Воскресный выпуск. 1974-2001. Маппеты и их гости

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Нынешнее молодое поколение вряд-ли знает кто это или что это)))
10.
1978. Певица и актриса Шер сидит за столом с мистером Уолдорфом, Милдред Хаклеттер, Сэмом Орлом и лягушкой Кермитом
14.
1978. Лорд Лью Грэд встречает Медведя Фоззи из «Маппет-шоу» в клубе эстрады Великобритании на обеде в лондонском отеле «Савой»
29.
1980. Артисты и команда телевизионной программы «Маппет-шоу», созданной и продюсированной Джимом Хенсоном
30.
2001. Актриса Брук Шилдс (слева) и Лягушонок Кермит выступают во время празднования 25-й годовщины «Маппет-шоу» 9 декабря в Лос-Анджелесе
32.
2001. Хизер Хенсон, Лиза Хенсон, Джон Хенсон в костюме Свитамса и Брайан Хенсон позируют во время празднования 25-й годовщины «Маппет-шоу» 9 декабря в Лос-Анджелесе
33.
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