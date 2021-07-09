Блогерша рассказала о том, как Киркоров бегал за ней и грозился отшлёпать, а потом потребовал поцелуй

На YouTube-шоу Антона Шастуна «Контакты» Аня рассказала о небольшом конфликте с Киркоровым на премии МУЗ-тв. Блогерша решила взять интервью у Киркорова, и случайно сравнила его пару с Давой с другими исполнителями.

«Я ляпнула, что Милохин и Бабич лучше их с Давой... Что-то такое. Так Киркоров начал за мной бегать и кричать, что он меня отшлепает. Он долго бегал, а потом сказал, что простит меня, если я его в щечку поцелую. Ну я и поцеловала», — рассказала девушка.