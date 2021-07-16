10 древних построек до и после того, как подарили им новую жизнь

Давайте сравним самые старые снимки легендарных памятников прошлых веков и тысячелетий с тем, как они выглядят сейчас.
Порой развитие техники, транспорта и других важных инфраструктур, создаваемых во имя пользы современных людей, внезапно дарит вторую жизнь старым неживым объектам — древнейшим постройкам. В 19-21 веках многие античные памятники были буквально выкопаны из-под земли и после облагорожены или даже восстановлены, практически обретя свой первоначальный облик.
Любопытнейшими архивными документами стали фотографии, сделанные первыми исследователями этих старинных городов и сооружений, на которых запечатлено то, в каком ужасном состоянии они пребывали до появления археологов.
1. Древний город Теотиуакан, Мексика: 1905 год и сейчас
Город был построен во 2 веке нашей эры. Восстановлен в начале 20 века.
2. Храм Прамбанан, Индонезия: 1893 год и сейчас
Построен приблизительно в 850 году. Комплекс реставрирован в 1918-1953 годах.
3. Храм Солнца в Конараке, Индия: 1890 и сейчас
Построен в 13 веке, восстановлен в начале 20 века.
4. Ангкор-Ват, Камбоджа: 1866 год и сейчас
Храмовый комплекс был построен в 12 веке. Работы по восстановлению и сохранению памятника древности начались в 1908 году и ведутся постоянно.
5. Гробница Ньюгрейндж, Ирландия: 1950-е годы и сейчас
Древнейшая постройка датируется 2500 годом до нашей эры. Раскопан и отреставрирован в первой половине 20 века.
6. Большой театр в Эфесе, Турция
Театр был построен в 3-4 веке до нашей эры. Раскопан во второй половине 19 века.
7. Великий зиккурат Ура, Ирак: 1920-е годы и сейчас
Возведён в 2047 до нашей эры. Заново открыт археологами в 1922-1934 годах.
8. Замок острова Эилин Донан, Великобритания
Построен в 13 веке. Восстановлен в 1919-1932 годах.
9. Тикаль, Гватемала: 1882 год и сейчас
Храмы города (на фото справа «Храм I») были построены с 695 по 766 годы нашей эры. Восстановление города началось в 1950-х годах.
10. Буддийский храм Махабодхи, Индия: 1880-е годы и сейчас
Построен в 260 году до нашей эры. В 1883 году начались раскопки и реставрация храма, и он был полностью восстановлен.
Источник:
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