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На пляж в Японии вынесло неизвестный металлический шар

На пляж в Японии вынесло неизвестный металлический шар

Автор:
21 февраля 2023 09:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Хамамацу   Япония   видео   пляж   полиция   шар   
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Эпопея с неопознанными объектами продолжается.

На побережье города Хамамацу полицейские обнаружили неизвестный металлический шар диаметром 1,5 метра. Силовики ограничили доступ к пляжу Энсюхама и вызвали экспертов-взрывотехников, которые изучают объект. Известно, что он имеет гладкую поверхность и выступы с отверстиями, очевидно, предназначенные для транспортировки.

Сообщается, что шар заметили на пляже в около 9 утра по местному времени. Очевидно, шар вынесло море. Никаких комментариев о природе происхождения объекта японские эксперты пока не давали. Поэтому обратимся за помощью к залу. Кто знает, что это за объект и для чего он нужен?

Напомним, что последние две недели мировая пресса пестрит известиями о неопознанных объектах. До сегодняшнего момента речь шла исключительно о НЛО — объектах шарообразной формы, вторгшихся в воздушное пространство Канады и США, которые были успешно сбиты ВВС этих стран.


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Метки: Хамамацу   Япония   видео   пляж   полиция   шар   
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11  комментариев
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4k
pinbalist Час назад
Не жрите только.
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12k
..: Атеист :.. 10 минут назад
Специально для япляндии - это космический корабль, который приземлился сотни тысяч лет назад и ждал своего часа чтобы синхронизироваться с другими шарами и начать захват япляндии и пендосии!
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28k
Ego sum qui sum 18 минут назад
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7k
Роман Полчаса назад
Если это реально мина, нафига они напялили этот саперный костюм? Там в пару км от них похоже ударной волной все снесет даже.
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11k
Николай Полчаса назад
Какая страна, такие и аэрозонды.
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808
kolobok263 37 минут назад
какой то буй-поплавок-держатель
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Cepruyc 38 минут назад
Таких шаров(буёв) очень много, но именно в Японии он неизвестный.
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2k
Walther 45 минут назад
Там сбоку должна быть надпись "Сделано в СССР"!
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13k
gavrosh 46 минут назад
Шары сейчас в тренде.
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1k
Шапкин Час назад
Буй обыкновенный.
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