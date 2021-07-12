Синагога или любовница? Каким была и могла бы быть управдом из «Бриллиантовой руки»

Вот как об этом написала в журнале «Советский экран» журналистка Л. Ягункова, посетившая съемочную площадку фильма в июне 1968 года:



«…Вы скажете — какая чепуха: не могут же в самом деле актеры отвечать за настроение всей группы! Но снимается-то комедия!.. Здесь без праздника нельзя. Актеры хорошо понимают это. Допустим Нонна Мордюкова и Станислав Чекан не участвуют в эпизоде. И тем не менее они появляются на съемочной площадке. Дело в том, что и Нонна Мордюкова, и Станислав Чекан — люди, что называется, „с атмосферой“: при них все чувствуют себя как-то прямее, моложе, ну, что ли, зажигательнее. Одним словом, актеры на съемочной площадке — это душа всей группы…»