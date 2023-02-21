На пляж в Японии вынесло неизвестный металлический шар

Сообщается, что шар заметили на пляже в около 9 утра по местному времени. Очевидно, шар вынесло море. Никаких комментариев о природе происхождения объекта японские эксперты пока не давали. Поэтому обратимся за помощью к залу. Кто знает, что это за объект и для чего он нужен?