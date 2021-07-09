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Блогерша рассказала о том, как Киркоров бегал за ней и грозился отшлёпать, а потом потребовал поцелуй

Блогерша рассказала о том, как Киркоров бегал за ней и грозился отшлёпать, а потом потребовал поцелуй (2 фото)

Автор:
09 июля 2021 11:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Аня Pokrov   есть порох в пороховницах   интересное   киркоров   фото   шоу бизнес   
1061
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54-летний "король эстрады" Филипп Киркоров на премии МУЗ-тв давал интервью блогерше Ане Pokrov, которая стала знаменита благодаря TikTok. В какой-то момент девушка сравнила Киркорова с другими исполнителями и тот взбесился.

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Метки: young stars   Аня Pokrov   есть порох в пороховницах   интересное   киркоров   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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1k
Incognito 48 минут назад
Очередная непоймикто и что бредо-дура из тиктока. Надоело. Нафиг сюда этих болезненны0 постить и их пиар?!
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Блогерши на "работе", фото заднеприводного Фили даже выкладывать не буду
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22k
Батончик с маком 16 минут назад
Это старинная румынская игра
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86
Nаnе First NameLаst Батончик с маком 3 минуты назад
Так он же болгарин.
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11k
Дядя Саша 17 минут назад
Сейчас Дава ему под хвост даёт, зачем ему за кем-то бегать.
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4k
heta 19 минут назад
Чего только не скажешь, ради лайков.
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−5
synco Полчаса назад
Милая девчушка. Я бы тоже побега и отшлёпал
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196
Denis synco 23 минуты назад
Тут вопрос в другом - нахрена голубому бегать за бабой?
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20k
Андрей Иванов Полчаса назад
Какие проблемы. Вот если бы он за Моисеевым бегал, тогда бы была печалька.
А так - пусть радуется, что не взял деньги за рекламу
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2k
Ivan 36 минут назад
Зашел поставить минус. От одного заголовка чуть не блеванул.
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17k
Dr.CrAzY 42 минуты назад
в этом возрасте часто желаемое выдают за действительное - это нормально...
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3k
Едондер пуп 46 минут назад
Фублиа
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