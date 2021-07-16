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Пассажирский Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области

Пассажирский Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области (7 фото)

Автор:
16 июля 2021 17:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ан-28   жесткая посадка   крушение   мчс   пассажиры   томск   фото   
947
7

При экстренной посадке самолет перевернулся, но никто не погиб и даже не получил серьезных травм.

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Метки: ан-28   жесткая посадка   крушение   мчс   пассажиры   томск   фото   
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10  комментариев
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4k
Татьяна Юсова Час назад
Все живы и слава Богу. Иногда летчики творят чудеса! Помните - "Идите на солнце вдоль рядов кукурузы"?
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4k
VL 9 минут назад
жёсткая посадка? самолёт полностью разрушен, какая нахер жесткая посадка?
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3k
Горожанин 18 минут назад
Совершил жёсткую посадку... Кверху брюхом... В лес...

Это примерно то же самое вместо ДТП сказать - совершил экстренное торможение, есть пострадавшие...
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5k
Кот 23 минуты назад
Видимо грунт был настолько мягкий что при посадке шасси зарылось в него и машина перевернулась. Низкий поклон пилоту, за то что все остались живы.
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207
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
Да что ж с этими АН случается? Я интуитивно догадываюсь, кто их разрабатывал, но это не повод через столько лет так начать падать. Это ж планер!

Слава богу, что живы.
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5k
Mishganer 41 минуту назад
Огромная уважуха пилотам! Ну и самолету конечно, видать планер хорош!
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9k
Kostick Час назад
оба двигателя, керосин ослиной мочой разбавили?
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377
Вадим Kostick 3 минуты назад
Тоже об этом подумал в первую очередь - 100% топливо говно!
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