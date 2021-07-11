FISHKINET
Сообщество Калейдоскоп 665 постов • 27 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Калейдоскоп 
Воскресный выпуск. 1974-2001. Маппеты и их гости

Воскресный выпуск. 1974-2001. Маппеты и их гости (32 фото + 1 видео)

Автор:
11 июля 2021 13:51
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   история   куклы   позитив   
481
32
1
Нынешнее молодое поколение вряд-ли знает кто это или что это)))

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: Юмор   история   куклы   позитив   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Мне 60 и я такого шоу не помню. О каком поколении речь? Или о какой стране?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
5010_BIRD 18 минут назад
Всем мана-мана.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Ego sum qui sum 49 минут назад
Актриса Брук Шилдс (слева) и Лягушонок Кермит
точно, без уточнения можно спутать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Denissg 3 часа назад
- Это шоу напоминает мне капусту брокколи!
- Чем же?
- Я ее терпеть не могу!
(мои любимые персонажи, наряду со шведским поваром)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Meri Poppins Ufa 3 часа назад
Да. Это было реально смешно, классно, смешение жанров, неожиданные гости. Целая эпоха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
СергейПименов 4 часа назад
С детства помню этот эпизод.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине 25 фотографий собак, которые настраивают на позитив 25 фотографий собак, которые настраивают на позитив С помощью мема родители напомнили детям об уборке в доме С помощью мема родители напомнили детям об уборке в доме Как выглядела бы наша история через призму Инстаграма Как выглядела бы наша история через призму Инстаграма 16 неудачных фотографий котов, которые вызывают улыбку 16 неудачных фотографий котов, которые вызывают улыбку Без лица: как "люди" превращаются в обезличенные манекены Без лица: как "люди" превращаются в обезличенные манекены
InfoVoin
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136896



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Креатив 80-го уровня: оригинальные дизайнерские решения
2
18
Креатив 80-го уровня: оригинальные дизайнерские решения
20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории
3
51
20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории
﻿
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#подборка#картинки#сша#наука#собака#истории#собаки
#интересно#СССР#факты#в мире#кино#фотографии#прикольные#gif#китай#монохром
#Юмор#животные#ynews#актеры#позитив#Россия#жизнь#забавно#комментарии#память

На что жалуетесь?

Вернуться