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5 фактов о Викторе Цое, которые не принято афишировать

5 фактов о Викторе Цое, которые не принято афишировать (5 фото)

Автор:
16 июля 2021 13:10
Метки: история   кино   факты   цой   
2083
5
Когда в 1962 году родился Виктор Цой, ничто не предвещало великого будущего. Простая смешанная семья из Ленинграда - папа, корейский инженер, мама учитель физкультуры...
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Метки: история   кино   факты   цой   
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18  комментариев
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4k
★Lucifer★ 5 часов назад
Не принято афишировать, но об этом знают ВСЕ.
Я не говорю уже о КИНОМАНАХ...
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750
Дрочер Полоумный 3 часа назад
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Ya 3 часа назад
Цой в свое время был интересен только узкому кругу, а сейчас кому он нужен?
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11k
Вася 4 часа назад
Ссылка coub.com
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11k
Вася 4 часа назад
многие записи "кино" и Цоя существуют в оригинале только в очень плохом качестве (писали чуть ли не на встроенный микрофон в кассетнике), даже слов иногда не разобрать. У Высоцкого тоже такие "подвальные" записи есть, жаль. Качество такое, что ремастеринг вряд ли возможен
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11k
Вася 4 часа назад
Ссылка coub.com
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6k
Administrator 4 часа назад
пару лет забесплатно не строить дачу генерала и не выравнивать в квадрат сугробы - это вполне достойные желания
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8k
Sasa 5 часов назад
Да, тогда реально началось время перемен. Дождались...
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