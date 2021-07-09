FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8125 постов • 723 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
45 идиотов, которых нельзя пускать за руль

45 идиотов, которых нельзя пускать за руль (46 фото)

Автор:
09 июля 2021 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   аварии   автомир   дураки и дороги   пьяное вождение   
2474
46

Хорошо водить дано не каждому, чего не скажешь о правах. Пусть эта подборка служит вам напоминанием всегда быть начеку и остерегаться дураков на дорогах: тех, кто залипает в телефон за рулем, кто водит машину скрестив ноги, абы как закрепляет груз и меняет резину раз в никогда.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Юмор   аварии   автомир   дураки и дороги   пьяное вождение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Doomer Час назад
И подобные водятлы ежедневно устраивают сотни и тысячи ДТП по стране. Но виноваты самокатчики...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр 55 минут назад
Где, бля, ходовая в клочья? Вижу только куски юбки и глушак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
HoDя4iй_Syrжik 57 минут назад
Комментарий к фото
Конечно идиоты! ЗА спинкой сиденья надо обводить же!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 58 минут назад
На 5 фото (скрещеные ноги) - а на газ она чем давит? Интеллектом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
uutb Час назад
Комментарий к фото
Неприятно будет тому, кто сзади, если вдруг лошадь испугается)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим 2 часа назад
А что не так с канистрами в Хаммере? Сам ездил по Казахстану с канистрами в универсале. Стояли себе спокойно, а я курил.
Секрет в том, что их открывать не надо и всё. Воспламеняются пары бензина. Но тогда бы и фотографировать некому было бы, рвануло бы так, что рядом жарко было бы.
Отличные совковые канистры, им тогда уже было лет по 30, а закрывались отлично. Не современный пластик или кривые руки, не способные канистру закрыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Автоприколы для поднятия настроения Автоприколы для поднятия настроения Подборка забавных автомобильных приколов Подборка забавных автомобильных приколов Юмор в картинках для автолюбителей Юмор в картинках для автолюбителей Подборка автоприколов в картинках Подборка автоприколов в картинках Свежая коллекция автоприколов Свежая коллекция автоприколов
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282921



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Спасение щенка, увязшего в битуме
0
20
Спасение щенка, увязшего в битуме
19 фактов о знаменитостях, которые заставят взглянуть на них иначе
5
60
19 фактов о знаменитостях, которые заставят взглянуть на них иначе
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
1
0
Автовсячина
Идеальный Ferrari 328 GTS, который за 32 года проехал всего 375 километров
0
1
Идеальный Ferrari 328 GTS, который за 32 года проехал всего 375 километров
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомир#прикол#животные#дтп#ynews#шоу бизнес#в мире#сша
#Юмор#факты#интересное#спорт#аварии#картинки#кино#авто аварии#прошлое#Москва
#интересно#подборка#автомобили#Россия#люди#фотографии#приколы#коронавирус#СССР#игра

На что жалуетесь?

Вернуться