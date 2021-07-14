FISHKINET
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги 33 примера умного дизайна, который скрашивает жизнь 33 примера умного дизайна, который скрашивает жизнь Немного юмора Немного юмора Так вот он где! Женщина забыла про патрон в стволе пистолета Так вот он где! Женщина забыла про патрон в стволе пистолета Само небо ополчилось на образ "иконы Америки" Само небо ополчилось на образ "иконы Америки" Уральский школьник получил малую Нобелевскую премию, но страна обсуждает Моргенштерна Уральский школьник получил малую Нобелевскую премию, но страна... Как детишки в СССР украшали свои велосипеды Как детишки в СССР украшали свои велосипеды Почему советский батон был вкуснее современного? Почему советский батон был вкуснее современного? Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки PAYDAY по-шведски PAYDAY по-шведски В Волгограде полицейский задержал 6-летнего мальчика с 275 тысячами в кармане В Волгограде полицейский задержал 6-летнего мальчика с 275... В Краснодаре сын депутата жестоко избил майора полиции В Краснодаре сын депутата жестоко избил майора полиции Советский брутализм: мощь городской архитектуры Советский брутализм: мощь городской архитектуры Почему не стоит заводить дома енотов Почему не стоит заводить дома енотов Вертолет бизнесмена снес палатки туристов и испортил им отдых Вертолет бизнесмена снес палатки туристов и испортил им отдых Россия обязана разрешить гей-браки Россия обязана разрешить гей-браки Вот почему стоит с осторожностью кушать у компьютера Вот почему стоит с осторожностью кушать у компьютера 30 лет спустя даже продукты для борща привозные 30 лет спустя даже продукты для борща привозные
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
14 июля 2021 21:19
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
536
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
alexis 39 минут назад
Петька часы отжал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
поручик Ржевский 16 минут назад
Меня терзают смутные сомненья...
Если эта девушка из мрамора, то весу в ней не меньше 200 кг.
И вот трое джентльменов, с улыбочками, не "напрягаясь" (особенно человек справа... на него-то и весь вес приходится...), и вот сейчас они на вытянутых руках будут подавать её в кузов, а там... всего ОДИН джентльмен, который будет принимать весь этот вес. А ведь просто так её на пол не бросишь, как плиту 120*60... Тут произведение искусств - руки, ноги... Просто так на полу в грузовике не повезёшь...
ИМХО - фото постановочное. Там потом амфоры грузить будут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие Кит заглотил и выплюнул американца Кит заглотил и выплюнул американца 18 случаев, когда люди натыкались на любопытные предметы из прошлого, которые уже стали частью истории 18 случаев, когда люди натыкались на любопытные предметы из прошлого, которые уже стали частью... В чем секрет притягательности советских дач? В чем секрет притягательности советских дач? Хулия: женщина, которой не давали покоя Хулия: женщина, которой не давали покоя 35 интересных зданий, потерянных во времени 35 интересных зданий, потерянных во времени
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

560692



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
1982 год. Москва
2
19
1982 год. Москва
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
1
57
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
﻿
Батя учит фишкян делать отверстие
Батя учит фишкян делать отверстие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#прикол#факты#аварии#подборка#люди#дети#Москва#забавно#смертельное дтп
#Юмор#история#ynews#животные#авто аварии#СССР#сша#интересное#картинки#полицейский
#интересно#дтп#Россия#автомобили#автомир#в мире#фотографии#авария дня#приколы#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться