На месте падения гигантского метеорита под Тверью образовалось идеально круглое озеро

Озеро расположено между населёнными пунктами Нестерово и Васильково.



Специалисты отмечают, что в некоторых местах глубина озера составляет 7-10 метров. Северо-Восточный берег заболочен.



С недавних пор его облюбовали туристы. А в сети появились завораживающие кадры, показывающие всё очарование озера.



"Многие, кто побывал там отзываются об этом месте, как мистическом и одиноком - рыбы ни по поклевкам, ни по эхолоту не показывало, большая глубина", – рассказал местный житель Евгений Озеров.