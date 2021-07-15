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Сильная девочка и гиря

Сильная девочка и гиря (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 12:19
Сообщество : Спорт
Метки: видео   гиря   девочка   интересно   спорт   
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Девочка пришла на спортивную площадку и провела тренировку с тяжелой гирей. Её ловкость и выносливость не может не впечатлить.

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Метки: видео   гиря   девочка   интересно   спорт   
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Григорий 18 минут назад
дома видать уже все полы порасфигачила))
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