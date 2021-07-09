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В этом магазине все продукты пластиковые

В этом магазине все продукты пластиковые (9 фото)

Автор:
09 июля 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   инсталляции   магазин   пластиковые продукты   послание   стиль   
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В центре Лос-Анджелеса открылся новый магазин продуктов. На первый взгляд, в нем нет ничего необычного. Но присмотревшись, его особенность, и довольно существенную, нетрудно заметить: все продукты в этом магазине сделаны из яркого пластика.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   инсталляции   магазин   пластиковые продукты   послание   стиль   
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