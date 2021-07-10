Плюс 250%. О деньгах речи - нет. Где взять слова?

«Страшная-то какая эта морковка. Скоту и то лучше дают», — заявил один из подписчиков аккаунта. Другой отметил, что «лучше в огород пойти и надергать». «Это с трудом можно назвать морковкой», — прокомментировал третий.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым с начала текущего года морковь подорожала почти в 2,5 раза.