Сильная девочка и гиря

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Девочка пришла на спортивную площадку и провела тренировку с тяжелой гирей. Её ловкость и выносливость не может не впечатлить.
Легко и непринужденно!
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