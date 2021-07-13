Мотодельтоплан врезался в опору ЛЭП в городе Пестово

Вчера вечером в Пестово (Новгородская область) мотодельтоплан, принадлежащий местному авиационно-техническому клубу, врезался в линию электропередач, оставив без света 25 улиц и более двух тысяч жителей населенного пункта.

Досталось и дельтопланеристам. Один из них принял весь удар на себя, и сейчас находится в коме. Второй отделался легкими травмами. Изначально СМИ сообщали, что мотодельтоплан разбился в ходе жесткой посадки, но судя по видео, которое появилось позднее - все произошло, скорее, из-за "жесткого" взлета, где, очевидно, не обошлось без нарушений.