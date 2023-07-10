"Женщины жирные, неповоротливые...": Алёна Водонаева раскритиковала туристов Анапы за лишний вес

Не стесняясь выражений, теледива отреагировала на увиденное, пройдясь, в том числе, по внешности куротников.

"Пляжи Анапы это п****ц. Какой-то адский обмен бактериями, а сколько людей с лишним весом!

Толстые мужчины со свисающими складками на спинах и большими сиськами. Откормленные дети с лишним весом , которым их родители портят здоровье с малых лет. Просто лютейший п****ц. Плохо, очень плохо", - написала Водонаева в своем Телеграм-канале.

Под постом развернулась бурная дискуссия. Часть подписчиков Водонаевой согласилась со своим кумиром: дескать, ехать в Анапу - себя не уважать. Да и за фигурой следить надо. Другие поддержали отдыхающих, ведь это обычные люди, которые весь год пахали, откладывая на отдых. А что выглядят не очень - так не всем по карману полезная и дорогая еда.