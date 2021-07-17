Неуловимый Чешир

157
2
Охранная сигнализация и химическая ловушка несколько раз срабатывали по ночам в одном из продуктовых магазинов новосибирского Искитима
Приезжавшие на вызов сотрудники группы быстрого реагирования не находили следов проникновения на объект. Все – нормально.
После просмотра записей с камеры видеонаблюдения владельцы магазина опознали неуловимого неизвестного, который по ночам тайно проникал в магазин: им оказался «завсегдатай соседней кальянной» кот Чешир. Проходя мимо кассы, он вздрогнул, вероятно от звука химловушки, но все же не остановился, а важно и невозмутимо продолжил свой путь. В настоящее время сотрудники безопасности охранного агентства «Гвардия» анализируют «инженерные уязвимости» магазина.
О задержании кота Чешира не сообщается.
После просмотра записей с камеры видеонаблюдения владельцы магазина опознали неуловимого неизвестного, который по ночам тайно проникал в магазин: им оказался «завсегдатай соседней кальянной» кот Чешир. Проходя мимо кассы, он вздрогнул, вероятно от звука химловушки, но все же не остановился, а важно и невозмутимо продолжил свой путь. В настоящее время сотрудники безопасности охранного агентства «Гвардия» анализируют «инженерные уязвимости» магазина.
О задержании кота Чешира не сообщается.
Источник:
Ссылки по теме:
- В этом магазине все продукты пластиковые
- Десятки рыб отправились в свободное плавание по московскому магазину: видео
- Продавец магазина в Кузбассе голыми руками скрутила напавшего на нее вора с ножом
- "Ты как баба, и мне не нравишься!": продавец магазина отказалась обслуживать транса
- Самый необычный магазин в Венеции
25
Понравилось25
Новости партнёров