Синагога или любовница? Каким была и могла бы быть управдом из «Бриллиантовой руки»

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Управдом — друг человека! Героиня Нонны Мордюковой — управдом Плющ запомнилась всем без исключения зрителям фильма «Бриллиантовая рука». Но знали ли вы, что этот выразительный персонаж не только подвергался цензуре, но и мог быть сыгран совершенно другой актрисой?
Ни для кого уже не секрет, что в знаменитая фраза «И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу» в фильме «Бриллиантовая рука» изначально звучала по другому — вместо любовницы была синагога. Но, наверное, не все эту фразу видели в изначальном виде. А ведь этот вариант озвучки сохранился.
И на нем по артикуляции видно, что это не байка, что, действительно, «синагога» была произнесена в оригинальной озвучке. Вот этот фрагмент:
И на нем по артикуляции видно, что это не байка, что, действительно, «синагога» была произнесена в оригинальной озвучке. Вот этот фрагмент:
Неизвестно, насколько это правда, но говорят, что Нона Мордюкова отказалась переозвучивать этот фрагмент, и для второго варианта, с любовницей, пришлось звать пародиста.
А почему фрагмент переозвучили? Гайдай про это рассказывал следующее. Вышестоящее начальство, посмотрев картину, сказало: «Вот вы подняли еврейский вопрос, но никак его не решили». Режиссер недоумевал — это же шутка. И уже после долгих объяснений режиссера, что еврейскую проблему он и не думал затрагивать, начальство предложило: «Ну скажите хотя бы: „Тайный дом свиданий“». — «Я знаю, что в нашей стране есть синагоги, — сказал Гайдай, — но вот насчет тайных домов свиданий ничего не слышал». В конце концов синагогу заменили на любовницу.
А почему фрагмент переозвучили? Гайдай про это рассказывал следующее. Вышестоящее начальство, посмотрев картину, сказало: «Вот вы подняли еврейский вопрос, но никак его не решили». Режиссер недоумевал — это же шутка. И уже после долгих объяснений режиссера, что еврейскую проблему он и не думал затрагивать, начальство предложило: «Ну скажите хотя бы: „Тайный дом свиданий“». — «Я знаю, что в нашей стране есть синагоги, — сказал Гайдай, — но вот насчет тайных домов свиданий ничего не слышал». В конце концов синагогу заменили на любовницу.
Вообще, на худсоветах, обсуждавших рабочий материал комедии, неоднократно предлагали сократить роль Мордюковой, а то и вовсе свести ее на нет. К счастью, не удалось. Сценарист Яков Костюковский считает, что для него, как писателя сатирика, этот персонаж — его главная удача. Позже и многие участники худсовета согласились, что образ управдома Варвары Сергеевны Плющ в исполнении Нонны Мордюковой — чуть ли не самый удачный в фильме.
А какие цитаты из ее уст ушли в народ!
«Может, там собака — друг человека, а у нас управдом — друг человека».
«Наши люди в булочную на такси не ездят!».
«А если не будут брать — отключим газ».
«Все эти годы он маскировался под порядочного человека».
«Может, там собака — друг человека, а у нас управдом — друг человека».
«Наши люди в булочную на такси не ездят!».
«А если не будут брать — отключим газ».
«Все эти годы он маскировался под порядочного человека».
А ведь изначально из всех актрис, пробовавшихся на роль управдома, менее всего Гайдаю понравилась именно Нонна Викторовна. Он знал ее исключительно как драматическую актрису. Но открыл в ней ярчайший комедийный дар после роли купчихи в «Женитьбе Бальзаминова». Эту роль хотела на себя примерить жена Гайдая — Нина Гребешкова. Но тут режиссер был непреклонен — Варвару Сергеевну он видел совсем другой, а жене оставил роль супруги главного героя.
Кто же еще пробовался на роль? Как минимум три актрисы — Ия Саввина, Людмила Шагалова, Нина Агапова. Говорят, что пробовалась еще и Клара Лучко (параллельно с ролью соблазнительницы Анны Сергеевны). Однако удалось найти фотопробы только Шагаловой и Агаповой
Кто же еще пробовался на роль? Как минимум три актрисы — Ия Саввина, Людмила Шагалова, Нина Агапова. Говорят, что пробовалась еще и Клара Лучко (параллельно с ролью соблазнительницы Анны Сергеевны). Однако удалось найти фотопробы только Шагаловой и Агаповой
Но Гайдай, все же, остановил свой выбор на Мордюковой. И в итоге Нонна Викторовна стала душой коллектива.
Вот как об этом написала в журнале «Советский экран» журналистка Л. Ягункова, посетившая съемочную площадку фильма в июне 1968 года:
«…Вы скажете — какая чепуха: не могут же в самом деле актеры отвечать за настроение всей группы! Но снимается-то комедия!.. Здесь без праздника нельзя. Актеры хорошо понимают это. Допустим Нонна Мордюкова и Станислав Чекан не участвуют в эпизоде. И тем не менее они появляются на съемочной площадке. Дело в том, что и Нонна Мордюкова, и Станислав Чекан — люди, что называется, „с атмосферой“: при них все чувствуют себя как-то прямее, моложе, ну, что ли, зажигательнее. Одним словом, актеры на съемочной площадке — это душа всей группы…»
«…Вы скажете — какая чепуха: не могут же в самом деле актеры отвечать за настроение всей группы! Но снимается-то комедия!.. Здесь без праздника нельзя. Актеры хорошо понимают это. Допустим Нонна Мордюкова и Станислав Чекан не участвуют в эпизоде. И тем не менее они появляются на съемочной площадке. Дело в том, что и Нонна Мордюкова, и Станислав Чекан — люди, что называется, „с атмосферой“: при них все чувствуют себя как-то прямее, моложе, ну, что ли, зажигательнее. Одним словом, актеры на съемочной площадке — это душа всей группы…»
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Метки: интересное факты фильмы
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