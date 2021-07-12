Победа Италии на Евро-2020: избиения, погромы и расистские скандалы

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Сборная Италии по футболу выиграла Евро-2020. В финальном матче в серии пенальти она победила команду Англии со счётом 3:2. К сожалению, без скандалов и погромов не обошлось.
Основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1. Англия забила самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы на 2-й минуте, но на 67-й итальянцы установили паритет.
Героем серии пенальти стал вратарь «Скуадра Адзурра» Джанлуиджи Доннарумма. Он был признан лучшим игроком Евро-2020 и стал первым в истории чемпионатов Европы голкипером, получившим это звание. У проигравших пенальти не забили три темнокожих футболиста. В соцсетях появились расистские высказывания и угрозы в их адрес.
После окончания матча англичане стали избивать итальянских болельщиков, а затем устроили на улицах Лондона погромы. Пострадали 19 полицейских.
Героем серии пенальти стал вратарь «Скуадра Адзурра» Джанлуиджи Доннарумма. Он был признан лучшим игроком Евро-2020 и стал первым в истории чемпионатов Европы голкипером, получившим это звание. У проигравших пенальти не забили три темнокожих футболиста. В соцсетях появились расистские высказывания и угрозы в их адрес.
После окончания матча англичане стали избивать итальянских болельщиков, а затем устроили на улицах Лондона погромы. Пострадали 19 полицейских.
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