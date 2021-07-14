Начальный период войны младший сын Сталина Василий, еще в 1940 году окончивший авиационную школу, служил при главном штабе ВВС в Москве. Он тяготился своим пребыванием в тылу и не хотел, чтобы люди думали, что он хорошо устроился за отцовской спиной.

Летом 1942 года Василий Сталин наконец-то добился отправки на фронт, а в феврале следующего года был назначен на должность командира 32-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Он активно принимал участие в воздушных боях, совершив 26 боевых вылетов и лично сбив два вражеских самолета.

«В течение февраля-марта 1943 года мы сбили с десяток самолетов врага. С участием Василия — три», — вспоминал командир одной из эскадрилий полка Сергей Долгушин: «Причем надо отметить, что первым, как правило, атаковал их Василий, после этих атак самолеты теряли управление, и мы их потом добивали. По нашим летным законам их можно было засчитывать Василию, как сбитыми лично, но он их считал сбитыми в группе. Я однажды сказал ему об этом, но он махнул рукой и бросил коротко: "Не надо!.."»

За штурвал истребителя сын советского вождя садился без парашюта. Для себя он решил, что не имеет права попасть в руки врага живым.

Конец войны полковник Сталин встретил в должности командира 286-й истребительной авиационной дивизии, принявшей участие в Берлинской операции. Василий Иосифович был удостоен больше десятка наград, в том числе трех орденов Красного Знамени — одного из самых почетных в Советском Союзе.