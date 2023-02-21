На пляж в Японии вынесло неизвестный металлический шар

Эпопея с неопознанными объектами продолжается.
На побережье города Хамамацу полицейские обнаружили неизвестный металлический шар диаметром 1,5 метра. Силовики ограничили доступ к пляжу Энсюхама и вызвали экспертов-взрывотехников, которые изучают объект. Известно, что он имеет гладкую поверхность и выступы с отверстиями, очевидно, предназначенные для транспортировки.
Источник:
Сообщается, что шар заметили на пляже в около 9 утра по местному времени. Очевидно, шар вынесло море. Никаких комментариев о природе происхождения объекта японские эксперты пока не давали. Поэтому обратимся за помощью к залу. Кто знает, что это за объект и для чего он нужен?
Источник:
- "Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на подругу, не понимает поступка дочери
- Перед Олимпиадой японские полицейские устраивают учения, на которых разбивают машины
- Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги
- "За айфон переспим?": в Петербурге избили блогера, предложившего таджичке iPhone в обмен на секс
- "Обманывают!": японец 200 раз подряд проиграл автомату-хватайке, разозлился и вызвал полицейских