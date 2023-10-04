Старейшее в мире отправление нашло адресата почти через век

К делу подключились энтузиасты. Им удалось найти родственницу отправителя, которой оказалась внучка Платца – 62-летняя жительница Берлина Ангела Эрдман. Женщину до глубины души растрогало послание от предка, которого она не застала в живых – дед скончался в 40-х, не дожив и до 55-летия.

Некоторое время находка-странница, пережившая несколько войн, рождение и гибель государств, входила в состав экспозиции Гамбургского музея. Где полюбоваться путешественницей мог любой желающий.