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Синагога или любовница? Каким была и могла бы быть управдом из «Бриллиантовой руки»

Синагога или любовница? Каким была и могла бы быть управдом из «Бриллиантовой руки» (8 фото + 2 видео)

Автор:
12 июля 2021 06:00
Метки: интересное   факты   фильмы   
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Управдом — друг человека! Героиня Нонны Мордюковой — управдом Плющ запомнилась всем без исключения зрителям фильма «Бриллиантовая рука». Но знали ли вы, что этот выразительный персонаж не только подвергался цензуре, но и мог быть сыгран совершенно другой актрисой?

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Метки: интересное   факты   фильмы   
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ACU900 41 минуту назад
Все таки кое что остается загадкой. Слово "любовница" сказаное героине Мордюковой не просто вариант озвучки. Это ключевое слово для продолжения сюжета. Ведь далее по фильму идет один из ярких сюжетов этого фильма. Тот самый сюжет со Светличной которая устроила стриптиз перед главным героем и произнесла ставшую крылатой фразу "не виноватая я, он сам пришел!". Вообще кажется что без этой сцены теряется суть всего фильма, я уже не говорю о том что многие мужики (да и женщины тоже) ходили на этот фильм по несколько раз для того чтобы увидеть чуть ли не первую в СССР эротику. И хоть самый пикантный момент, когда у героине Светличной падает лифчик, снят со спины, это считалось чуть ли не первой советской порнографией . А теперь если бы "синагогу" оставили, та сцена уже не имела бы смысла и сценарий был бы другой. Интересно какой именно? Боюсь это навсегда останется загадкой.

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160
Petrov Час назад
Лучко соблазнительница? Однако!
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