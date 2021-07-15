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После встречи над Балтикой F-35A с истребителем Су-30СМ

После встречи над Балтикой F-35A с истребителем Су-30СМ (3 фото)

Автор:
15 июля 2021 06:08
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: авиация   техника   технологии   
853
3
Итальянский пилот был отстранен от полетов штатным психологом после этой встречи в небе над Балтикой.

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Метки: авиация   техника   технологии   
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16  комментариев
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10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Конечно, Российская техника и оружие, а уж тем более и пилоты, во всем мире находятся на высоте, но конкретно этот случай, ИМХО, сильно похож на какой то художественный вымысел, как то написано все складно.
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138k
InfoVoin Автор поста 2 минуты назад
Отвечаю всем язвенникам одним комментарием...
Андрей Гладышев
17 часов назад.
Всегда думаю когда читаю похожие статьи , откуда подробности...

Ну вообщем-то дело в другом , если автор хотел моральный дух поднять у нации наверное это хорошо , если показать свою осведомленность закрытой информацией или ее подробностями это спорно.Надо было у нашего спросить сколько раз у него палец на кнопку тянулся даже после использования "некоторых систем".

Конечно если честно вот эти выпады с их стороны реально напрягают , но опасно то что ястребы и "дураки" есть с обоих сторон.

И подготовка у них достойная , только они еще уважают нас за нашу

"дурь" и самоотверженность. Лично видел глаза бригадного генерала при контроле вывода войск из ЗГВ , когда он попал в часть

прикрытия гос. границы ГДР и был видно сильно удивлен , что даже после третьей рюмки за "дружественным" обедом сказал "Вы страшные люди" ... я ответил что " мы обычные люди , просто чуть-чуть больше военные чем они" , после чего он поменялся со мной беретами , дал мне свой малиновый с кучей побрякушек , а я ему свой обычный черный танковый . Это из жизни. Но везде надо чувствовать КРАЙ и чем это может обернуться. Представляю какое

желание было у братьев по оружию сделать дырочку в правом борту у "Defendera" , но ... видимо чуть позже . А если беззубость проявлять нам этого не простят ни они ни наш народ.Всем добра и мира , а тем кто на службе упорства и удачи, нам есть на кого ровняться !
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2k
OLDer 6 минут назад
зачем так много писать
коротко и лаконично - я увидел "фланкер" и оборался
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1k
Константин 11 минут назад
не нравится мне это шапкозакидательство. в тридцатых тоже сильней всех были на плакатах и в кино...
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7k
Кенвуд Полчаса назад
Все супер, я горд за наших пилотов и авиацию в целом. Но расплакавшийся итальяшка ВОЕННЫЙ ПИЛОТ - это перебор. История патриотичная, но больше подходит в рубрику "В гостях у сказки".
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2k
Владимир Час назад
...дави их,б...ь!
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5k
Bartello Час назад
Почему про слёзы пишут а про испачканные трусы - нет.
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11k
Алексей Ив Час назад
Хорошая байка,патриотическая, неизвестный итальянский летчик интервью неизвестному изданию. Ну а потом меняется в байке место,национальность летчика, а итог всегда один, увидели нашего воина и обосрались.
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Комментарий удален. Причина: флуд
3
9k
Владимир 2 часа назад
"Military history of Italy" ссылочку бы, а то что то не находится такая газета.
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