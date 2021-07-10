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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (37 фото)

Автор:
10 июля 2021 04:50
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
1609
37
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Смешные картинки и комментарии с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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48  комментариев
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2k
Умница-красавица 4 часа назад
Комментарий к фото
На ПК копил, а на гондонах экономил? Очень, очень неосмотрительно))
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183k
WOLF Минуту назад
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20k
ПаганецЪ 11 минут назад
Комментарий к фото
Своего змея одноглазого он подавил. Это его отец давал византийцам просраться, а при этом сыне холопки печенеги чуть не зимовали под киевскими стенами.
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