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"Женщины жирные, неповоротливые...": Алёна Водонаева раскритиковала туристов Анапы за лишний вес

"Женщины жирные, неповоротливые...": Алёна Водонаева раскритиковала туристов Анапы за лишний вес

Автор:
10 июля 2023 16:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   анапа   водонаева   дом-2   лишний вес   немодельная внешность   пляж   раскритиковала   шоу бизнес   
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Недавние репортажи с пляжей Анапы, на которых яблоку негде упасть, удивили экс-звезду телепрограммы "Дом-2". Она ужаснулась увиденному и проехалась по внешности отдыхающих. Досталось и взрослым, и детям.

На пляжах Анапы - полный аншлаг. Отдыхающих столько, что загорать приходится стоя, и то - в воде. На песке мест нет с раннего утра. Впрочем, курортный город всегда пользовался популярностью у родителей маленьких детей. Пляжи тут песчаные, что удобно для отдыха с малышами.


Алёну Водонаеву картина переполненного морского берега привела в ужас.


Не стесняясь выражений, теледива отреагировала на увиденное, пройдясь, в том числе, по внешности куротников.

"Пляжи Анапы это п****ц. Какой-то адский обмен бактериями, а сколько людей с лишним весом!

Толстые мужчины со свисающими складками на спинах и большими сиськами. Откормленные дети с лишним весом , которым их родители портят здоровье с малых лет. Просто лютейший п****ц. Плохо, очень плохо", - написала Водонаева в своем Телеграм-канале.


Под постом развернулась бурная дискуссия. Часть подписчиков Водонаевой согласилась со своим кумиром: дескать, ехать в Анапу - себя не уважать. Да и за фигурой следить надо. Другие поддержали отдыхающих, ведь это обычные люди, которые весь год пахали, откладывая на отдых. А что выглядят не очень - так не всем по карману полезная и дорогая еда.


Между тем, в мэрии Анапы считают, что мест хватит для всех отдыхающих, ведь Анапа - это 40 км пляжей.

И по счастью, пока еще в море пускают людей с любой фигурой, не только инстадив.

