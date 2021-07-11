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Почему в Скандинавии сажают траву на крыши домов?

Почему в Скандинавии сажают траву на крыши домов? (2 фото)

Автор:
11 июля 2021 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дома   крыша   скандинавия   трава на крыше   фото   
1288
2

Зеленые крыши жилых домов — визитная карточка скандинавских стран.

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Метки: в мире   дома   крыша   скандинавия   трава на крыше   фото   
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2  комментария
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15k
Lelik 2 часа назад
Травой кроют только вот такие- загоубленные в землю дома. И в основном потому, что любая крыша при таком строительстве всё равно травой покроется. И да- этой технологией пользовались во все времена те, у кого на дранку даже денег не было, а в той же Упсале дома повыше и крыты были именно дранкой(а позже-черепицей)
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9k
K7OO 2 часа назад
Надежно защищает от влажности?? Примерно так же, как алкоголь надежно защищает печень.
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