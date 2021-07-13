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Мотодельтоплан врезался в опору ЛЭП в городе Пестово

Мотодельтоплан врезался в опору ЛЭП в городе Пестово (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 17:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новгородская область   авария   лэп   мотодельтоплан   ошибка   пострадавшие   прокуратура   
961
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И оставил без света более двух тысяч человек. Инструктор и пилот находятся в больнице.

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Метки: Новгородская область   авария   лэп   мотодельтоплан   ошибка   пострадавшие   прокуратура   
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8  комментариев
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1k
Вано 3 часа назад
Низко пошёл... Видать к дождю.
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333
Мурчелло Час назад
Икары блэт.
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−152
vova old 2 часа назад
Ну хоть живы остались и то хорошо
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706
анатолий горленко 2 часа назад
Бывает...
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2k
Ertin 2 часа назад
Так сказать, пестанулись...
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Штурман- приборы?-Триста! -Что триста? -А что приборы?
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13k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Яркий был полёт.
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22k
Юрьевич 2 часа назад
феерично...
Хорошо что не зашиб никого.
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