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Дубай уходит под воду. Россияне застряли, а слова мэра затопленного Орска стали пророческими

Дубай уходит под воду. Россияне застряли, а слова мэра затопленного Орска стали пророческими

Автор:
17 апреля 2024 00:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мэр Орска   ОАЭ   вода   дожди   затопление   погода   
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Дубай уходит под воду из-за сильнейших ливней и урагана. В городе встало метро, в аэропорту задерживают и отменяют рейсы. Самолётам приходится буквально плыть по полосе и рулёжным дорожкам. Вот только вчера мэр затопленного Орска сказал, что в ОАЭ, где на ПМЖ осел его сын "Жизнь не мёд", так сразу и началось ...

Не только Россию топит. ОАЭ тоже пострадали, но там, хотя бы тепло.

Дожди в Дубае не прекращаются с вечера 15 апреля. По данным Национального центра метеорологии (NCM) ОАЭ, до полудня среды в Эмиратах прогнозируется нестабильная погода с дождем, громом, молниями и градом. Плотина Музайре в Аджмане была затоплена. Cотрудников офисов перевели на удаленку, предприятиям частного сектора рекомендовали перейти на удаленку до среды, школам эмирата также было приказано продолжить дистанционное обучение.


Молнии бьют в небоскребы, а в торговом центре «Дубай Молл» прорвало трубы. Несколько общественных парков и пляжей в Эмиратах оказались закрыты. Полиция Абу-Даби временно снизила ограничение скорости до 100 км в час на нескольких дорогах, включая шоссе Абу-Даби — Аль-Айн.

Неблагоприятная погода также привела к отмене и задержкам авиарейсов в ОАЭ. Компания — оператор аэропорта сообщила, что международный аэропорт Дубая не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий.

Самолётам приходится буквально плыть по полосе и рулёжным дорожкам.

Так как россиян в Дубае сейчас примерно как где-нибудь на подмосковных дачах, "наши" засветились в соцсетях репортажами о бедственном положении:

Россияне застряли в торговых центрах Дубая, которые затопило из-за мощных ливней и урагана, бушующего в городе. Семьи с детьми по несколько часов не могут выбраться из магазинов и кафе, чтобы добраться до отелей и апартаментов — всё плывёт. Общественный транспорт не работает. Люди по чатам ищут частные такси или просто людей на машинах, которые могли бы забрать их из магазинов и  довезти до отелей или дома, - сообщает SHOT.

Сейчас по всему Дубаю проблемы с водой и электроснабжением. Власти ввели в стране оранжевый уровень опасности. Он продлится до вечера 17 апреля. Город организовал альтернативные автобусные маршруты в объезд самых затопленных участков. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех матчей, запланированных на сегодня.

Нашлись и такие, кто любит экстрим:

Русский пловец и чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю.

Как рассказал SHOT 26-летний спортсмен родом из Пскова, он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой отпраздновать еë день рождения, отдохнуть и поплавать в море. По его словам, поплавать действительно получилось, но, как говорится, есть нюанс. Марк Мордовцев — чемпион и пятикратный призëр мира по зимнему плаванию (в ледяной воде), в 2022 году был назначен председателем  "Федерации зимнего плавания Псковской области".

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Метки: Мэр Орска   ОАЭ   вода   дожди   затопление   погода   
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15k
Vital Idol 11 минут назад
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Rado 2 минуты назад
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716
Bassreflex 19 минут назад
Стесняюсь спросить, где в Дубае метро? ))))
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Марина 44 минуты назад
Кажется, теперь мы знаем, за кем охотится Посейдон.
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33k
Юрьевич 47 минут назад
"Вот только вчера мэр затопленного Орска сказал, что в ОАЭ, где на ПМЖ осел его сын "Жизнь не мёд", так сразу и началось ..."

ну это многое объясняет
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
надеюсь его песдюк там и утонет
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1441 пост (1370 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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98437



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