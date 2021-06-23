Итальянская журналистка, обсуждая футбол, повторила трюк из "Основного инстинкта"

Паола Феррари - легенда итальянской журналистики. Она начала писать статьи о футболе еще в начале 80-х. А в 2003-м году эффектная блондинка стала первой женщиной-ведущей популярной передачи "90º minuto" на канале RAI. Без ее участия не обходится ни одно более-менее крупное соревнование. И, конечно же, она освящает, в том числе, и "Евро-2020".