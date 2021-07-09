В этом магазине все продукты пластиковые

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В центре Лос-Анджелеса открылся новый магазин продуктов. На первый взгляд, в нем нет ничего необычного. Но присмотревшись, его особенность, и довольно существенную, нетрудно заметить: все продукты в этом магазине сделаны из яркого пластика.
Остроумная сатирическая инсталляция, получившая название «Магазин пластиковых пакетов», - проект Робина Фрохардта, который переработал множество крышек от бутылок, упаковки и других одноразовых материалов в полноценный продуктовый магазин. Каждый из несъедобных предметов полностью сделан из мусора, который бруклинский художник, кукольник и дизайнер собирал в мусорных баках и на свалках.
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Инсталляция включает в себя элемент перформанса - он показывает, как будущие поколения будут интерпретировать чрезмерное количество отходов, производимых в современном мире. Инсталляция демонстрирует долговечность предметов, которые многие из нас используют ежедневно. Согласно последним оценкам, количество пластика в океане к 2050 году превысит количество рыбы, и Фрохардт хочет привлечь внимание общества к продолжающемуся кризису. «Магазин пластиковых пакетов» - это визуально насыщенный юмористический опыт, который, как мы надеемся, побуждает по-другому взглянуть на вечность пластика, привычку к одноразовому использованию и на то, что, когда мы что-то выбрасываем, выброшенное все равно остается с нами», - говорит Фрохардт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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