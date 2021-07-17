Неуловимый Чешир

Приезжавшие на вызов сотрудники группы быстрого реагирования не находили следов проникновения на объект. Все – нормально.

После просмотра записей с камеры видеонаблюдения владельцы магазина опознали неуловимого неизвестного, который по ночам тайно проникал в магазин: им оказался «завсегдатай соседней кальянной» кот Чешир. Проходя мимо кассы, он вздрогнул, вероятно от звука химловушки, но все же не остановился, а важно и невозмутимо продолжил свой путь. В настоящее время сотрудники безопасности охранного агентства «Гвардия» анализируют «инженерные уязвимости» магазина.

О задержании кота Чешира не сообщается.