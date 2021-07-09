45 идиотов, которых нельзя пускать за руль

Хорошо водить дано не каждому, чего не скажешь о правах. Пусть эта подборка служит вам напоминанием всегда быть начеку и остерегаться дураков на дорогах: тех, кто залипает в телефон за рулем, кто водит машину скрестив ноги, абы как закрепляет груз и меняет резину раз в никогда.