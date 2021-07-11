Доспехи солдат Первой мировой войны

Американский солдат примеряет доспехи немецкого визави, 1918 год.



Американцы решили не слишком утяжелять броню и придумали жилет из связанных между собой стальных пластин. Итальянцы же, наоборот, полагали, чем толще броня, тем она надежнее. Однако в таких доспехах было очень тяжело передвигаться, и солдаты не могли совершать быстрые маневры.