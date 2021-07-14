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Вот почему стоит с осторожностью кушать у компьютера

Вот почему стоит с осторожностью кушать у компьютера (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 12:02
Метки: в мире   видео   еда   компьютер   неудача   перекус   фейл   
750
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1
Подросток решил перекусить перед монитором компьютера, но что-то пошло не так. В силу своей неуклюжести юный геймер опрокинул поднос с едой на себя.

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Метки: в мире   видео   еда   компьютер   неудача   перекус   фейл   
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
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1k
Пихайло 41 секунду назад
Смотреть на максимальной громкости!
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1k
Hallo FreeSpace 23 минуты назад
бедный...
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9k
Majul Полчаса назад
http://new.gramota.ru/spravka/trudnosti?layout=item&id=36_143http://new.gramota.ru/spravka/trudnosti?layout=item&id=36_143

Автор, Почитайте про "кушать". )))
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1k
Евгений Кондратьев 41 минуту назад
Поставили бы корыто и бед не знали.
И почему жирный под видеонаблюдением?
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11k
Вася 2 часа назад
сука жырная завизжал как свинья я аж вздрогнул
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38k
dima423 2 часа назад
сука за столом надо жрать а не в кровати... я бы таких писдюлей бы своим детям дал бы за такое, они бы у меня год компьютер не видели
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367
Елена Букреева 2 часа назад
Сразу видно по телосложению - бабушкин любимчик.
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