После встречи над Балтикой F-35A с истребителем Су-30СМ

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Итальянский пилот был отстранен от полетов штатным психологом после этой встречи в небе над Балтикой.
После первой встречи над Балтикой итальянского пилота 13-ой итальянской эскадрильи на истребителе 5-го поколения F-35A с российским истребителем Су-30СМ, тот был сразу отстранен от полетов и отправлен домой штатным психологом, сославшись на его нестабильную психику.
Пилоты итальянских ВВС на четырех американских самолетах Lockheed Martin F-35A Lightning II прибыли в Эстонию на авиабазу в Эмари еще 30 апреля 2021 года, где взяли на себя миссию НАТО по воздушному патрулированию Балтии. 9 июня самолет F-35 итальянского подразделения был перехвачен российским самолетом Су-30СМ.
По словам итальянского пилота с позывным «Falco», во время перехвата русский летчик на Су-30СМ вел себя настолько агрессивно, использовав мощное радиоэлектронное вооружение, что в какой-то момент он потерял контроль над собой.
Вот как описывает эту ситуацию тот самый итальянский пилот с позывным «Falco» газете Military history of Italy:
«Он появился практически ниоткуда. Я очень растерялся, так как не ожидал его увидеть так близко.
Мои средства обнаружения и оповещения об опасности приближения противника предупредили меня о его присутствии только тогда, когда уже между нами расстояние было около мили. Странно было и то, что средства обнаружения машины периодически отказывали, так что я несколько раз терял его из виду.
Пилоты итальянских ВВС на четырех американских самолетах Lockheed Martin F-35A Lightning II прибыли в Эстонию на авиабазу в Эмари еще 30 апреля 2021 года, где взяли на себя миссию НАТО по воздушному патрулированию Балтии. 9 июня самолет F-35 итальянского подразделения был перехвачен российским самолетом Су-30СМ.
По словам итальянского пилота с позывным «Falco», во время перехвата русский летчик на Су-30СМ вел себя настолько агрессивно, использовав мощное радиоэлектронное вооружение, что в какой-то момент он потерял контроль над собой.
Вот как описывает эту ситуацию тот самый итальянский пилот с позывным «Falco» газете Military history of Italy:
«Он появился практически ниоткуда. Я очень растерялся, так как не ожидал его увидеть так близко.
Мои средства обнаружения и оповещения об опасности приближения противника предупредили меня о его присутствии только тогда, когда уже между нами расстояние было около мили. Странно было и то, что средства обнаружения машины периодически отказывали, так что я несколько раз терял его из виду.
Нас еще на этапе предполётного инструктажа предупреждали, что русские при встречи могут использовать средства радиоэлектронной борьбы Хибины, однако я не предполагал, что это как-то поспособствует мгновенному выводу из строя системы наведения ракетного вооружения и целеуказания.
Он быстро приближался ко мне. Я повернул машину на 30 градусов от Фланкера, что бы увеличить безопасную дистанцию друг от друга, для перезагрузки систем. Это довольно-таки стандартная схема ухода от средств РЭБ истребителя противника. Это вроде бы сработало.
Я повернулся на него для схождения, понимая, что он может в любой момент выпустить ракеты. Но это стандартная ситуация, и в такие моменты летчики, контролирующие воздушные пограничные территории, как правило, не стреляют, а предупреждают друг друга.
Мы оба находились в нейтральном воздушном пространстве и продолжали наблюдать друг за другом визуально. В какой-то момент он резко отстал, и я снова заметил проблемы с системой обнаружения противника.
Через минуту все стабилизировалось, но я продолжал искать его визуально. Вдруг он неожиданно появился передо мной так, что мы еле разошлись левыми бортами. От неожиданности я просто замер от страха. Такого опасного маневра от русских я не ожидал.
Через несколько секунд я пришел в себя и начал разворот в горизонте, понимая, что моя тактика не должна вызывать никакой агрессивной реакции у пилота Фланкера.
Он быстро приближался ко мне. Я повернул машину на 30 градусов от Фланкера, что бы увеличить безопасную дистанцию друг от друга, для перезагрузки систем. Это довольно-таки стандартная схема ухода от средств РЭБ истребителя противника. Это вроде бы сработало.
Я повернулся на него для схождения, понимая, что он может в любой момент выпустить ракеты. Но это стандартная ситуация, и в такие моменты летчики, контролирующие воздушные пограничные территории, как правило, не стреляют, а предупреждают друг друга.
Мы оба находились в нейтральном воздушном пространстве и продолжали наблюдать друг за другом визуально. В какой-то момент он резко отстал, и я снова заметил проблемы с системой обнаружения противника.
Через минуту все стабилизировалось, но я продолжал искать его визуально. Вдруг он неожиданно появился передо мной так, что мы еле разошлись левыми бортами. От неожиданности я просто замер от страха. Такого опасного маневра от русских я не ожидал.
