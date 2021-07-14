На месте падения гигантского метеорита под Тверью образовалось идеально круглое озеро

2974
3
Ориентировочно в XVIII веке в нескольких десятках километров от Твери упал метеорит. Удар был такой силы, что оставил после себя большой кратер. С течением времени кратер заполнялся водой, пока не сформировалось озеро Аксёново.
Озеро расположено между населёнными пунктами Нестерово и Васильково.
Специалисты отмечают, что в некоторых местах глубина озера составляет 7-10 метров. Северо-Восточный берег заболочен.
С недавних пор его облюбовали туристы. А в сети появились завораживающие кадры, показывающие всё очарование озера.
"Многие, кто побывал там отзываются об этом месте, как мистическом и одиноком - рыбы ни по поклевкам, ни по эхолоту не показывало, большая глубина", – рассказал местный житель Евгений Озеров.
Специалисты отмечают, что в некоторых местах глубина озера составляет 7-10 метров. Северо-Восточный берег заболочен.
С недавних пор его облюбовали туристы. А в сети появились завораживающие кадры, показывающие всё очарование озера.
"Многие, кто побывал там отзываются об этом месте, как мистическом и одиноком - рыбы ни по поклевкам, ни по эхолоту не показывало, большая глубина", – рассказал местный житель Евгений Озеров.
Источник:
Ссылки по теме:
- В российской глубинке водонапорная башня рухнула на приехавших для её починки работяг
- Жители Флориды стали свидетелями падения красивого, немного странного метеорита
- Идеальное убежище: райский остров посреди озера
- 27 достопримечательностей Твери, которые стоит посмотреть
- Топ 30 — самые глубокие озера в мире
35
Понравилось35
Новости партнёров
Называются "маар". Они образовываются в результате вулканической деятельности.
Это когда магма не выбрасывается эксплозион" а резко втягивается - имплозион.
Такой же " феномен" вы можете наблюдать когда говновозу заткнуть втягивающий шланг.
Но уфологи и прочие любители духов и тд применяют свои теории.
От метеоритов, тарелок до копания лопатами древней цивилизации...
Потому, что она жидкая. Если бы она была твёрдая, я бы её грыз.
Это обычная яма и она быстро затагивается оползающими берегами.
Одно исключение знаю - Аризинский кратер, там нет воды и довольно прочная порода.
Если в центре озера большие глубины, то это, вероятно, провальное озеро, а не метеоритное.
А можно ссылочка на метеоритное происхождение озера?
https://yandex.ru/maps/?ll=34.296783,53.435084&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=15.2https://yandex.ru/maps/?ll=34.296783,53.435084&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=15.2
https://yandex.ru/maps/?ll=33.876625,53.443647&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14.2https://yandex.ru/maps/?ll=33.876625,53.443647&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14.2
https://yandex.ru/maps/?ll=33.992843,53.536606&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14https://yandex.ru/maps/?ll=33.992843,53.536606&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14
https://yandex.ru/maps/?ll=34.148914,53.504296&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14.4https://yandex.ru/maps/?ll=34.148914,53.504296&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14.4