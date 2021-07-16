Пассажирский Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области

При экстренной посадке самолет перевернулся, но никто не погиб и даже не получил серьезных травм.
Сегодня днем пассажирский Ан-28, совершавший рейс Кедровый - Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе. Включая экипаж на борту находилось 19 человек.
Примерно через полчаса после исчезновения судна в МЧС сообщили о сработавшем аварийном маяке в 160 километрах от города Колпашево. В небо были подняты два вертолета Ми-8 со спасателями на борту, которые отправились на место возможного крушения пассажирского самолета.
К приятному удивлению МЧСников, всех пассажиров и членов экипажа они застали сидящими рядом с "сигнальным" костром. Несмотря на то, что самолет перевернулся и получил серьезные повреждения, никто из находившихся на борту людей не только не погиб, но и не получил тяжелых травм.
Всех пострадавших эвакуировали в Томск на вертолетах:
Совершивший жесткую посадку борт принадлежит компании "Сибирская легкая авиация". Перед вылетом самолет был технически исправен, но вовремя полета у него отказали оба двигателя. Причины аварии выясняются.
По факту аварии Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по ст. 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").
Источник:
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Это примерно то же самое вместо ДТП сказать - совершил экстренное торможение, есть пострадавшие...
Слава богу, что живы.