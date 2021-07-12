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Победа Италии на Евро-2020: избиения, погромы и расистские скандалы

Победа Италии на Евро-2020: избиения, погромы и расистские скандалы (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 15:02
Сообщество : Спорт
1391
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Сборная Италии по футболу выиграла Евро-2020. В финальном матче в серии пенальти она победила команду Англии со счётом 3:2. К сожалению, без скандалов и погромов не обошлось.

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12  комментариев
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33k
Alex Час назад
А чего еще он бывших рабовладелmцев ожидать?) Рад за Итальянцев, опустили бриттов у них же дома
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10k
Голос Вселенной 4 минуты назад
"Пострадали 19 полицейских." - бл... а полицейских-то за что??????
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9k
Шурум-бурум 11 минут назад
пролошился саутгейт со своей толерантностью) надо было белым пробивать пенальти, может тогда был бы шанс у сборной англии
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9k
Star Link 21 минуту назад
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3k
Алексей 24 минуты назад
и эти "люди" будут нас учить как вести себя болельщикам... свиньи и ссыкуны!
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3k
Андрей Полчаса назад
И эти люди будут учить нас как себя вести?
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1k
a_komolow 38 минут назад
А сейчас какой год?
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140
Дмитрий Самохин 46 минут назад
Самый скучный финал
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622
tuka 57 минут назад
у джентльменов свои нормы поведения)
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2k
Татьяна Юсова Час назад
А ещё жуткий срач на улицах! Вот свиньи!
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
англичане в своём репертуаре)
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