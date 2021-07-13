Илон Маск "поаплодировал" Рогозину за призыв к миллиардерам тратить деньги на технологии

Вслед за Маском в "Твиттер" Рогозина набежали иностранцы, которые тоже опечалены похожим положением вещей в своих странах. Как оказалось, Россия в этом не одинока.





«Тоже самое во Франции: наши миллиардеры тратят доходы на бесполезную роскошь, но не вкладывают деньги в исследование космоса», - написал пользователь French space guy.