В этом магазине все продукты пластиковые

Инсталляция включает в себя элемент перформанса - он показывает, как будущие поколения будут интерпретировать чрезмерное количество отходов, производимых в современном мире. Инсталляция демонстрирует долговечность предметов, которые многие из нас используют ежедневно. Согласно последним оценкам, количество пластика в океане к 2050 году превысит количество рыбы, и Фрохардт хочет привлечь внимание общества к продолжающемуся кризису. «Магазин пластиковых пакетов» - это визуально насыщенный юмористический опыт, который, как мы надеемся, побуждает по-другому взглянуть на вечность пластика, привычку к одноразовому использованию и на то, что, когда мы что-то выбрасываем, выброшенное все равно остается с нами», - говорит Фрохардт.