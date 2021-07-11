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Доспехи солдат Первой мировой войны

Доспехи солдат Первой мировой войны (13 фото)

Автор:
11 июля 2021 13:33
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: войны   история   люди   
495
13
Что нашел, то и напялил...
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Метки: войны   история   люди   
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Омар Хайям 54 минуты назад
По поводу шлемов с "рожками".
Данная пехотная каска называлась штальхельм (Stahlhelm) и её модификации выпускались с 1916 по 1945 гг. (M15 по M45) ,то есть начиная с Первой Мировой войны. А как мы знаем, Первая Мировая война характеризовалась как окопная война, превосходство артиллерии и в таких условиях пехотинцы боялись лишний раз поднять голову поверх бруствера. И на смену пикельхельму (такие с пикой, смешные) доктором Фридрихом Швердом из Ганноверского университета была разработана конструкция шлема Stahlhelm с загнутыми краями. Шлем был сделан из никелевой стали и имел боковые рожки, предназначение которых было вентиляция и крепление дополнительной налобной пластины (Stirnpanzer), которая должна была усилить защиту лобной части головы солдата. Но здесь получился просчёт, хотя на стенде бронепластины показали хорошую эффективность, при попадании пули в каску с пластиной уже на живом человеке у него просто не выдерживали шейные позвонки. Бронепластины в итоге остались на складах, а каски поступили в войска только с отверстиями для вентиляции,своеобразные рожки.
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