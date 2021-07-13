Классики литературы с очень необычными привычками

Вот уж интересное увлечение: баснописец просто обожал пожары. Он старался попасть на каждый пожар в Санкт-Петербурге. Эта его страсть была известна многим - при аренде одной из квартир арендодатель даже включил в договор условие, что Крылов выплатит ему 60 тысяч, в случае, если будет неосторожно обращаться с огнем и устроит пожар. Крылов договор подписал и даже добавил еще два нуля, со словами, что у него нет ни той, ни другой суммы, но пусть хозяин квартиры порадуется.

А еще одной особенностью Крылова было нежелание ухаживать за собой. Ни собственная чистота, ни аккуратность его не тревожили. Он даже на прием к Марии Федоровне, царице, пришел в одежде с жирными пятнами и в дырявой обуви, откуда торчал большой палец.