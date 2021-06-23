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Итальянская журналистка, обсуждая футбол, повторила трюк из "Основного инстинкта"

Итальянская журналистка, обсуждая футбол, повторила трюк из "Основного инстинкта" (6 фото + 2 видео)

Автор:
23 июня 2021 08:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Евро-2020   ведущая   видео   италия   конфуз   футбол   шэрон стоун   
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Ведущая Паола Феррари, освещавшая Евро-2020 в Италии, сменила позу, и десятки тысяч болельщиков на миг забыли о футболе.

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Метки: Евро-2020   ведущая   видео   италия   конфуз   футбол   шэрон стоун   
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20  комментариев
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20k
Ратибор 3 часа назад
Это ж как надо оголодать, чтобы что-то там разглядывать у 60-летней бабки?
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6k
Serjio 2 минуты назад
Итальянская Бузова?
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8k
DumDum Полчаса назад
Страшная...
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2k
Mellivora 51 минуту назад
В какую лупу там чего рассмотрели?
Изначально написано флешинг пантиес....
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520
Алексей Гулевич Час назад
хера се 60 лет - даже если и пластика ... я не князь Максим - но
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5k
Олег Час назад
Постанова!
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480
manul74 Час назад
игра называется.. не ставь стоп кадр.
ну ты проиграл конечно. )))
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14k
Corvus Corax Час назад
"она освящает, в том числе, и "Евро-2020""
Баба - священник? Рукоположена в сан??? Куда смотрит Папа?
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1k
Василий Час назад
ну не ради такого видео я сюда пришел....
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54k
pynh 2 часа назад
геронтофилы куевы
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Я ничего не увидел...
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15k
Maks Es 2 часа назад
Ютьюб морали грань стирает,
И, в духе пошлой современности.
Нам челенж новый объявляет,
На демонстрацию промежности.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Мыть надо, а не проветривать.
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237
bobobo 3 часа назад
Нещитово. Она в нижнем белье.
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237
bobobo 3 часа назад
Кстати, во всех копиях "Основного инстинкта", которые я видел, всё надёжно заблюренно. Специально разглядывал на слоу мо.
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210
Мурчелло bobobo 2 часа назад
Кайфанул?
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33k
Франц Лефорт 3 часа назад
Тема ....... не раскрыта!
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1k
Broscan 3 часа назад
А Дзюба уже смотрел?
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