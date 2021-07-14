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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Если эта девушка из мрамора, то весу в ней не меньше 200 кг.
И вот трое джентльменов, с улыбочками, не "напрягаясь" (особенно человек справа... на него-то и весь вес приходится...), и вот сейчас они на вытянутых руках будут подавать её в кузов, а там... всего ОДИН джентльмен, который будет принимать весь этот вес. А ведь просто так её на пол не бросишь, как плиту 120*60... Тут произведение искусств - руки, ноги... Просто так на полу в грузовике не повезёшь...
ИМХО - фото постановочное. Там потом амфоры грузить будут...