Победа Италии на Евро-2020: избиения, погромы и расистские скандалы

Основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1. Англия забила самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы на 2-й минуте, но на 67-й итальянцы установили паритет.



Героем серии пенальти стал вратарь «Скуадра Адзурра» Джанлуиджи Доннарумма. Он был признан лучшим игроком Евро-2020 и стал первым в истории чемпионатов Европы голкипером, получившим это звание. У проигравших пенальти не забили три темнокожих футболиста. В соцсетях появились расистские высказывания и угрозы в их адрес.



После окончания матча англичане стали избивать итальянских болельщиков, а затем устроили на улицах Лондона погромы. Пострадали 19 полицейских.