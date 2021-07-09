45 идиотов, которых нельзя пускать за руль

Автор:
09 июля 2021 14:50
Хорошо водить дано не каждому, чего не скажешь о правах. Пусть эта подборка служит вам напоминанием всегда быть начеку и остерегаться дураков на дорогах: тех, кто залипает в телефон за рулем, кто водит машину скрестив ноги, абы как закрепляет груз и меняет резину раз в никогда.
1. "Ты сможешь". Нет. Нет, ты не сможешь
2. Буквально единственные две машины на дороге в Нови-Београде умудрились столкнуться
3. "Какой-то идиот на Хаммере залил 5 канистр с бензином, опасаясь дефицита. Поставил их в машину и закурил. Хаммеру конец"
4. "Какой-то кретин врезался в автобус, который просто стоял. Это был я. Я этот кретин"
5. "Тупая девушка моего друга"
6. "Чувак проехал через ограждения и выехал на строящийся мост. Острые штыри разорвали ходовую часть в клочья"
7. Некоторые люди - идиоты совершенно уникальной породы
8. "Мой рассеянный сосед"
9. Очень, очень много вопросов
10. Почему? Зачем? Как ему это вообще удалось?
11. Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай
12. "Этот кретин врезался в меня на заправке. Сказал, что не видел"
14. Результат вождения в нетрезвом виде
15. "Мы - идиоты, которые застряли на высохшем соленом озере"
16. "Мы не заблудились, мы просто катаемся"
17. Почему бы и не проехать по свежему цементу, действительно
18. "Я в больнице, у меня сломана ключица, лопатка и восемь ребер, проколото легкое, но я просто радуюсь, что выжил. Эта штука ударила меня сзади со скоростью 80 км/ч"
20. Так вот зачем нужны такие двери
21. А голову ты тоже дома забыл?
22. "Внимание! Я ничего не вижу из-за этой офигенски крутой наклейки!"
23. "Германия. Пожилым людям реально нужно повторно сдавать на права"
24. Когда кто-то не понял, что машина просто припаркована, и устроил пробку
26. Два умника отправились позагорать во внедорожниках
27. Животрепещущий вопрос: а как он вылез?
28. Будьте добры разбитую лобовуху, мне с собой, картошку не надо
29. Кому-то пора сменить резину
30. "Я был в этой машине и выжил. Какой-то кретин уснул за рулем и вылетел на мою полосу на скорости 190 км/ч. Это месиво было Audi A4 2007 года"
31. Зачем арендовать грузовик, если можно переехать своими силами?
32. Отец года установил в машине PS4. Монитор закрывает подушки безопасности
33. "Клиент проехал вот так примерно три километра"
34. Эта лошадь либо очень воспитанная, либо напугана до смерти
35. И правда, чего стесняться
36. Две полицейские машины умудрились врезаться друг в друга в Милане, где дороги пустуют из-за карантина
37. Просто у кого-то слишком узкие двери
39. "Я паркую машины и постоянно вижу идиотов, которые делают вот так"
40. Кто-то угнал машину и перекрасил ее, чтобы на него не пали подозрения
41. "Пьяный водитель выехал прямо передо мной. Он попытался запустить и разогнать двигатель, в результате машина загорелась. А еще он не был пристегнут"
42. Магический круг защиты активирован
43. "Какой-то придурок оставил люк открытым, когда собирался дождь. Это был я"
44. "Оказывается, отправиться в дорогу, когда тебе нужно преодолеть 900 километров, а твоим шинам 6 лет и ты тащишь за собой прицеп – плохая идея"
45. Вот что случается, когда ты не смотришь, куда едешь
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— переведено специально для fishki.net
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Секрет в том, что их открывать не надо и всё. Воспламеняются пары бензина. Но тогда бы и фотографировать некому было бы, рвануло бы так, что рядом жарко было бы.
Отличные совковые канистры, им тогда уже было лет по 30, а закрывались отлично. Не современный пластик или кривые руки, не способные канистру закрыть.
2 варианта на выбор:
1. Водятел залил пастиковую тару "под завязку", не дотянул крышки и поставил в нагретую на солнце машину. Пары, зажигалка, результат.
2. Водятел настолько дятел, что наливая в тару бензин (помним - "под завязку", дефицит же), переливал и ставил в машину мокрые канистры. Пары, зажигалка, результат.