Потрясающее искусство: художница вырезает тайские узоры на фруктах и овощах

Для нас с вами яблоко - это просто яблоко, а арбуз… вы поняли логику. Но для японской художницы Томоко Сато это чистые холсты, готовые к тонкому искусству. В 2004 году Томоко побывала в Таиланде и просто влюбилась в традиционную тайскую резьбу по дереву. Она прошла обучение у лучших мастеров, вернулась в Киото и продолжила традицию - с одним лишь изменением: выбрала не дерево, а фрукты и овощи.
Резьба по фруктам - ремесло, требующее особой преданности делу, тонкости и внимания к деталям. В руках опытного резчика любой фрукт, овощ и даже ягода может стать произведением искусства. Самый популярный "холст" - арбуз. На нем обычно вырезают трехмерные розы, слоистые цветы, замысловатые лепестки, нежных лебедей и многое другое. Там есть где развернуться!
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Принято считать, что это ремесло зародилось в Китае во времена династии Тан, которая существовала с 618 по 906 год нашей эры. Сегодня такие съедобные произведения искусства используются не только в культурных и традиционных церемониях - ими часто украшают дома, отели и рестораны.
В Таиланде резьба по фруктам - это самостоятельное искусство и ремесло, которое носит название "kae sa luk". Первые резные фигурки из арбузов относятся к династии Сукхотай, правившей в XIV веке.
В Таиланде резьба по фруктам - это самостоятельное искусство и ремесло, которое носит название "kae sa luk". Первые резные фигурки из арбузов относятся к династии Сукхотай, правившей в XIV веке.
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Легенда гласит, что во время правления короля Пхра Руанга в 1364 году леди Нанг Ноппомарт хотела, чтобы ее плот выделялся среди других на фестивале. Поэтому она взяла за образец цветок и вырезала его из овоща. Еще она вырезала крошечную птичку, которая сидит в цветке. Говорят, что ее навыки настолько впечатлили короля Пхра Руана, что он решил, что все тайские женщины должны овладеть этим ремеслом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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