тонны. Обслуживает судно экипаж из 50 человек.
Состояние владельца яхты Sailing Yacht A оценивается в почти 18 миллиардов долларов. В 2020 году Андрей Мельниченко занял 9 место в рейтинге 200 богатейших людей России. Миллиардер владеет Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК) и компанией «ЕвроХим» через кипрскую AIM Capital.
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ПС. какого х*уя государство отдаёт недры частным компаниям....которые образовались из бывших государственных?!?!? а, теперь яхта у него....а, у граждан России ни яхты, ни угля....
как спросили - Какие способы оптимизации бухгалтерского учета?
что имели в виду - Как налоговую нае.бываешь?
-Вы не просто яхту Мельниченко поцарапали, вы яхту всей России поцарапали.
Да-да, не пойман не вор. Конечно, я верю, что в России олигархов нет. Можно не напоминать. Я всё это по телевизору слышу.