Через несколько секунд я пришел в себя и начал разворот в горизонте, понимая, что моя тактика не должна вызывать никакой агрессивной реакции у пилота Фланкера.
Однако в этот момент он через низ зашел мене в хвост и опустился вниз. Тогда я срезал по дуге через низ, наблюдая за тем, что он делает. Он видел, как я опустил нос и вскоре оказался опять на 11 часов передо мной - и опять проблемы с системой РЭБ, наведения и системой обнаружения параметров частоты электронных средств противника.
Я снова отвернул на 40 градусов и перезагрузил систему обнаружения с автоподбором частоты. И в этот момент я снова потерял его из виду. А через несколько секунд он зашёл на меня сверху носом в низ, имитируя атаку.
Я был на пределе. Страх настолько сковал меня, что он достиг даже кончиков моих пальцев на ногах.
Понимая, что он русский пилот проверяет мои возможности и возможности машины, навязывая мне ближний бой. Я решил, что пора заканчивать эти бессмысленные маневры, либо в какой-то момент у него могут сдать нервы, и он меня просто с легкостью расстреляет из пушки.
Думая об этом у меня непроизвольно стали выделятся слезы. Я вспомнил свою невесту и брата, которые еще месяц назад провожали меня в командировку. В этот момент мы опять расходимся. Все системы стабилизировались.
Мне уже нужно было возвращаться на базу, но я еще пару минут не осмеливался повернуть, постоянно рыская носом вниз, ища его визуально, так как мои средства обнаружения почему-то предательски молчали.
Я знал, что Фланкер силен в тактике маневренного боя. Но что бы так отработать по самому лучшему инновационному комплексу радиоэлектронной борьбы, цифровой системой управления ракетным вооружением и системой целеуказания, срисовав все, что ему нужно было, я не ожидал.
После приземления я долго находился в каком-то оцепенении и не верил, что все обошлось. Я так же долго думал о том, что будет со мной при следующей встречи с русским Фланкером, хоть больше и не желал этой встречи».
Я снова отвернул на 40 градусов и перезагрузил систему обнаружения с автоподбором частоты. И в этот момент я снова потерял его из виду. А через несколько секунд он зашёл на меня сверху носом в низ, имитируя атаку.
Я был на пределе. Страх настолько сковал меня, что он достиг даже кончиков моих пальцев на ногах.
Понимая, что он русский пилот проверяет мои возможности и возможности машины, навязывая мне ближний бой. Я решил, что пора заканчивать эти бессмысленные маневры, либо в какой-то момент у него могут сдать нервы, и он меня просто с легкостью расстреляет из пушки.
Думая об этом у меня непроизвольно стали выделятся слезы. Я вспомнил свою невесту и брата, которые еще месяц назад провожали меня в командировку. В этот момент мы опять расходимся. Все системы стабилизировались.
Мне уже нужно было возвращаться на базу, но я еще пару минут не осмеливался повернуть, постоянно рыская носом вниз, ища его визуально, так как мои средства обнаружения почему-то предательски молчали.
Я знал, что Фланкер силен в тактике маневренного боя. Но что бы так отработать по самому лучшему инновационному комплексу радиоэлектронной борьбы, цифровой системой управления ракетным вооружением и системой целеуказания, срисовав все, что ему нужно было, я не ожидал.
После приземления я долго находился в каком-то оцепенении и не верил, что все обошлось. Я так же долго думал о том, что будет со мной при следующей встречи с русским Фланкером, хоть больше и не желал этой встречи».
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Метки: авиация техника технологии
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Андрей Гладышев
17 часов назад.
Всегда думаю когда читаю похожие статьи , откуда подробности...
Ну вообщем-то дело в другом , если автор хотел моральный дух поднять у нации наверное это хорошо , если показать свою осведомленность закрытой информацией или ее подробностями это спорно.Надо было у нашего спросить сколько раз у него палец на кнопку тянулся даже после использования "некоторых систем".
Конечно если честно вот эти выпады с их стороны реально напрягают , но опасно то что ястребы и "дураки" есть с обоих сторон.
И подготовка у них достойная , только они еще уважают нас за нашу
"дурь" и самоотверженность. Лично видел глаза бригадного генерала при контроле вывода войск из ЗГВ , когда он попал в часть
прикрытия гос. границы ГДР и был видно сильно удивлен , что даже после третьей рюмки за "дружественным" обедом сказал "Вы страшные люди" ... я ответил что " мы обычные люди , просто чуть-чуть больше военные чем они" , после чего он поменялся со мной беретами , дал мне свой малиновый с кучей побрякушек , а я ему свой обычный черный танковый . Это из жизни. Но везде надо чувствовать КРАЙ и чем это может обернуться. Представляю какое
желание было у братьев по оружию сделать дырочку в правом борту у "Defendera" , но ... видимо чуть позже . А если беззубость проявлять нам этого не простят ни они ни наш народ.Всем добра и мира , а тем кто на службе упорства и удачи, нам есть на кого ровняться !
коротко и лаконично - я увидел "фланкер" и оборался