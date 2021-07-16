5 фактов о Викторе Цое, которые не принято афишировать

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Когда в 1962 году родился Виктор Цой, ничто не предвещало великого будущего. Простая смешанная семья из Ленинграда - папа, корейский инженер, мама учитель физкультуры...
Родители расходились и сходились, маленького Цоя выгнали из художественной школы и поступив в ПТУ Виктор мог слиться с миллионом обычных людей. Но Цой стал ослепительной легендой, символом перемен.
Цой закосил от службы в советской армии
Виктору совершенно не хотелось отдавать долг Родине. Настолько, что хотя и не выносил вида крови, решил имитировать попытку самоубийства. Как вспоминает другой участник группы «Кино», чтобы закосить «под психа» и получить белый билет, нужен был диагноз "маниакальный психоз".
Виктор Цой, который страшно боялся вида крови, лишь поцарапал немного руки и состроив маниакальное лицо, дождался скорой помощи. Однако этого хватило чтобы попасть в психушку и обойти страшный военкомат. Цой пролежал 2 месяца в психоневрологической больнице.
Виктор Цой, который страшно боялся вида крови, лишь поцарапал немного руки и состроив маниакальное лицо, дождался скорой помощи. Однако этого хватило чтобы попасть в психушку и обойти страшный военкомат. Цой пролежал 2 месяца в психоневрологической больнице.
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Виктор Цой строил мужественный образ и занимался кун-фу
Несмотря на пункт 1 явно немужского поведения, Виктор строил имидж настоящего мужчины. Копируя лицо Брюса Ли, он вытягивал красиво подбородок и хмурым лицом водил по толпе глазами. Его черная голова с прической в стиле Пола Маккартни красиво венчала кожаную куртку рокера, а металлические браслеты на руках дополнялись двумя серебряными кольцами с бирюзой.
Чтобы полностью походить на своего китайского кумира, Цой занимался кун-фу и практически повторил актерский талант Брюса Ли, истребляя вражину в непростом для понимания видеофильме «Игла»,1988 года
Чтобы полностью походить на своего китайского кумира, Цой занимался кун-фу и практически повторил актерский талант Брюса Ли, истребляя вражину в непростом для понимания видеофильме «Игла»,1988 года
Гребенщиков сорвал свадьбу Виктора Цоя
Несмотря на миллионы поклонниц готовых упасть к его ногам, женат был Виктор Цой только на одной женщине. Марианна написала помадой свой телефон на лице начинающего певца и в 1984 года состоялась свадьба.
Сначала ради родителей молодожены, музыканты и гости решили сделать все как у людей, чинно и благородно. Но в ЗАГС пришел Борис Гребенщиков с ящиком вина и напоив гостей, устроил квартирник на 100 человек.
Сначала ради родителей молодожены, музыканты и гости решили сделать все как у людей, чинно и благородно. Но в ЗАГС пришел Борис Гребенщиков с ящиком вина и напоив гостей, устроил квартирник на 100 человек.
У Виктора Цоя была вторая женщина
На съемках фильма «Асса» 1987 года сердце рокера покорила внебрачная женщина. Наташа была на 6 лет старше Виктора и между молодыми вспыхнула незаконная любовь. Когда жена узнала об этом, то отпустила мужа на вольные хлеба, творец как никак. До самой смерти Виктор Цой и Наталья Разлогова жили счастливо гражданским браком.
Борьба за деньги Виктора Цоя
Когда Виктор Цой погиб, его песни и альбомы стоили и стоят сейчас целое состояние. Река денег идет от проката песен по радио и в ресторанах, а также от переиздания альбомов. Но права на песни, которые сочинял Виктор, не перешли к его семье, а растворились в ушлых карманах. В 1990-х кто-то купался в деньгах, а семья Цоя сводила концы с концами.
Жена Марьяна развернула знамя и отсудила к 2000 году права на песни у всех музыкантов группы «Кино», левых фондов Виктора Цоя и хитрых продюсеров. Сейчас сын Виктора Цоя владеет всем и достаточно богат. Огромный поток денег справедливо кормит наследников советской легенды.
Жена Марьяна развернула знамя и отсудила к 2000 году права на песни у всех музыкантов группы «Кино», левых фондов Виктора Цоя и хитрых продюсеров. Сейчас сын Виктора Цоя владеет всем и достаточно богат. Огромный поток денег справедливо кормит наследников советской легенды.
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Я не говорю уже о КИНОМАНАХ...
Несколько лет назад вышел фильм "Лето" если вы заинтересовались фактами о Цое, то может быть и это будет интересно. Хотя лично мне фильм не понравился