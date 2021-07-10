FISHKINET
Части трофея за лучший гол Евро 2020 подарят болельщикам Части трофея за лучший гол Евро 2020 подарят болельщикам 10 актеров СССР, о которых мечтала каждая девушка 10 актеров СССР, о которых мечтала каждая девушка "И навеки провожают всем двором": факты о передаче "Городок" "И навеки провожают всем двором": факты о передаче "Городок" В Калуге медсестра поставила пациентам физраствор вместо вакцины В Калуге медсестра поставила пациентам физраствор вместо вакцины Немного чёрного юмора. Шутки про каннибалов Немного чёрного юмора. Шутки про каннибалов Вещи из прошлого, которые поражают своей крутостью Вещи из прошлого, которые поражают своей крутостью Креатив 80-го уровня: оригинальные дизайнерские решения Креатив 80-го уровня: оригинальные дизайнерские решения Следующая остановка – тюрьма: парень сел перед трамваем Следующая остановка – тюрьма: парень сел перед трамваем 10 неожиданных фактов о Диком Западе 10 неожиданных фактов о Диком Западе Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы 30 самых странных находок на пляже 30 самых странных находок на пляже Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике Гифки Гифки Заброшенные гигантские печи, в которых скрывались разбойники Заброшенные гигантские печи, в которых скрывались разбойники 15 изображений, которые показывают, насколько необычной может быть природа 15 изображений, которые показывают, насколько необычной может быть... Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Высокое дерево устроило огненное шоу Высокое дерево устроило огненное шоу Фотоподборка Фотоподборка Питался ягодами: в России потерявшийся подросток неделю скитался по лесу Питался ягодами: в России потерявшийся подросток неделю скитался...
Плюс 250%. О деньгах речи - нет. Где взять слова?

Плюс 250%. О деньгах речи - нет. Где взять слова? (2 фото)

Автор:
10 июля 2021 19:00
Метки: овощи   питание   фрукты   
569
2
Москвичей крайне возмутила продажа моркови по цене ананасов

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: овощи   питание   фрукты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
28
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Ваник 4 часа назад
Можно в Москву за морковкой ездить у нас в полтора раза дороже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей А 4 часа назад
"Москвичей крайне возмутила.." У нас морковь больше сотни, типа нового урожая отечественная (мытая импортная-89р), свекла 100-150р, картоха 70-90руб. Сколько там у нас инфляция, которая в норме??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 4 часа назад
Ананасы с бананами я попробовал уже совершеннолетним. Если бы к нам в гастроном ABC в мустамяе,(Таллин),завезли ананасы ,дешевле моркови,то счёт жертв забитых авоськами с картошкой-шёл бы на десятки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Странно.. а что их не возмутила продажа ананасов по цене моркови?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 4 часа назад
Не волнуйтесь, Путин внимательно следит за ценами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Конечно, ситуация ненормальная.
Но, если бы это было в каком-то единственном магазине в отдаленном поселке, то можно было бы так сильно возмутиться, ведь альтернативы нет.
Но в Москве, где магазины и супермаркеты на каждом шагу, есть выбор и альтернатива.
Но судя по источнику - Twitter-аккаунт «Дикая Москва» - то на этой помойке собирается как раз весь негатив, причем не важно, настоящий или вымышленный.
А почему не написали в каком это конкретно магазине?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
6k
insaider 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине 15 удивительных растений, которые вы едите, но не знаете, как они растут 15 удивительных растений, которые вы едите, но не знаете, как они растут Пошла жара: сезонные продукты июня, которые пора есть Пошла жара: сезонные продукты июня, которые пора есть Нетерпеливые семена, которые проросли внутри плодов Нетерпеливые семена, которые проросли внутри плодов Суй что угодно: 40 необычных идей для консервации Суй что угодно: 40 необычных идей для консервации Потрясающее искусство: художница вырезает тайские узоры на фруктах и овощах Потрясающее искусство: художница вырезает тайские узоры на фруктах и овощах
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Еврокомиссия бушует из-за принятого в Венгрии ЛГБТ-закона, но в Будапеште стоят на своём
3
139
Еврокомиссия бушует из-за принятого в Венгрии ЛГБТ-закона, но в Будапеште стоят на своём
19 фактов о знаменитостях, которые заставят взглянуть на них иначе
5
65
19 фактов о знаменитостях, которые заставят взглянуть на них иначе
﻿
Набирающие популярность
Хорошо в жару прокатится с "ветерком"
0
14
Хорошо в жару прокатится с "ветерком"
Возвращение Шрама 2
1
3
Возвращение Шрама 2
Уникальный пылесос для несгибаемых любителей чистоты
Уникальный пылесос для несгибаемых любителей чистоты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#автомобили#Россия#прикол#сша#аварии#познавательно#забавно#комментарии
#интересно#факты#история#интересное#люди#фотографии#дтп#спорт#знаменитости#коты
#Юмор#автомир#животные#картинки#СССР#gif#кино#жизнь#китай#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться