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Любопытные испанцы повредили яхту российского миллиардера

Любопытные испанцы повредили яхту российского миллиардера (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 14:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мельниченко   видео   испания   миллиардер   парусник   столкновение   яхта   
2820
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Судно Андрея Мельниченко стало местной достопримечательностью.

Источник:

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Метки: Мельниченко   видео   испания   миллиардер   парусник   столкновение   яхта   
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696
zu4ara 2 часа назад
15 копеек

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17k
Vital Idol 2 минуты назад
плавал бы на своей яхте по угольным разрезам......
ПС. какого х*уя государство отдаёт недры частным компаниям....которые образовались из бывших государственных?!?!? а, теперь яхта у него....а, у граждан России ни яхты, ни угля....
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8k
Vacony 3 минуты назад
продается яхта, не бита, не крашена...
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2k
OLDer 53 минуты назад
Парусник загнали на платную стоянку, а испанцы добровольно оформили дарственную своих квартир на миллиардера Андрея Мельниченко? ))))
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635
zeros68 Час назад
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7k
kaboza Час назад
никогда не понимал нах этонадо
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23k
Григорий Час назад
"Владеет компанией «ЕвроХим» через кипрскую AIM Capital" - да за одно такое надо хватать и садить. Это ведь как анекдоте:
как спросили - Какие способы оптимизации бухгалтерского учета?
что имели в виду - Как налоговую нае.бываешь?
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Нафиг своё корыто парковать где попало. Понаставят, ни проплыть ни поднырнуть
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14k
vikklu 2 часа назад
Вдумайтесть, один миллиард, это если в месяц тратить по миллиону, то хватит на 83 года. Назачем им столько? Мог бы штук 10 заводов открыть и далее гордиться продукцией Сделано в России, ан нет, мыслишки совсем о другом...
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1k
Broscan vikklu 7 минут назад
Одним словом "Румын"
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377
Юрий 2 часа назад
А по моему, не так уж испанцы и любопытны. Они даже не добрались до внутренностей. Только поцарапали. Недостаточно любопытны.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
-Мы просто поцарапали яхту Мельниченко
-Вы не просто яхту Мельниченко поцарапали, вы яхту всей России поцарапали.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Автор написал с таким восторгом о этой яхте,будто испанцам нужно было подплыть к ней,лизнуть яхту на счастье и сразу тоже станешь миллиардером
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5k
Echo 2 часа назад
А небольшому испанскому паруснику присвоили первую звезду за таран ?
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1k
Максим 2 часа назад
Я пожалуй воздержусь. А то последнее время стал не слишком сдержан, когда речь идёт о людях с не очень честной манерой жизни и заработка.

Да-да, не пойман не вор. Конечно, я верю, что в России олигархов нет. Можно не напоминать. Я всё это по телевизору слышу.
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12k
Serg2001 2 часа назад
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696
zu4ara 2 часа назад
нужно было этих пи..ров на палубу затащить, совсем ох..ли, видно что специально царапать приплыли говнюки.
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28k
BuG 2 часа назад
8 палуб, а не этажей.
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427
EM 2 часа назад
Теперь при продаже не скажет: "Не бита, не крашена")))
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26k
Антон 2 часа назад
Ипать, давайте теперь посочувствуем ему и будем гордиться, что он такой крутой, а испашки такие тупые. Такой реакции ждёте? Надеюсь, доживу до той поры, когда их всех перевешают...
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1k
Hallo FreeSpace Антон 2 часа назад
к сожалению они будут всегда ...
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6k
Pillin Alex Антон 2 часа назад
Вешать испашек только за то, что их реакция не соответствует твоему мнению?! Ну не знаю...
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17k
Vital Idol Pillin Alex 22 минуты назад
не в ту дырку попал.....
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