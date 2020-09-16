Нетерпеливые семена, которые проросли внутри плодов

При обилии тепла и света некоторые семена начинают прорастать прямо внутри плодов. Предлагаю вам увидеть несколько интересных экземпляров.
Вы боитесь растений? Довольно странный вопрос, но, вполне возможно, что после просмотра этих фотографий некоторые опасения у вас появятся. Вот представьте, разрезаете вы, например, тыкву, а в ней прорастают стебельки новых тыкв. Выглядит это и удивительно, и завораживающе, и немного крипово.
«Этим утром я разрезал яблоко пополам и обнаружил, что внутри него начали прорастать семена»
Это явление называется вивипарией или живорождением у растений. Вивипария — прорастание семян в плодах, которые ещё не созрели и не утратили свою связь с материнским растением.
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