Пассажирский Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области

Сегодня днем пассажирский Ан-28, совершавший рейс Кедровый - Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе. Включая экипаж на борту находилось 19 человек.





Примерно через полчаса после исчезновения судна в МЧС сообщили о сработавшем аварийном маяке в 160 километрах от города Колпашево. В небо были подняты два вертолета Ми-8 со спасателями на борту, которые отправились на место возможного крушения пассажирского самолета.