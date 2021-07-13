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Классики литературы с очень необычными привычками

Классики литературы с очень необычными привычками (12 фото)

Автор:
13 июля 2021 18:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   знаменитости   интересное   книги   писатели   привычки   творцы   факты   
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Обратная сторона таланта - это чрезвычайно яркая индивидуальность, которая, порой, приносит гениям и им близким, как минимум, неудобства.
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Метки: ynews   знаменитости   интересное   книги   писатели   привычки   творцы   факты   
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uutb Час назад
В апреле 1939-го года Евгений Петров послал письмо в Новую Зеландию. Он придумал город под названием “Хайдбердвилл”, улицу “Райтбич” с домом “7 и адресата “Меррилла Оджина Уэйзли”.

В письме он написал:

Merrill Odginn Wyzlly, Ritebeach St., 7, Hideberdville, New Zealand

Dear Merrill,

Please accept my sincere condolences for death of uncle Pete. Be strong buddy.
Forgive me for not writing for a while. I hope that Ingrid is fine. Kiss daughter for me, she
must have grown much.

Yours Evgeny

(Дорогой Меррилл! Прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид всё в порядке. Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже совсем большая. Твой Евгений.)


С момента отправления письма прошло более двух месяцев, но письмо не возвращалось. Писатель решил, что оно затерялось и начал забывать о нём. Но вот в начале августа пришло письмо. Поначалу Петров решил, что кто-то над ним подшутил в его же духе. Но когда он прочитал обратный адрес, ему стало не до шуток. На конверте было написано: “Меррилл Оджин Уэйзли, Райтбич, 7, Хайдбердвилл, Новая Зеландия”. И все это подтверждалось, синим почтовым штемпелем “Новая Зеландия, почта Хайдбердвилл”!

К огромному удивлению писателя это было ответное письмо. Текст письма гласил:

Dear Evgeny,

Thank you for your condolences. It took as half a year to overcome the
ironic death of uncle Pete. I hope you can forgive me for delaying this answer.
Ingrid and me often recall those two days that you were with us. Gloria is grown very
much and this autumn will go to the second grade. She still keeps that teddy bear you
brought her from Russia.

Sincerely your friend

Merrill

(Дорогой Евгений! Спасибо за соболезнования. Нелепая смерть дяди Пита, выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во второй класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из России.

С уважением, твой друг
Меррилл.)

Петров никогда не ездил в Новую Зеландию, и поэтому он был тем более поражен, увидев на вложенной фотографии крепкого сложения мужчину, который обнимал его самого, Петрова! На обратной стороне снимка было написано: "9 октября 1938 года". Увидев же дату на снимке, писатель схватился за сердце, - именно в тот день, 9 октября прошлого года, он угодил в больницу с тяжелейшей формой воспаления легких, и несколько дней врачи буквально вытаскивали его с того света...

Ни в какую мистику Евгений Петров никогда не верил, а потому немедленно написал в Новую Зеландию еще раз. Но ответа ему не суждено было дождаться: началась война. Е. Петров с первых дней стал военным корреспондентом. Коллеги его не узнавали он стал замкнутым, задумчивым, а шутить вообще перестал.

Закончилась эта история совсем мистически.

В 1942 году Евгений Петров летел на самолете из Севастополя в столицу, и этот самолет был сбит немцами в Ростовской области. Мистика, – но в тот же день, когда стало известно о гибели самолета, писателю пришло письмо из Новой Зеландии. В этом письме Меррилл Уэйзли восхищался советскими воинами и беспокоился за жизнь Петрова. Среди прочего в письме были вот такие строчки:

You can remember, Eugene, when you were with us, I got scared when you went to swim in the lake. The water was very cold. But you said that your destiny is to die in a plane crash and not by drowning.
Please be careful and fly as little as you can.

(Помнишь, Евгений, я испугался, когда ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее - летай как можно меньше.)
В 2012 г была снята краткометражка "Коверт" основанная на этой мистической истории
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4k
Дмитрий 44 минуты назад
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18k
Ego sum qui sum 47 минут назад
странен человек без странностей
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837
Not Found! 2 часа назад
Выдающиеся литературные классики тоже имеют полное право на своих "тараканов". "Странности" относительны и есть у каждого человека.
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