Классики литературы с очень необычными привычками

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Обратная сторона таланта - это чрезвычайно яркая индивидуальность, которая, порой, приносит гениям и им близким, как минимум, неудобства.
У кого-то экстравагантные особенности распространялись только на литературную деятельность, а у кого-то и на всю их жизнь. Интересно, как их родным жилось вместе с ними?
Иван Тургенев
Один из самых романтичных писателей отличался просто патологической чистоплотностью. Он ежедневно надевал чистое белье, меняя его по несколько раз, обтираясь перед этим губкой, смоченной специальным одеколоном или уксусом. Он даже причёсывался по определенной схеме - сначала по 50 раз в одну сторону, потом в другую, сначала проводя по волосам раз сто одним гребнем, а потом другим, с зубьями почаще.
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Артур Конан Дойл
В конце жизни Дойл на полном серьезе увлекся спиритизмом. Он по своей натуре был очень простодушным человеком, обмануть его можно было очень легко. Дойл был уверен, что люди могут общаться с духами умерших, его вера в несуществующее была очень трогательной.
Как-то раз двое девочек-подростков рассказали ему о феях, фото которых ему было также продемонстрировано и он даже не мог предположить, что это ложь. И это при том, что он сам принимал участие в эксперименте: иллюзионист сфотографировал его и на проявленной фотокарточке вокруг писателя летали феи. Дойл ни в какую не мог принять тот факт, что снимок - это ловкость рук иллюзиониста.
Как-то раз двое девочек-подростков рассказали ему о феях, фото которых ему было также продемонстрировано и он даже не мог предположить, что это ложь. И это при том, что он сам принимал участие в эксперименте: иллюзионист сфотографировал его и на проявленной фотокарточке вокруг писателя летали феи. Дойл ни в какую не мог принять тот факт, что снимок - это ловкость рук иллюзиониста.
Иван Крылов
Вот уж интересное увлечение: баснописец просто обожал пожары. Он старался попасть на каждый пожар в Санкт-Петербурге. Эта его страсть была известна многим - при аренде одной из квартир арендодатель даже включил в договор условие, что Крылов выплатит ему 60 тысяч, в случае, если будет неосторожно обращаться с огнем и устроит пожар. Крылов договор подписал и даже добавил еще два нуля, со словами, что у него нет ни той, ни другой суммы, но пусть хозяин квартиры порадуется.
А еще одной особенностью Крылова было нежелание ухаживать за собой. Ни собственная чистота, ни аккуратность его не тревожили. Он даже на прием к Марии Федоровне, царице, пришел в одежде с жирными пятнами и в дырявой обуви, откуда торчал большой палец.
А еще одной особенностью Крылова было нежелание ухаживать за собой. Ни собственная чистота, ни аккуратность его не тревожили. Он даже на прием к Марии Федоровне, царице, пришел в одежде с жирными пятнами и в дырявой обуви, откуда торчал большой палец.
Александр Куприн
У писателя была экзотичная привычка: он любил обнюхивать женщин. Его очень интересовал женский аромат, при этом он не подкладывал под это действие никакого сексуального подтекста. Куприн считал, что юные девушки пахнут арбузом и парным молоком. А вот женщины преклонного возраста, которые живут на юге России - полевыми цветами, горькой полынью и ладаном.
Да, если бы он не был писателем, из него мог бы выйти просто потрясающий парфюмер - он мог разложить любой аромат на составляющие.
Да, если бы он не был писателем, из него мог бы выйти просто потрясающий парфюмер - он мог разложить любой аромат на составляющие.
Агата Кристи
На фоне коллег ее привычки кажутся незначительными и даже милыми. У нее были слабости, которые удивляли в основном только ее ближайший круг. Она страдала дисграфией: делала множество орфографических ошибок в своих текстах и переставляла в словах буквы. Поэтому она частенько диктовала свои книги. Также она не сильно дружила с географией и математикой, но вот в ядах и лекарственных растениях разбиралась просто отлично. Во время войны Кристи работала медсестрой, а позже стала аптекарем. Еще она испытывала большую любовь к жирным сливкам, которые пила из чашки со смешной надписью "Не жадничай". А девонширские сливки, которые были очень густые, ела просто ложкой, без хлеба.
Фёдор Достоевский
Федор Михайлович был очень общителен. Он буквально мог остановить любого на улице и завести увлекательный разговор. Ну по крайней мере для него.
Представьте, что чувствовали люди, которых он останавливал, тем более, что во время разговора он пристально смотрел в глаза собеседнику. Именно таким эксцентричным образом Достоевский собирал характеры для своих героев.
Представьте, что чувствовали люди, которых он останавливал, тем более, что во время разговора он пристально смотрел в глаза собеседнику. Именно таким эксцентричным образом Достоевский собирал характеры для своих героев.
Эрнест Хемингуэй
О его слабости к алкоголю и кошкам знали все. А еще у него было одно твердое правило: писать не больше 500 слов в день. Он вставал максимум в шесть утра, а обычно раньше и садился за письменный стол, причем вне зависимости от того, во сколько лег накануне. Будет точнее сказать, что не садился за письменный стол, а вставал за него: он работал только стоя. Как говорил сам Хемингуэй, прямая спина помогала ему лучше концентрироваться на процессе.
