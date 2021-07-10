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Похоже, первыми на Марсе будут call-центры: мошенники уже дозвонились до МКС

Похоже, первыми на Марсе будут call-центры: мошенники уже дозвонились до МКС  (1 фото)

Автор:
10 июля 2021 03:30
Сообщество : Криминал
Метки: call-центры   Новицкий   Олег   Россия   звонки   мкс   мошенники   сбербанк   
2865
1

Космонавту Олегу Новицкому, который сейчас работает на МКС в составе 65-й экспедиции, жулики представились работниками Сбербанка...

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Метки: call-центры   Новицкий   Олег   Россия   звонки   мкс   мошенники   сбербанк   
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21  комментарий
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7k
Андрей А 6 часов назад
Дай че-нибудь, писец как надо!
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3k
Ув. Алексей Николаевич 51 минуту назад
Вот заливает! Даже глазом не моргнет! Все же знают, что Земля плоская и никакого Космоса не существует!
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8
Ded Evgenich Час назад
Общероссийская проблема, а государству похрену
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101
Гиви 2 часа назад
Блин, я что-то не понял у нас из тюрьмы можно в космос позвонить?
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695
анатолий горленко 3 часа назад
Набор букв без конкретной информации.
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150
3,14здун-фантаст 3 часа назад
точно Навальный....
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87
⛔ Александр ⛔ 3 часа назад
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4k
livaneth 4 часа назад
Мне в Израиль дозвонились.
Знали мое имя, номер телефона и первые четыре цифры кредитки.
Честное слово, хотелось поехать к каспомату, чтобы послушать, как они мне будут диктовать, на какие кнопки нажимать. На иврите :)
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5k
hairov 4 часа назад
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4k
ишты 6 часов назад
Полиция зашевелится когда у министра МВД начнут деньги со счетов снимать (если он, конечно, это заметит). А пенсионеры с космонавтами сами виноваты - зачем им столько денег?
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150
3,14здун-фантаст ишты 3 часа назад
так они к нему сразу же и вернутся ))))) или кто-то всерьез считает, что министр не в курсе и не в доле?
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120k
DeOrio 6 часов назад
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185
korney 7 часов назад
Уже слышу этот диалог:
-(м) Срочно идите в банк, переводите деньги.
-(к) Сейчас не могу. Вернусь с орбиты - схожу.
-(м) Откуда вернётесь?!
-(к) Из космоса. Здесь не далеко, в 400-х км по прямой. С транспортом плохо.
...
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4k
Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
Да,Редька,настало твое время-время ох@уительных историй
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14k
Corvus Corax 7 часов назад
Имя, сестра, имя! Какой провайдер так ловится на орбите???
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