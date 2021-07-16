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10 древних построек до и после того, как подарили им новую жизнь

10 древних построек до и после того, как подарили им новую жизнь (11 фото)

Автор:
16 июля 2021 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   было стало   подборка   постройка   фото   
1322
11

Давайте сравним самые старые снимки легендарных памятников прошлых веков и тысячелетий с тем, как они выглядят сейчас.

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Метки: архитектура   было стало   подборка   постройка   фото   
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515
робт Час назад
короче сплошное нае*балово и новодел, а тупые туристы ходят, щелкают языком и приговаривают "вот как раньше строили то, до сих пор стоит как новый"
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