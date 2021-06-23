Итальянская журналистка, обсуждая футбол, повторила трюк из "Основного инстинкта"

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Ведущая Паола Феррари, освещавшая Евро-2020 в Италии, сменила позу, и десятки тысяч болельщиков на миг забыли о футболе.
Комментировавшая "Евро-2020" Паола во время разговора перебросила одну ногу на другую прямо перед камерой. Открывшийся десяткам тысяч зрителям вид затмил все возможные перспективы итальянской сборной в чемпионате мира. Пользователи заметили, что Феррари была без нижнего белья, и многие этому факту возмутились.
Конечно, для своего возраста (телеведущей 60 лет) Феррари выглядит превосходно, но этот пассаж свидетельствует о непрофессионализме. Такой вердикт чаще других встречался в комментариях осуждавших.
Однако, нашлись и защитники телеведущей, сравнившей ее с несравненной Шэрон Стоун в "Основном инстинкте". Что-то общее и правда присутствует, не так ли?
Впрочем, Феррари утверждает, что зрители ошиблись, и ее интимные зоны были прикрыты, и вообще, она удивлена ажиотажу вокруг этого видео, которое мгновенно стало вирусным. "Люди дольше пересматривают VAR в моменте со мной, чем арбитры во время матчей Евро-2020. Сравнения с Шерон Стоун из "Основного инстинкта"? Она является одной из самых красивых женщин в мире. Кроме того, в той сцене на ней не было белья, а я, с другой стороны, предпочитаю следить за своими здоровьем и гигиеной", - заявила она.
Та самая сцена из "Основного инстинкта"
Паола Феррари - легенда итальянской журналистики. Она начала писать статьи о футболе еще в начале 80-х. А в 2003-м году эффектная блондинка стала первой женщиной-ведущей популярной передачи "90º minuto" на канале RAI. Без ее участия не обходится ни одно более-менее крупное соревнование. И, конечно же, она освящает, в том числе, и "Евро-2020".
Siamo pronti ! Itala Turchia 20,30 Rai Uno. #europeo2020 #ItaliaTurchia #calcio #gol #emozioni #ripartenza pic.twitter.com/EwW3NBV37D— paola ferrari (@paolaferrari_og) June 11, 2021
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Изначально написано флешинг пантиес....
ну ты проиграл конечно. )))
Баба - священник? Рукоположена в сан??? Куда смотрит Папа?
И, в духе пошлой современности.
Нам челенж новый объявляет,
На демонстрацию промежности.