Блогерша рассказала о том, как Киркоров бегал за ней и грозился отшлёпать, а потом потребовал поцелуй

54-летний "король эстрады" Филипп Киркоров на премии МУЗ-тв давал интервью блогерше Ане Pokrov, которая стала знаменита благодаря TikTok. В какой-то момент девушка сравнила Киркорова с другими исполнителями и тот взбесился.
На YouTube-шоу Антона Шастуна «Контакты» Аня рассказала о небольшом конфликте с Киркоровым на премии МУЗ-тв. Блогерша решила взять интервью у Киркорова, и случайно сравнила его пару с Давой с другими исполнителями.
«Я ляпнула, что Милохин и Бабич лучше их с Давой... Что-то такое. Так Киркоров начал за мной бегать и кричать, что он меня отшлепает. Он долго бегал, а потом сказал, что простит меня, если я его в щечку поцелую. Ну я и поцеловала», — рассказала девушка.
В интервью она отметила, что ещё недавно даже и подумать не могла, что будет общаться с такими знаменитостями, но благодаря TikTok Аня собрала многомиллионную аудиторию и прославилась.
«Хорошо, что я эту сцену с Киркоровым засняла для прямого эфира, а иначе мама бы мне не поверила. Для нее Киркоров — это другая планета. Вообще, родители всегда смотрят каждое шоу с моим участием, следят за всеми моими успехами», — похвасталась Анна в YouTube-шоу Антона Шастуна «Контакты».
Источник:
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А так - пусть радуется, что не взял деньги за рекламу