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Метки: Видео   анапа   водонаева   дом-2   лишний вес   немодельная внешность   пляж   раскритиковала   шоу бизнес   
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81  комментарий
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4k
Денис 2 часа назад
лядь обыкновенная, которая за всю жизни тяжелее Х.У.Я ничего в руках не держала.
Вот его то мы и положим на неё и её мнение.
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10k
Serg Минуту назад
а что она делает в Анапе? эскортницу не взяли на Мальдивы?
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5k
Горожанин 8 минут назад
Надо мозги Водонаевой сравить с мозгами отдыхающих. Сразу всё встанет на свои места.
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15k
_delphin_ 12 минут назад
Я понимаю, что у неё знаний на понюшку и её невдомёк. что ученые только-только подошли к открытию: почему люди набирают вес, а некоторые нет, причем соблюдая диеты и тп. Если, конечно, не заниматься истощением организма. Оказалось, каждый организм откладывает разное количество "про запас" и это устроено генетически. Если те, кто много "откладываю" будут есть меньше, то организм всё равно отложит "сколько надо", а вот для жизни энергии не останется. Естественно, мы не берём обжорство и превышение "нормы" быстрых углеводов. Просто непонятно, почему новость не про это вот открытие цитируется, а про высказывания какой-то недалёкой тётки.
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7k
Pravednik84 14 минут назад
А что выглядят не очень - так не всем по карману полезная и дорогая еда.
Ну не совсем так.
Главное - у среднего человека без личной горничной и личного повара как правило не так много времени на занятия спортом. У меня ни горничной, ни повара, но мне повезло с работой, так что уйма времени на спорт (которым вполне активно занимаюсь), а некоторые виды спорта людям не по карману - например моя мечта заняться парусным спортом, но финансы не позволяют даже рассматривать предложения на Авито))).
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11k
Трив 16 минут назад
Ну, не знаю. Жизнь сильно отличается от тв-тусовок. Не всем быть красотками. Да и сложно это. Водонаева зарабатывает себе на жизнь рожей и телом, поэтому у неё прямая выгода выглядеть ухоженной. Идти на море с марафетом может только та, что купаться не будет, а будет пилить видосы себя любимой на пляже.
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15
MrBeax 17 минут назад
Ничего не представляющая собой уе#анка, из заслуг которой только раздвигать ноги на доме-2, и даже на рожу страшная как моя жо-па после срачки - дает оценку людям, которые работают, занимаются семьей и являющимися по сути в миллион раз полезными для общества и страны, в отличие от которых водонаева обычный биомусор
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13k
KotSkripaley 24 минуты назад
Полезная еда, не значит 100% дорогая...
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4k
Leonid Полчаса назад
Значит им там удобно! Можно поехать на пляж в Витязево, там огромный пустынный пляж, народу почти никого, чисто и тоже мелко- для детей самый кайф!!
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5k
Sanar Полчаса назад
Кого волнует мнение этой прошмы?
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1k
Andrey G Полчаса назад
В целом баба права, кругом одни жирдяи ходят. Куда ни глянь.
Можно на генетику сваливать, но в школе мы все были "дрищами", теперь каждый второй одноклассник - рассадник целлюлита.
Здоровая пища не покарману - 3,14здёшь. Огурец тебе или помидоров не по карману? Орехи? Отказ от бутера с мазиком с ломтем сыра и колбасы тебе не по карману? Жрать перед сном не по карману? Жопу свою передвигать и заниматься спортом тебе не по карману? Конченые с аргументом "ты знаешь сколько фитнес в Москве стоит" идут лесом (сибирским таёжный лесом), куча открытых стадионов, куча спортплощадок бесплатных, куча нормальных спортивных блогеров (главное куриц не смотреть "как накачать за неделю ягодицы с помощью двух упражнений") и не дорогих спортивных центров. Не надо мне говорить, что косарь или два за секцию бокса это дорого. Дорого - это в пятницу вечером на 2 косаря набрать пива со свиными ушами и смотреть футбол, вместо того, чтобы гонять футбол в ту же пятницу вечером.
Русские бабы вообще отдельный вид человека - подростковая красота с замужеством превращается в дирижабль.
Дело не в отдыхающих на пляже и сколько они пахали на этот пляж, дело не в цене на продукты (они везде кучу денег стоят), дело в культуре питания. А её нет.

Но человек с экрана (это не вонючий комментатор на фишках) должен следить за словами и призывать к хорошим вещам по-человечески, а не как шкура конченая.

Ну и напоследок, берегите себя, кушайте, что нравится, а не жрите, и наслаждайтесь вкусами, а не пихайте в себя вёдра жрачки.
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1k
Егор Полчаса назад
Не звезда, а публичная ххх, но рифма тут запрещена.
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15k
Краюхин Тихон Полчаса назад
Потребля.дь классическая.
Ссылка www.youtube.com
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66k
Варакин Алексей Полчаса назад
Нельзя с ней не согласится ,что жирных у нас действительно перебор. От бедности морду не отъешь!
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46k
Максим Т. 36 минут назад
Выходящая в тираж ботоксная мукла решила о себе напомнить?
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5k
Старичок 43 минуты назад
аленка придерживается принципа, что ласковое теляти у не одного папика сосёт.
вот и худая как бревно.
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118
3zo672nyb9t0 45 минут назад
ну так у них, в отличии от всяких лядей, нет времени на спортзалы: дети, работа и домашние заботы
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6k
Умница-красавица 48 минут назад
Инстадивы также ссут в море, как простые смертные. Что на Мальдивах, что в Анапе
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573
grigorenko vladislav 53 минуты назад
Одно дело, когда проблему неустроенности пляжей и лишнего веса поднимала когда-то Белянчикова в своей программе, и совершенно другое, когда какая-то бл@дь с манией величия шипит, что люди ей, видите ли, не нравятся...
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3k
cnob7 56 минут назад
как может валютная б.л.я.д.ь говорить о доходах. вот если сравнить её "работу" и рабочего на заводе: приходишь к 8.00 , до 13.00 тебя е.б.у.т в щель, рот, жопу, ты сосешь так, что руки и пальцы начинают болеть в суставах. потом 45 минут перерыв . далее новая карусель. и так до 20.00. и она жалуется
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4k
TOROID Час назад
Пусть едет в Америку, там во Флориде все стройные
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