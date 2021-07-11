Почему в Скандинавии сажают траву на крыши домов?

Зеленые крыши жилых домов — визитная карточка скандинавских стран.
Вековая традиция, которая прижилась в Норвегии, Исландии, Дании и Швеции, ни в одной точке мира не получила такого распространения.
Туристы умиляются уникальному оформлению домиков: визуальная эстетика создает ощущение попадания в сказочный мир. А для самих жителей Скандинавии — крыши, покрытые зеленой растительностью, это вынужденная обыденность, обусловленная особенностями жизни в этом уникальном уголке планеты.
Какие удобства имеют дома с зелеными крышами?
Почему их обитатели предпочитают такой удивительный формат жилища, а не следуют современным мировым тенденциям?
И что мешает жителям других стран последовать примеру скандинавов?
Почему крыши из травы так популярны?
Потрясающая природа на просторах скандинавских стран гармонично дополняется видом колоритных домиков, покрытых зеленой кровлей. На крышах высаживаются цветы, трава, кусты и даже негабаритные деревья. Облицовка природными материалами в странах с суровым климатом стала приобрела популярность еще в глубокой древности. Основная причина актуальности «лужаек» на крыше — экономия и практичность, а много веков назад это было еще и отличной маскировкой от врагов.
Сочетание дерна, сухой коры и травы обладает отличным теплоизоляционным эффектом. Кровля из природных материалов позволяет сохранять стабильное тепло в помещении даже в холодную погоду и надежно защищает от влажности. В жару зеленый слой предохраняет помещение от палящих солнечных лучей.
Покрытие экологично, ведь более натурального материала, применяемого в строительстве, даже представить невозможно.
Зеленая крыша не требует особого ухода: натуральная поверхность нуждается лишь в увлажнении, которое осуществляется естественным образом. Земля и трава —сегодня воздвижение крыш по скандинавским технологиям является не таким уж бюджетным вариантом. Заказчики домов в скандинавском стиле руководствуются желанием построить теплое, экологичное жилье в национальных традициях региона, но никак не экономией.
Технология строительства по-скандинавски
Воздвижение домов на скандинавский манер требует четкого соблюдения технологии. Даже минимальные нарушения могут привести к протеканию кровли; в критических ситуациях возможна даже просадка крыши, которая создает угрозу безопасности людей.
Покрытие из дерна имеет ощутимый вес, поэтому несущие конструкции здания и опорные перекрытия должны быть мощными. Основой теплоизоляции является десятисантиметровый слой глины, который распределяется по всей поверхности. Глина покрывается сухой корой, пропитанной овечьим жиром, а сверху укладываются торф, мох и солома.
Пласты дерна можно укладывать только при наличии надежной базы. Через него быстро прорастает трава, корни которой укрепляют структуру кровли, а зеленые «вершки» создают визуальное украшение.
Сегодня хозяева домов ухаживают за поверхностью зеленых крыш с использованием газонокосилок. В старину сельскохозяйственные гаджеты отсутствовали; с этой ролью справлялись гуси и козы, которых отпускали погулять по верхам домов.
Современное строительство не только использует традиции предков, но и стремится усовершенствовать накопленный опыт. Ежегодно проводятся состязания между застройщиками, презентующими интересные проекты в уникальном скандинавском стиле.
Почему зеленых крыш нет в других странах
Кровля из природных материалов на первый взгляд кажется простым и доступным решением. Трава и кустарники неприхотливы в условиях. Почему бы такой вариант не взять на вооружение и другим регионам? Домик, покрытый зеленью — это вполне в духе современного тренда на экологичность жилища. Однако скандинавскую традицию не так-то просто применять на территориях с иными климатическими условиями.
«Живая» крыша требует поддержания определенного уровня влажности; территория проживания бывших викингов идеально соответствует нужным условиям, а вот климат большинства других стран не подходит для выращивания таких «лужаек».
Источник:
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