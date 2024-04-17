Дубай уходит под воду. Россияне застряли, а слова мэра затопленного Орска стали пророческими

Не только Россию топит. ОАЭ тоже пострадали, но там, хотя бы тепло.

Дожди в Дубае не прекращаются с вечера 15 апреля. По данным Национального центра метеорологии (NCM) ОАЭ, до полудня среды в Эмиратах прогнозируется нестабильная погода с дождем, громом, молниями и градом. Плотина Музайре в Аджмане была затоплена. Cотрудников офисов перевели на удаленку, предприятиям частного сектора рекомендовали перейти на удаленку до среды, школам эмирата также было приказано продолжить дистанционное обучение.