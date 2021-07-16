10 древних построек до и после того, как подарили им новую жизнь

Порой развитие техники, транспорта и других важных инфраструктур, создаваемых во имя пользы современных людей, внезапно дарит вторую жизнь старым неживым объектам — древнейшим постройкам. В 19-21 веках многие античные памятники были буквально выкопаны из-под земли и после облагорожены или даже восстановлены, практически обретя свой первоначальный облик.

Любопытнейшими архивными документами стали фотографии, сделанные первыми исследователями этих старинных городов и сооружений, на которых запечатлено то, в каком ужасном состоянии они пребывали до появления археологов.

1. Древний город Теотиуакан, Мексика: 1905 год и сейчас