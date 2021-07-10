Плюс 250%. О деньгах речи - нет. Где взять слова?

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Москвичей крайне возмутила продажа моркови по цене ананасов
Москвичи возмутились стоимостью моркови в одном из столичных магазинов. В Twitter-аккаунте «Дикая Москва» появились фотографии, на которых видно, что корнеплод продается по цене ананасов.
Пользователи соцсети сравнили стоимость морковки в своих районах и пришли к выводу, что она слишком дорогая, а внешний вид овоща не соответствует ценнику.
Пользователи соцсети сравнили стоимость морковки в своих районах и пришли к выводу, что она слишком дорогая, а внешний вид овоща не соответствует ценнику.
«Страшная-то какая эта морковка. Скоту и то лучше дают», — заявил один из подписчиков аккаунта. Другой отметил, что «лучше в огород пойти и надергать». «Это с трудом можно назвать морковкой», — прокомментировал третий.
Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым с начала текущего года морковь подорожала почти в 2,5 раза.
Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым с начала текущего года морковь подорожала почти в 2,5 раза.
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а надпись "новый урожай" завсегда рассчитана на оп*ездолов
а собственно чё ты хотел, ты и при ссср жил в 3м поясе цен... и зарплат к слову...
Возможно, уже и поручение дал.
Но, если бы это было в каком-то единственном магазине в отдаленном поселке, то можно было бы так сильно возмутиться, ведь альтернативы нет.
Но в Москве, где магазины и супермаркеты на каждом шагу, есть выбор и альтернатива.
Но судя по источнику - Twitter-аккаунт «Дикая Москва» - то на этой помойке собирается как раз весь негатив, причем не важно, настоящий или вымышленный.
А почему не написали в каком это конкретно магазине?
Чтобы посмотреть цены на овощи, достаточно открыть сайт магазина, ходить никуда не надо.
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