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В Японии можно выпить кофе в компании с крохотными поросятами

В Японии можно выпить кофе в компании с крохотными поросятами (9 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 12:00
Сообщество : Животные
Метки: Япония   животные   забавные животные   минипиг   минипиги   необычные кафе и рестораны   
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Врачи утверждают: наблюдение за милыми животными и общение с ними положительно сказывается на здоровье человека, снижает стресс и снимает усталость. В Токио есть сеть кафе Mipig, где в роли приятного дополнения к трапезе выступают минипиги - маленькие свинки. Они свободно ходят и бегают по помещению кафе и даже забираются к посетителям на колени.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   животные   забавные животные   минипиг   минипиги   необычные кафе и рестораны   
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5k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
А можно так?
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3k
Виктор Штурмаревич Час назад
В Японии можно насвинячиться кофе в компании с крохотными поросятами
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6k
Дед Пихто 4 часа назад
Хорошо что в Японии, небольшая украинская диаспора...
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371
Елена Букреева 4 часа назад
Почему в моем городе нет такой кафешки?
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