Доспехи солдат Первой мировой войны

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Что нашел, то и напялил...
Бронекостюмы Первой мировой войны.
Как известно, боевые действия войн XIX века в основном представляли собой перестрелку мушкетами с последующими рукопашными схватками. Но к началу Первой мировой войны ситуация в корне изменилась. Появилась скорострельная артиллерия и пулеметы, использование которых делало солдат чрезвычайно легкой мишенью. Так возникла необходимость вернуть пехотинцам броню. Первые доспехи того времени выглядели весьма забавно.
Как известно, боевые действия войн XIX века в основном представляли собой перестрелку мушкетами с последующими рукопашными схватками. Но к началу Первой мировой войны ситуация в корне изменилась. Появилась скорострельная артиллерия и пулеметы, использование которых делало солдат чрезвычайно легкой мишенью. Так возникла необходимость вернуть пехотинцам броню. Первые доспехи того времени выглядели весьма забавно.
Солдат, вооруженный винтовкой, пожимает руку солдату в доспехах. Октябрь 1917 года.
Задумываясь над тем, как защитить солдат от пулеметных очередей в траншеях Западного фронта, некоторые вспоминали о кирасах (защитных панцирях). Самым удачным вариантом стал немецкий Sappenpanzer. Когда эти бронекостюмы противника попали в руки союзников, те тщательно изучили трофеи.
Задумываясь над тем, как защитить солдат от пулеметных очередей в траншеях Западного фронта, некоторые вспоминали о кирасах (защитных панцирях). Самым удачным вариантом стал немецкий Sappenpanzer. Когда эти бронекостюмы противника попали в руки союзников, те тщательно изучили трофеи.
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Немецкий штурмовик в стальной кирасе.
Если верить документам, немецкая броня могла остановить пулю, пущенную с расстояния 500 метров. «Черепашьи панцири» изготавливались из стали с добавлением сплава кремния с никелем.
Если верить документам, немецкая броня могла остановить пулю, пущенную с расстояния 500 метров. «Черепашьи панцири» изготавливались из стали с добавлением сплава кремния с никелем.
Американский солдат примеряет доспехи немецкого визави, 1918 год.
Американцы решили не слишком утяжелять броню и придумали жилет из связанных между собой стальных пластин. Итальянцы же, наоборот, полагали, чем толще броня, тем она надежнее. Однако в таких доспехах было очень тяжело передвигаться, и солдаты не могли совершать быстрые маневры.
Американцы решили не слишком утяжелять броню и придумали жилет из связанных между собой стальных пластин. Итальянцы же, наоборот, полагали, чем толще броня, тем она надежнее. Однако в таких доспехах было очень тяжело передвигаться, и солдаты не могли совершать быстрые маневры.
Три ирландских гвардейца, одетые в немецкие бронежилеты, осматривают трофейный немецкий пулемет на хребте Пилкем, 31 июля 1917 года.
Защитные костюмы времен Первой мировой войны.
Если модель немецкого бронежилета союзные войска в конце концов скопировали как наиболее удачный вариант защиты от пуль, то модель стальных касок повторять побоялись, чтобы потом не возникло путаницы, где свои, а где чужие. Позже появилось немало шуток, почему немцы носят шлемы с «рожками».
Если модель немецкого бронежилета союзные войска в конце концов скопировали как наиболее удачный вариант защиты от пуль, то модель стальных касок повторять побоялись, чтобы потом не возникло путаницы, где свои, а где чужие. Позже появилось немало шуток, почему немцы носят шлемы с «рожками».
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Данная пехотная каска называлась штальхельм (Stahlhelm) и её модификации выпускались с 1916 по 1945 гг. (M15 по M45) ,то есть начиная с Первой Мировой войны. А как мы знаем, Первая Мировая война характеризовалась как окопная война, превосходство артиллерии и в таких условиях пехотинцы боялись лишний раз поднять голову поверх бруствера. И на смену пикельхельму (такие с пикой, смешные) доктором Фридрихом Швердом из Ганноверского университета была разработана конструкция шлема Stahlhelm с загнутыми краями. Шлем был сделан из никелевой стали и имел боковые рожки, предназначение которых было вентиляция и крепление дополнительной налобной пластины (Stirnpanzer), которая должна была усилить защиту лобной части головы солдата. Но здесь получился просчёт, хотя на стенде бронепластины показали хорошую эффективность, при попадании пули в каску с пластиной уже на живом человеке у него просто не выдерживали шейные позвонки. Бронепластины в итоге остались на складах, а каски поступили в войска только с отверстиями для вентиляции,своеобразные рожки.