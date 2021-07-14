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На месте падения гигантского метеорита под Тверью образовалось идеально круглое озеро

На месте падения гигантского метеорита под Тверью образовалось идеально круглое озеро (3 фото)

Автор:
14 июля 2021 15:08
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   красота   кратер   метеорит   озеро   падение   тверь   
2974
3
Ориентировочно в XVIII веке в нескольких десятках километров от Твери упал метеорит. Удар был такой силы, что оставил после себя большой кратер. С течением времени кратер заполнялся водой, пока не сформировалось озеро Аксёново.

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Метки: ynews   красота   кратер   метеорит   озеро   падение   тверь   
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46k
Albert GER 2 часа назад
В Германии есть такие озера.
Называются "маар". Они образовываются в результате вулканической деятельности.
Это когда магма не выбрасывается эксплозион" а резко втягивается - имплозион.
Такой же " феномен" вы можете наблюдать когда говновозу заткнуть втягивающий шланг.

Но уфологи и прочие любители духов и тд применяют свои теории.
От метеоритов, тарелок до копания лопатами древней цивилизации...
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29k
turyst 3 секунды назад
Да этих круглых озёр...
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673
Лимонадный Джо 7 минут назад
От взрыва ядрёной бомбы тоже получаются идеально круглые озёра. И глубокие.
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12k
alexis 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Кот Баюн Час назад
А главное интрига в стиле Рен-тв... этих деревень в Тверской области тьма, пойди угадай где это озеро да еще и без названия, ага... интриги, расследования, тьфу млядь
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28k
Кот Баюн Час назад
Доказательства где? 18век, уже письменность во вювсю велась, полюбому были бы записи про метеорит, а тут просто байка. Да и если бы это был реально кратер, при таких размерах, удар должен был быть такой силы, что Тверь бы на себе ощутила последствия.
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59
Павел Час назад
Есть под Пензой озеро. Называется Круглое, или Мертвое. Неподалеку от завода по уничтожению химоружия. По легенде, в озеро сливали боевые химические вещества. Отсюда - Мертвое. А круглое, потому что здесь до 40-х годов ХХ века велись торфоразработки. Технология выемки торфа идет по спирали от центра. Отсюда - Круглое. Боюсь, и большинство круглых озер это заполненные водой котлованы от торфоразработок. От метеорита на планете с атмосферой никогда не будет идеально круглого кратера. Всегда - каплевидной формы. Это ж не Луна.
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59k
Опиум для народа Час назад
В Сибири таких озёр хоть жопой ешь.
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83
Дон Де-Пупре Опиум для народа Час назад
Озёра можно только пить.
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206
Бухтей Час назад
Импактные кратеры редко бывают глубокими.
Это обычная яма и она быстро затагивается оползающими берегами.
Одно исключение знаю - Аризинский кратер, там нет воды и довольно прочная порода.
Если в центре озера большие глубины, то это, вероятно, провальное озеро, а не метеоритное.
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3
Павел Сотников 2 часа назад
Под Шатурой был на таком озере. Идеально круглое, вода чёрная, холодная. Ни травинки, ни лягушёнка, выглядит зловеще
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85
Улыбака 2 часа назад
18 век, середина России и никаких упоминаний о метеорите?

А можно ссылочка на метеоритное происхождение озера?
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18k
SolomonA 2 часа назад
У нас в Брянской области таких озер несколько, только это не кратеры, а карстовые провалы.
https://yandex.ru/maps/?ll=34.296783,53.435084&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=15.2https://yandex.ru/maps/?ll=34.296783,53.435084&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=15.2
https://yandex.ru/maps/?ll=33.876625,53.443647&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14.2https://yandex.ru/maps/?ll=33.876625,53.443647&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14.2
https://yandex.ru/maps/?ll=33.992843,53.536606&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14https://yandex.ru/maps/?ll=33.992843,53.536606&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14
https://yandex.ru/maps/?ll=34.148914,53.504296&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14.4https://yandex.ru/maps/?ll=34.148914,53.504296&mode=whatshere&whatshere[point]=34.291291,53.436902&whatshere[zoom]=15.2&z=14.4
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1k
Viktor 2 часа назад
Воронка от ядерного взрыва . поэтому такое круглое и рыбы там нет . Вы радиацию замерьте - вот удивитесь . Таких очень много по всей земле . На досуге можете погуглмэпить .
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6k
Elena Ki 2 часа назад
А с самолета его видно? Когда летишь с юга, пролетаешь над каким-то очень круглым, просто нереально круглым озером. Все руки не доходят поискать по карте.
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Эм...
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