Евгений Петров
Он всю жизнь коллекционировал марки, но самым важным для него были марки "с историей". Петров сам их покупал клеил на конверты и отправлял эти письма в разные страны, придумывая адреса и получателей. Таким образом письмо могло облететь весь земной шар, вернуться к отправителю ("адресат не найден"). Лишь один раз получатель письма оказался реальным человеком и Петров получил ответ из Новой Зеландии.
Чарльз Диккенс
Он просто фанател от покойников. Диккенс мог часами рассматривать их тела, наблюдал как трупы осматривают, делают вскрытие и готовят к погребению. Писатель частенько говорил, что его "притягивает невидимая рука смерти".
Марк Твен
Автор "Тома Сойера" писал свои книги только лежа. Он утверждал, что вдохновение и правильные слова приходят к нему только когда он находится в комфорте, в собственной постели. Товарищи называли его "полностью горизонтальным автором".
Это не привычка, а просто забавный факт: за две недели до рождения Марка Твена в 1835 году рядом с землей пролетала комета Галлея. В 1909 году Твен написал, что он "пришел в этот мир вместе с кометой, и вместе с ней он и уйдет". Писатель умер в 1910 году, на следующий день после появления кометы Галлея.
Это не привычка, а просто забавный факт: за две недели до рождения Марка Твена в 1835 году рядом с землей пролетала комета Галлея. В 1909 году Твен написал, что он "пришел в этот мир вместе с кометой, и вместе с ней он и уйдет". Писатель умер в 1910 году, на следующий день после появления кометы Галлея.
Владимир Набоков
Автор одного из самых противоречивых произведений русской литературы писал наброски своих произведений на разлинованных карточках, не придерживаясь никакой системы вообще. Он перетасовывал потом эти карточки в произвольном порядке. Набоков возил эти карточки с собой повсюду, это позволяло ему работать когда и где угодно. А еще он увлекался коллекционированием бабочек, что частенько проскальзывало в его произведениях.
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В письме он написал:
Merrill Odginn Wyzlly, Ritebeach St., 7, Hideberdville, New Zealand
Dear Merrill,
Please accept my sincere condolences for death of uncle Pete. Be strong buddy.
Forgive me for not writing for a while. I hope that Ingrid is fine. Kiss daughter for me, she
must have grown much.
Yours Evgeny
(Дорогой Меррилл! Прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид всё в порядке. Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже совсем большая. Твой Евгений.)
С момента отправления письма прошло более двух месяцев, но письмо не возвращалось. Писатель решил, что оно затерялось и начал забывать о нём. Но вот в начале августа пришло письмо. Поначалу Петров решил, что кто-то над ним подшутил в его же духе. Но когда он прочитал обратный адрес, ему стало не до шуток. На конверте было написано: “Меррилл Оджин Уэйзли, Райтбич, 7, Хайдбердвилл, Новая Зеландия”. И все это подтверждалось, синим почтовым штемпелем “Новая Зеландия, почта Хайдбердвилл”!
К огромному удивлению писателя это было ответное письмо. Текст письма гласил:
Dear Evgeny,
Thank you for your condolences. It took as half a year to overcome the
ironic death of uncle Pete. I hope you can forgive me for delaying this answer.
Ingrid and me often recall those two days that you were with us. Gloria is grown very
much and this autumn will go to the second grade. She still keeps that teddy bear you
brought her from Russia.
Sincerely your friend
Merrill
(Дорогой Евгений! Спасибо за соболезнования. Нелепая смерть дяди Пита, выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во второй класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из России.
С уважением, твой друг
Меррилл.)
Петров никогда не ездил в Новую Зеландию, и поэтому он был тем более поражен, увидев на вложенной фотографии крепкого сложения мужчину, который обнимал его самого, Петрова! На обратной стороне снимка было написано: "9 октября 1938 года". Увидев же дату на снимке, писатель схватился за сердце, - именно в тот день, 9 октября прошлого года, он угодил в больницу с тяжелейшей формой воспаления легких, и несколько дней врачи буквально вытаскивали его с того света...
Ни в какую мистику Евгений Петров никогда не верил, а потому немедленно написал в Новую Зеландию еще раз. Но ответа ему не суждено было дождаться: началась война. Е. Петров с первых дней стал военным корреспондентом. Коллеги его не узнавали он стал замкнутым, задумчивым, а шутить вообще перестал.
Закончилась эта история совсем мистически.
В 1942 году Евгений Петров летел на самолете из Севастополя в столицу, и этот самолет был сбит немцами в Ростовской области. Мистика, – но в тот же день, когда стало известно о гибели самолета, писателю пришло письмо из Новой Зеландии. В этом письме Меррилл Уэйзли восхищался советскими воинами и беспокоился за жизнь Петрова. Среди прочего в письме были вот такие строчки:
You can remember, Eugene, when you were with us, I got scared when you went to swim in the lake. The water was very cold. But you said that your destiny is to die in a plane crash and not by drowning.
Please be careful and fly as little as you can.
(Помнишь, Евгений, я испугался, когда ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее - летай как можно меньше.)
В 2012 г была снята краткометражка "Коверт" основанная на этой мистической истории