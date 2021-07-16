5 фактов о Викторе Цое, которые не принято афишировать

Когда Виктор Цой погиб, его песни и альбомы стоили и стоят сейчас целое состояние. Река денег идет от проката песен по радио и в ресторанах, а также от переиздания альбомов. Но права на песни, которые сочинял Виктор, не перешли к его семье, а растворились в ушлых карманах. В 1990-х кто-то купался в деньгах, а семья Цоя сводила концы с концами.



Жена Марьяна развернула знамя и отсудила к 2000 году права на песни у всех музыкантов группы «Кино», левых фондов Виктора Цоя и хитрых продюсеров. Сейчас сын Виктора Цоя владеет всем и достаточно богат. Огромный поток денег справедливо кормит наследников советской легенды.