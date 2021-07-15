После встречи над Балтикой F-35A с истребителем Су-30СМ

Однако в этот момент он через низ зашел мене в хвост и опустился вниз. Тогда я срезал по дуге через низ, наблюдая за тем, что он делает. Он видел, как я опустил нос и вскоре оказался опять на 11 часов передо мной - и опять проблемы с системой РЭБ, наведения и системой обнаружения параметров частоты электронных средств противника.



Я снова отвернул на 40 градусов и перезагрузил систему обнаружения с автоподбором частоты. И в этот момент я снова потерял его из виду. А через несколько секунд он зашёл на меня сверху носом в низ, имитируя атаку.



Я был на пределе. Страх настолько сковал меня, что он достиг даже кончиков моих пальцев на ногах.



Понимая, что он русский пилот проверяет мои возможности и возможности машины, навязывая мне ближний бой. Я решил, что пора заканчивать эти бессмысленные маневры, либо в какой-то момент у него могут сдать нервы, и он меня просто с легкостью расстреляет из пушки.



Думая об этом у меня непроизвольно стали выделятся слезы. Я вспомнил свою невесту и брата, которые еще месяц назад провожали меня в командировку. В этот момент мы опять расходимся. Все системы стабилизировались.



Мне уже нужно было возвращаться на базу, но я еще пару минут не осмеливался повернуть, постоянно рыская носом вниз, ища его визуально, так как мои средства обнаружения почему-то предательски молчали.



Я знал, что Фланкер силен в тактике маневренного боя. Но что бы так отработать по самому лучшему инновационному комплексу радиоэлектронной борьбы, цифровой системой управления ракетным вооружением и системой целеуказания, срисовав все, что ему нужно было, я не ожидал.



После приземления я долго находился в каком-то оцепенении и не верил, что все обошлось. Я так же долго думал о том, что будет со мной при следующей встречи с русским Фланкером, хоть больше и не желал этой встречи».