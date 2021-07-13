Илон Маск "поаплодировал" Рогозину за призыв к миллиардерам тратить деньги на технологии

Слова главы "Роскосмоса" услышали в Америке, но вряд ли услышат в России.
В воскресенье компания миллиардера Ричарда Брэнсона провела один из последних тестовых полетов ракетоплана VSS Unity с полной загрузкой. На борту находился сам основатель Virgin Galactic и еще несколько астронавтов. Космоплан, предназначенный для доставки туристов в стратосферу, поднялся на высоту 88,5 километров, экипаж несколько минут пробыл в невесомости, после чего аппарат пошел на снижение и успешно приземлился на частном космодроме в штате Нью-Мексико.
Этот полет, возможно, стал не таким значимым в плане покорения космоса, VSS Unity все-таки будет летать к границам космоса, но в плане космического туризма и толчка к развитию космических технологий - это несомненно большой шаг вперед. Примерно так в своем микроблоге отреагировал глава "Роскосмоса" на успешный полет космоплана компании Virgin Galactic.
Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса— РОГОЗИН (@Rogozin) July 11, 2021
А затем добавил, что было бы неплохо, если бы российские олигархи последовали примеру Брэнсона и тратили деньги не на ненужную роскошь, а вкладывались в развитие космических технологий. Российские олигархи Рогозина, конечно, не услышали и никак не отреагировали, зато услышал Илон Маск, который поддержал его слова, отправив несколько эмодзи с аплодисментами.
Вслед за Маском в "Твиттер" Рогозина набежали иностранцы, которые тоже опечалены похожим положением вещей в своих странах. Как оказалось, Россия в этом не одинока.
«Тоже самое во Франции: наши миллиардеры тратят доходы на бесполезную роскошь, но не вкладывают деньги в исследование космоса», - написал пользователь French space guy.
Same feeling here in France: our billionaires prefer optimizing their revenues for futile luxury instead of investing to explore the cosmos. 😔— Techniques Spatiales - French Space Guy (@TechSpatiales) July 11, 2021
Ну, а российские пользователи по традиции предлагают Рогозину начать с себя, то есть вкладывать свои деньги в развитие космической отрасли.
Дмитрий Олегович! Если только вы предложите им суперяхту, взлетающую время от времени в космос - на так сказать спэйс-пати...— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) July 12, 2021
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