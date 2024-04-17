Дубай уходит под воду. Россияне застряли, а слова мэра затопленного Орска стали пророческими

Дубай уходит под воду из-за сильнейших ливней и урагана. В городе встало метро, в аэропорту задерживают и отменяют рейсы. Самолётам приходится буквально плыть по полосе и рулёжным дорожкам. Вот только вчера мэр затопленного Орска сказал, что в ОАЭ, где на ПМЖ осел его сын "Жизнь не мёд", так сразу и началось ...
Не только Россию топит. ОАЭ тоже пострадали, но там, хотя бы тепло.
Дожди в Дубае не прекращаются с вечера 15 апреля. По данным Национального центра метеорологии (NCM) ОАЭ, до полудня среды в Эмиратах прогнозируется нестабильная погода с дождем, громом, молниями и градом. Плотина Музайре в Аджмане была затоплена. Cотрудников офисов перевели на удаленку, предприятиям частного сектора рекомендовали перейти на удаленку до среды, школам эмирата также было приказано продолжить дистанционное обучение.
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Молнии бьют в небоскребы, а в торговом центре «Дубай Молл» прорвало трубы. Несколько общественных парков и пляжей в Эмиратах оказались закрыты. Полиция Абу-Даби временно снизила ограничение скорости до 100 км в час на нескольких дорогах, включая шоссе Абу-Даби — Аль-Айн.
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Неблагоприятная погода также привела к отмене и задержкам авиарейсов в ОАЭ. Компания — оператор аэропорта сообщила, что международный аэропорт Дубая не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий.
Самолётам приходится буквально плыть по полосе и рулёжным дорожкам.
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Так как россиян в Дубае сейчас примерно как где-нибудь на подмосковных дачах, "наши" засветились в соцсетях репортажами о бедственном положении:
Россияне застряли в торговых центрах Дубая, которые затопило из-за мощных ливней и урагана, бушующего в городе. Семьи с детьми по несколько часов не могут выбраться из магазинов и кафе, чтобы добраться до отелей и апартаментов — всё плывёт. Общественный транспорт не работает. Люди по чатам ищут частные такси или просто людей на машинах, которые могли бы забрать их из магазинов и довезти до отелей или дома, - сообщает SHOT.
Сейчас по всему Дубаю проблемы с водой и электроснабжением. Власти ввели в стране оранжевый уровень опасности. Он продлится до вечера 17 апреля. Город организовал альтернативные автобусные маршруты в объезд самых затопленных участков. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех матчей, запланированных на сегодня.
Нашлись и такие, кто любит экстрим:
Русский пловец и чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю.
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Как рассказал SHOT 26-летний спортсмен родом из Пскова, он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой отпраздновать еë день рождения, отдохнуть и поплавать в море. По его словам, поплавать действительно получилось, но, как говорится, есть нюанс. Марк Мордовцев — чемпион и пятикратный призëр мира по зимнему плаванию (в ледяной воде), в 2022 году был назначен председателем "Федерации зимнего плавания Псковской области".
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