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Илон Маск "поаплодировал" Рогозину за призыв к миллиардерам тратить деньги на технологии

Илон Маск "поаплодировал" Рогозину за призыв к миллиардерам тратить деньги на технологии (7 фото)

Автор:
13 июля 2021 12:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Virgin Galactic   Дмитрий Рогозин   Илон Маск   Реакция   Ричард Брэнсон   аплодисменты   
979
7

Слова главы "Роскосмоса" услышали в Америке, но вряд ли услышат в России.

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Метки: Virgin Galactic   Дмитрий Рогозин   Илон Маск   Реакция   Ричард Брэнсон   аплодисменты   
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12  комментариев
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12k
Юрий Николаевич Полчаса назад
А миллиардеры и тратят деньги на высокие технологии. У них очень высокотехнологичные яхты.
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1k
Евгений Кондратьев 4 минуты назад
Рогозин должен был быть агрономом! Одного первоклассного навоза он производит центнеров 50 в год
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510
vitalik 10 минут назад
Ну не у всякого олихарха в мечтах покорение космоса. Есть и другие желания.
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11k
uutb 17 минут назад
У, меня, ощушение, что Илон тупо орет с Рогозина! Имея, такой потенциал и возможности, тупо все просирать- это талант! Пусть, Рогозин ответит, куда государственные миллиарды делись. На попов ихахлому списали? Или на новый диск суперзвезды?
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167
Nаnе First NameLаst 18 минут назад
Галимый популизм.
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1k
Tiana Полчаса назад
Пусть Рогозин сначала объяснит куда делись государственные миллиарды выделенные его конторе
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1k
zenon 39 минут назад
Надо, молодец Рогозин! Надо выстроить большой корабль за деньги олигархов. Посадить всех в него, Рогозин капитан и послать в Космос с расчётом, что на обратный путь не хватит ни топлива, ни кислорода. За это надо, если такое случится, сделать статую Рогозину в 500 метров вышины, построить для неимущих дома и назвать каждый дом олигархическим.
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167
Nаnе First NameLаst zenon 16 минут назад
Проще утопить. Так сказать, пусть почувствует себя таксой
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−45
Хабиби 44 минуты назад
почему рогозин лиловый?
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2k
Natural Selection 48 минут назад
Позорище е.баное, фейспалм
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6k
Николай 48 минут назад
Не с такими управленцами...
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7k
Alexander 52 минуты назад
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