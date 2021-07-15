В Японии можно выпить кофе в компании с крохотными поросятами

Врачи утверждают: наблюдение за милыми животными и общение с ними положительно сказывается на здоровье человека, снижает стресс и снимает усталость. В Токио есть сеть кафе Mipig, где в роли приятного дополнения к трапезе выступают минипиги - маленькие свинки. Они свободно ходят и бегают по помещению кафе и даже забираются к посетителям на колени.

0 Источник: Четыре кафе сети Mipig находятся в двух районах Токио - Сибуя, Мегуро, а также в городах Косигая и Осака.

0 Источник: Заведения могут похвастать восторженными отзывами на сайте Tripadvisor - люди не могут сдержать своего умиления и восхищения забавными минипигами, которые очень любят ласку.

0 Источник: По словам посетителей кафе, это потрясающий опыт. Когда приходишь, тебе рассказывают, как правильно обращаться с минипигами. Их запрещено поднимать, брать на руки насильно. Нужно ждать, когда они сами подойдут. Затем сотрудники кафе показывают большую комнату, заполненную свинками - и приключение начинается.

0 Источник: Минипиги общительные и очень смешные, не нужно долго ждать, чтобы они подбежали к тебе, выпрашивая немного ласки. Они привыкли, что их гладят, холят и лелеют.

"Я была крайне впечатлена тем, как все удобно устроено и тем, насколько ухожены животные - это очевидно. Опыт показался мне максимально органичными и я рекомендую всем любителям минипигов побывать здесь", - рассказала туристка из Эдинбурга. 2021-07-15T12:00:34+03:00 "Я была крайне впечатлена тем, как все удобно устроено и тем, насколько ухожены животные - это очевидно. Опыт показался мне максимально органичными и я рекомендую всем любителям минипигов побывать здесь", - рассказала туристка из Эдинбурга.

0 Источник: Если животное устало, оно идет отдыхать в отдельную комнату. Также в кафе присутствует ветеринар, который регулярно проверяет здоровье свинок.

0 Источник: Клиенты кафе платят 1100 иен (около 10 долларов) за получасовой "сеанс", напитки по цене около 6 долларов и угощение для минипигов за 300 иен (3 доллара).

0 Источник: Перекармливать нельзя, за этим следят сотрудники кафе. Есть ограничение на количество еды, которую может съесть минипиг.

0 Источник: Иногда свинки покусывают людей за пальцы, принимая их за еду.