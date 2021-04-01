Любопытные испанцы повредили яхту российского миллиардера

Местные жители на своих суденышках то и дело подплывали к одной из самых дорогих в мире частных яхт, чтобы прикоснуться к прекрасному. И один из парусников с несколькими людьми на борту сделал это в буквальном смысле. Он приблизился слишком близко, рулевой не справился с управлением и парусник "притерло" к борту яхты.