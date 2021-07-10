Похоже, первыми на Марсе будут call-центры: мошенники уже дозвонились до МКС

В интервью РИА Новости, в ходе прямого включения на пятничном международном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2021, Новицкий рассказал, как телефонные мошенники пытались его облапошить прямо на орбите.

"Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали", - рассказал журналистам Новицкий.

Напомним, что в данный момент на борту МКС работают семь членов экипажа: космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Ранее сообщалось, как космонавт Олег Новицкий поздравил жителей Земли с днём Великой Победы, развернув копию Знамени Победы на борту Международной космической станции.