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Старейшее в мире отправление нашло адресата почти через век

Старейшее в мире отправление нашло адресата почти через век

Автор:
04 октября 2023 16:00
Сообщество : Истории
Метки: Ангела Эрдман   Бутылка   Рихард Платц   адрес   балтика   внучка   открытка   отправление   письмо   послание   
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«А почему бы и нет?» Парень размахнулся и бросил в холодные воды Балтийского моря бутылку.

Внутри пивной тары 20-летний сын пекаря разместил две марки и открытку, на которой указал свои данные, берлинский адрес и просьбу вернуть находку в случае её обнаружения. Отправление было датировано 17 мая 1913 года.

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В начале весны 2014 года житель города Киль Конрад Фишер вышел порыбачить. И вместе с обычным уловом мужчине попался и необычный – плотно запечатанная бутылка. Рыбак раскупорил находку и обнаружил внутри две марки и изрядно подпревшую старую открытку. Края бумаги истлели, чернила расплылись, но мужчине удалось прочесть имя отправителя, которым оказался Рихард Платц, и адрес.

К делу подключились энтузиасты. Им удалось найти родственницу отправителя, которой оказалась внучка Платца – 62-летняя жительница Берлина Ангела Эрдман. Женщину до глубины души растрогало послание от предка, которого она не застала в живых – дед скончался в 40-х, не дожив и до 55-летия.

Некоторое время находка-странница, пережившая несколько войн, рождение и гибель государств, входила в состав экспозиции Гамбургского музея. Где полюбоваться путешественницей мог любой желающий.

Шансы на то, что бутылка в принципе сможет «выжить» в суровой морской стихии, стремились к нулю. Ведь ей пришлось столкнуться со штормами, скалами и животными. Но простое чудо случилось.

В соответствии с легендой, практику бутылочной почты внедрил греческий философ Теофраст. Она гласит, что в 310 г. до н. э. он забросил несколько плотно запечатанных сосудов в воды за Гибралтаром, чтобы доказать поступление воды из Атлантики в Средиземное море. Через несколько месяцев один из них нашли на Сицилии.

В Британии до начала XVIII века действовал закон, в соответствии с которым разбивать такие бутылки и читать послания было запрещено под страхом смертной казни. Делать это мог исключительно представитель власти, для чего при дворе была учреждена особая должность – откупорщик океанских бутылок.

А вам когда-нибудь доводилось отправлять или находить письмо в бутылке?

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Метки: Ангела Эрдман   Бутылка   Рихард Платц   адрес   балтика   внучка   открытка   отправление   письмо   послание   
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Слепой Пью Час назад
Романтичный дедушка двинул кони в 40-х... не в 45-м, однако?
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14k
котегRUS 39 минут назад
отправлял, в сентябре 1994 года на выходе Невы в Финский залив.. тогда мне было 20 лет
то что я там написал - сказать не могу и человек прочитавший моё послание, обязан снова закупорить бутылку если не сможет дать мне ответ на вопрос.
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