Мотодельтоплан врезался в опору ЛЭП в городе Пестово

И оставил без света более двух тысяч человек. Инструктор и пилот находятся в больнице.
Вчера вечером в Пестово (Новгородская область) мотодельтоплан, принадлежащий местному авиационно-техническому клубу, врезался в линию электропередач, оставив без света 25 улиц и более двух тысяч жителей населенного пункта.
Досталось и дельтопланеристам. Один из них принял весь удар на себя, и сейчас находится в коме. Второй отделался легкими травмами. Изначально СМИ сообщали, что мотодельтоплан разбился в ходе жесткой посадки, но судя по видео, которое появилось позднее - все произошло, скорее, из-за "жесткого" взлета, где, очевидно, не обошлось без нарушений.
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По предварительным данным, пилот совершил ошибку в управлении летательным аппаратом. Почему ситуацию не исправил инструктор, сидевший сзади пилота - не известно. Выяснять это будет транспортная прокуратура. Надзорное ведомство подозревает, что в АНО «Пестовский авиационно-технический клуб» нарушается законодательство о безопасности полетов.
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Хорошо что не зашиб никого.