Потрясающее искусство: художница вырезает тайские узоры на фруктах и овощах

Легенда гласит, что во время правления короля Пхра Руанга в 1364 году леди Нанг Ноппомарт хотела, чтобы ее плот выделялся среди других на фестивале. Поэтому она взяла за образец цветок и вырезала его из овоща. Еще она вырезала крошечную птичку, которая сидит в цветке. Говорят, что ее навыки настолько впечатлили короля Пхра Руана, что он решил, что все тайские женщины должны овладеть этим ремеслом.