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Нетерпеливые семена, которые проросли внутри плодов

Нетерпеливые семена, которые проросли внутри плодов (18 фото)

Автор:
16 сентября 2020 08:19
Метки: интересно   овощи   плоды   природа   проросли   семена   фрукты   
269
18
При обилии тепла и света некоторые семена начинают прорастать прямо внутри плодов. Предлагаю вам увидеть несколько интересных экземпляров.

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Метки: интересно   овощи   плоды   природа   проросли   семена   фрукты   
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