Вот почему стоит с осторожностью кушать у компьютера

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Подросток решил перекусить перед монитором компьютера, но что-то пошло не так. В силу своей неуклюжести юный геймер опрокинул поднос с едой на себя.
Это болезненное происшествие он точно запомнит надолго.
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