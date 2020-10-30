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Потрясающее искусство: художница вырезает тайские узоры на фруктах и овощах

Потрясающее искусство: художница вырезает тайские узоры на фруктах и овощах (31 фото)

Автор:
30 октября 2020 13:37
Сообщество : Искусство
Метки: мастер   овощи   резчик   резьба по еде   ремесло   таиланд   узоры   фрукты   
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Для нас с вами яблоко - это просто яблоко, а арбуз… вы поняли логику. Но для японской художницы Томоко Сато это чистые холсты, готовые к тонкому искусству. В 2004 году Томоко побывала в Таиланде и просто влюбилась в традиционную тайскую резьбу по дереву. Она прошла обучение у лучших мастеров, вернулась в Киото и продолжила традицию - с одним лишь изменением: выбрала не дерево, а фрукты и овощи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: мастер   овощи   резчик   резьба по еде   ремесло   таиланд   узоры   фрукты   
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