"Женщины жирные, неповоротливые...": Алёна Водонаева раскритиковала туристов Анапы за лишний вес

Недавние репортажи с пляжей Анапы, на которых яблоку негде упасть, удивили экс-звезду телепрограммы "Дом-2". Она ужаснулась увиденному и проехалась по внешности отдыхающих. Досталось и взрослым, и детям.
На пляжах Анапы - полный аншлаг. Отдыхающих столько, что загорать приходится стоя, и то - в воде. На песке мест нет с раннего утра. Впрочем, курортный город всегда пользовался популярностью у родителей маленьких детей. Пляжи тут песчаные, что удобно для отдыха с малышами.
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Не стесняясь выражений, теледива отреагировала на увиденное, пройдясь, в том числе, по внешности куротников.
"Пляжи Анапы это п****ц. Какой-то адский обмен бактериями, а сколько людей с лишним весом!
Толстые мужчины со свисающими складками на спинах и большими сиськами. Откормленные дети с лишним весом , которым их родители портят здоровье с малых лет. Просто лютейший п****ц. Плохо, очень плохо", - написала Водонаева в своем Телеграм-канале.
Под постом развернулась бурная дискуссия. Часть подписчиков Водонаевой согласилась со своим кумиром: дескать, ехать в Анапу - себя не уважать. Да и за фигурой следить надо. Другие поддержали отдыхающих, ведь это обычные люди, которые весь год пахали, откладывая на отдых. А что выглядят не очень - так не всем по карману полезная и дорогая еда.
Между тем, в мэрии Анапы считают, что мест хватит для всех отдыхающих, ведь Анапа - это 40 км пляжей.
И по счастью, пока еще в море пускают людей с любой фигурой, не только инстадив.
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Вот его то мы и положим на неё и её мнение.
Ну не совсем так.
Главное - у среднего человека без личной горничной и личного повара как правило не так много времени на занятия спортом. У меня ни горничной, ни повара, но мне повезло с работой, так что уйма времени на спорт (которым вполне активно занимаюсь), а некоторые виды спорта людям не по карману - например моя мечта заняться парусным спортом, но финансы не позволяют даже рассматривать предложения на Авито))).
Можно на генетику сваливать, но в школе мы все были "дрищами", теперь каждый второй одноклассник - рассадник целлюлита.
Здоровая пища не покарману - 3,14здёшь. Огурец тебе или помидоров не по карману? Орехи? Отказ от бутера с мазиком с ломтем сыра и колбасы тебе не по карману? Жрать перед сном не по карману? Жопу свою передвигать и заниматься спортом тебе не по карману? Конченые с аргументом "ты знаешь сколько фитнес в Москве стоит" идут лесом (сибирским таёжный лесом), куча открытых стадионов, куча спортплощадок бесплатных, куча нормальных спортивных блогеров (главное куриц не смотреть "как накачать за неделю ягодицы с помощью двух упражнений") и не дорогих спортивных центров. Не надо мне говорить, что косарь или два за секцию бокса это дорого. Дорого - это в пятницу вечером на 2 косаря набрать пива со свиными ушами и смотреть футбол, вместо того, чтобы гонять футбол в ту же пятницу вечером.
Русские бабы вообще отдельный вид человека - подростковая красота с замужеством превращается в дирижабль.
Дело не в отдыхающих на пляже и сколько они пахали на этот пляж, дело не в цене на продукты (они везде кучу денег стоят), дело в культуре питания. А её нет.
Но человек с экрана (это не вонючий комментатор на фишках) должен следить за словами и призывать к хорошим вещам по-человечески, а не как шкура конченая.
Ну и напоследок, берегите себя, кушайте, что нравится, а не жрите, и наслаждайтесь вкусами, а не пихайте в себя вёдра жрачки.
вот и худая как бревно.
ведь цитата - "А что выглядят не очень - так не всем по карману полезная и дорогая еда"